Perus Präsidentenfamilie im Visier

Castillo-Gegner in den Straßen Limas.

Ein Gericht verhängte über die Schwägerin Pedro Castillos eine 30-monatige Untersuchungshaft. Er liegt im Kleinkrieg mit der Opposition. Die Bischöfe sind alarmiert.

An dem Fall der Yenifer Paredes ist vieles ungewöhnlich. Als am Sonntag ein Gericht in Lima gegen die 26-jährige Schwägerin des Präsidenten Pedro Castillo wegen des Verdachts auf Korruption eine zweieinhalbjährige Untersuchungshaft verhängt hat, schritt die Polizei ein, um die Demonstranten der gegnerischen Lager vor dem Gericht zu trennen.

Vor drei Wochen hatte die Polizei der peruanischen Hauptstadt sogar einen Durchsuchungsbefehl im Präsidentenpalast exekutiert – eine Premiere in der Geschichte des Andenstaats. Die Suche im Palast wie anderntags im Haus des linkssozialistischen Präsidenten im Norden des Landes verlief indessen erfolglos. Castillo tobte, in einer TV-Rede sprach er von einer „illegalen Razzia“ und einem Komplott der rechten Opposition, um ihn von der Macht zu verdrängen.