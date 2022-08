Geschwister prägen Persönlichkeit weniger als gedacht

Macht es einen Unterschied, ob man mit Brüdern oder Schwestern aufwächst? Nein, zeigt nun eine internationale Studie.

In der Kindheit scheint sich die ganze Welt um sie zu drehen: Geschwister. Umso spannender, dass diese die Persönlichkeit, die Menschen als Erwachsene annehmen, weniger beeinflussen als bisher angenommen. Eine Studie der Universitäten Leipzig und Zürich sowie der Victoria University of Wellington in Neuseeland hat nun herausgefunden, dass es keinen Unterschied macht, ob wir mit Brüdern oder Schwestern aufwachsen.

Dazu wurden die Daten aus mehreren Langzeitstudien von über 80.000 Erwachsenen aus über neun Ländern gesammelt analysiert. Ein Ergebnis dabei war, dass das Geschlecht von Geschwistern keinen Einfluss auf spätere Persönlichkeitsmerkmale hat.

Keine „geschlechtskonformen“ Eigenschaften

Seit den 1950er-Jahren beschäftigt die Frage, ob es einen Unterschied ausmacht, mit Brüdern oder Schwestern aufzuwachsen, die Psychologie: Beeinflusst es, wie sehr Menschen „geschlechtskonforme“ Eigenschaften annehmen, also solche, die als „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ wahrgenommen werden?

Die neue Auswertung der internationalen Daten zeigt, wie risikobereit, emotional stabil, gewissenhaft oder geduldig Menschen sind, hängt nicht davon ab, welches Geschlecht dem Geschwisterchen zugeschrieben wird. „Unsere Ergebnisse widerlegen die Idee, dass das Aufwachsen mit Brüdern oder Schwestern dazu führt, dass wir langfristig bestimmte Persönlichkeitseigenschaften entwickeln, die in einer Gesellschaft als ‚typisch weiblich‘ oder ‚typisch männlich‘ gelten“, erklärt Julia Rohrer, eine der Studienautorinnen, in einer Aussendung der Universität Leipzig.

Auch Geschwisterposition überschätzt

„Insgesamt legt die aktuelle Studienlage nahe, dass Geschwister einen überraschend geringen Einfluss auf die Persönlichkeit im Erwachsenenalter haben. Beispielsweise zeigen frühere Studien, dass auch die Geschwisterposition – also ob man zum Beispiel Erstgeborener oder Sandwichkind ist – keine große Rolle für die Persönlichkeit spielt“, führt Rohrer weiter aus.

Daten aus ökonomischen Studien, die in den USA und Dänemark durchgeführt wurden, weisen allerdings doch einen interessanten Bezug auf das Geschlecht des Geschwisters nach. Dort ergreifen Frauen mit Brüdern häufiger einen klassischen Frauenberuf - sie verdienen also im Erwachsenenalter deutlich weniger. „Hier gibt es anscheinend also durchaus interessante Dynamiken, die mit dem Geschlecht zusammenhängen“, so Rohrer. Wie genau die Berufswahl mit dem Geschlecht des Geschwisters zusammenhängt, muss allerdings noch erforscht werden.

(chrima)