Irak: Anhänger von Schiitenführer al-Sadr erstürmen Regierungspalast

Das Gebäude befindet sich in der eigentlich als Hochsicherheitszone geltenden „Grünen Zone“ der irakischen Hauptstadt. Al-Sadr hatte am Vormittag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten mehrere Augenzeugen am Montag. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten Grünen Zone befindet sich unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi.

Al-Sadr hatte zuvor erneut seinen Rückzug aus der Politik angekündigt - wie schon im Jahr 2014. "Ich hatte beschlossen, mich nicht in politische Angelegenheiten einzumischen, aber jetzt kündige ich meinen endgültigen Ruhestand und die Schließung aller Einrichtungen an", teilte al-Sadr am Montag auf Twitter mit. Er begründete dies mit dem politischen Stillstand in dem Golfstaat.

Ausgenommen von der Schließung seien mit ihm direkt verbundene religiöse und kulturelle Einrichtungen. "Wenn ich sterbe oder getötet werde, bitte ich um eure Gebete", fügte er hinzu.

Der Irak steckt seit Monaten in einer tiefen politischen Krise. Diese hatte sich nach der Parlamentswahl vor rund zehn Monaten immer weiter zugespitzt. Seit Oktober vergangenen Jahres verfügt der Irak über keine funktionierende Regierung. Al-Sadrs Bewegung ging bei den damaligen Wahlen als klarer Sieger hervor, konnte jedoch nicht die wichtige Zweidrittelmehrheit erreichen, die für die Präsidentenwahl erforderlich ist. Damit entstand eine politische Pattsituation. Erst mit der Unterstützung des Staatschefs kann eine neue Regierung gebildet werden.

(APA)