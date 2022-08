Die Falken übernehmen bei der EZB das Ruder

Die Europäische Zentralbank war bisher zögerlich mit Zinserhöhungen. Nun mehren sich die Anzeichen, dass die nächste Anhebung stark ausfallen könnte.

Mit seiner Ankündigung, die Zinsen weiter anheben zu wollen, um die Inflation zu bekämpfen, auch wenn das „Schmerzen“ für Unternehmen und Haushalte bedeuten würde, hat US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag die Märkte ins Wanken gebracht. Dabei liegt in den USA der Leitzins schon in der Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich erst im Juli über ihre erste Leitzinsanhebung seit Jahren auf 0,5 Prozent getraut.

Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass auch in Europa die Falken (die sich für eine straffere Geldpolitik aussprechen) den Tauben (die für eine lockere Politik plädieren) das Szepter aus der Hand nehmen. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, müsse die EZB energisch handeln und die Zinsen nächsten Monat um mindestens einen halben Prozentpunkt anheben. Diese Einschätzung gab Ratsmitglied Mārtiņš Kazāks im Bloomberg-Interview in Jackson Hole ab. Das Tempo der geldpolitischen Unterstützung müsse jedoch geordnet zurückgenommen werden, betonte der lettische Zentralbankchef.