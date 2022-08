Die unkritische Masse

Seinem Publikum neue Blickwinkel aufzuzeigen ist die viel ehrenvollere Aufgabe, als es in seinem Standpunkt zu bestätigen.

Eine schicke Bar in Wien, vergangenes Wochenende. Ein Autor feiert sein soeben erschienenes Buch. Irgendwann kommt die Sprache auf den möglichen Erfolg des Romans. „Jeder Künstler in Österreich, ob Schriftsteller, Filmemacher oder Maler, sollte mindestens 2000 unkritische Fans haben, die sich immer alles von ihm kaufen“, sagt er. „2000 ist die relevante Grenze. Dann hat man immer ein Back-up. Ich habe das. Deswegen mache ich mir keine großen Sorgen.“

Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals derart abgeturnt gewesen zu sein von einer Person. Wie kann jemand bei der Präsentation seines neuesten Werks, an dem er ein Jahr gearbeitet hat, so anspruchslos sein? Und darauf hoffen, dass es 2000 Leute – wie man so schön sagt: ungeschaut – kaufen? Sollte das Ziel nicht sein, Menschen zu erreichen, die ihn und seine Bücher noch nicht kennen? Menschen, die er mit seinem neuesten Roman überraschen, erstaunen und irritieren kann? Allein schon der Gedanke, sich etwas darauf einzubilden, unkritische Fans zu haben, ist erbärmlich.

Man stelle sich vor, wir Journalisten wären stolz darauf, eine Gruppe an Leserinnen und Lesern zu haben, die immer alles von uns rezipieren und großartig finden. Nicht, weil die Beiträge wirklich großartig sind, sondern, weil sie uns persönlich kennen, wir beim „richtigen“ Medium arbeiten oder wir einmal etwas Nettes über ihre Tätigkeit geschrieben haben und sie nun für alle Zeiten dankbar sind. Das ist doch nur das, was als selektive Wahrnehmung bezeichnet wird. Wie könnte jemand darauf stolz sein? Welcher Journalist freut sich über einen Leserbrief, der beginnt mit: „Wie alle anderen Ihrer ausgezeichneten Artikel habe ich auch den jüngsten verschlungen . . .“

Und bevor jetzt wieder Leserbriefe eintrudeln, in denen darauf hingewiesen wird, dass Journalismus keine Kunst, sondern schnödes Handwerk ist – ja, stimmt. Dadurch ist es aber nur noch wichtiger, jeden Tag mit dem Anspruch zur Arbeit zu gehen, seinen Leserinnen und Lesern neue Blickwinkel aufzuzeigen, anstatt sie in ihrem Standpunkt zu bestätigen.

