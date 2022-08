2708 Neuinfektionen und 1091 Spitalspatienten

Im Vergleich zum Sonntag sind 29 mehr Krankenhausbetten mit Covid-Infizierten belegt. Innerhalb einer Woche sank diese Zahl jedoch um 118 Personen. 66 Erkrankte liegen auf einer Intensivstation.

Am Montagvormittag sind österreichweit 1091 Spitalspatientinnen und -patienten mit Sars-CoV-2 gemeldet worden. Das sind 29 belegte Betten mehr als am Sonntag, aber 118 weniger als vor einer Woche. 66 Infizierte wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit dem Vortag um acht und innerhalb einer Woche um sechs Betroffene. Innerhalb von 24 Stunden gab es 2708 bestätigte Neuinfektionen und einen weiteren registrierten Covid-Todesfall.

Der Wert der Neuinfektionen lag wie an einem Montag üblich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von aktuell 4693 Ansteckungen pro Tag. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sank im Vergleich zum Vortag leicht von 369 auf 364 Fälle.

Weiter wenig Testungen

33.723 PCR-Testergebnisse wurden von Sonntag auf Montag eingemeldet. Das sind halb so viel wie im aktuellen Tagesschnitt. In den vergangenen 24 Stunden fielen acht Prozent der Testungen positiv aus.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer folgendermaßen auf: Im Burgenland kamen 104 Ansteckungen hinzu, in Kärnten 283 und in Niederösterreich 676. Oberösterreich meldete 401 weitere Fälle, Salzburg 154 und die Steiermark 190. In Tirol waren es 116 Neuinfektionen, in Vorarlberg 91 und in Wien 693.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.898.260 bestätigte Sars-CoV-2-Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.810.689 Personen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 3882 Menschen als wieder genesen. 19.395 Betroffene sind laut den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium verstorben. Laut Ages-Zählung gibt es jedoch bereits 20.623 Covid-Tote in Österreich. Mit Montag gab es damit 68.176 aktive Fälle, um 1175 aktuell Infizierte weniger als am Tag zuvor.

(APA)