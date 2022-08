Macrons geheime Agenda bei seinem Besuch in Algerien

Präsident Macron besiegelte eine neue Partnerschaft mit der früheren Kolonie Algerien. Details blieben jedoch vertraulich.

Eine gemischte Kommission von Historikern aus Frankreich und Algerien soll Zugang zu den Archiven erhalten, um die Geschichte des Kolonialismus und des Kriegs (1954-1962) aufzuarbeiten, um so zur Versöhnung der beiden Völker beizutragen. Das ist vielleicht das nennenswerteste Ergebnis eines dreitägigen Besuchs des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron bei seinem algerischen Amtskollegen Abdelmadschid Tebboune.

Macron setzte dabei auf kulturelle, technologische und wirtschaftliche Kooperation. Er reiste mit einer gemeinsamen Schlusserklärung heim, in der sich Algerien und Frankreich wortreich, aber etwas vage von einer „neuen irreversiblen Dynamik“ der Zusammenarbeit auf allen Ebenen einigen. Ob in bilateralen Streitfragen der Migrationspolitik Lösungen gefunden wurden, davon erfuhr man kein Wort.

Was die mehrstündigen Diskussionen zur strategischen Rolle Algeriens in Afrika und namentlich im Kampf gegen den Dschihadismus in Mali oder zur Krise in Libyen ergeben haben, auch was ihm sein Gastgeber zur wachsenden russischen Präsenz in Afrika oder zum Ukraine-Krieg gesagt hat, das bleibt geheim, denn Russland ist für Algerien ein ebenso wichtiger Partner wie Frankreich.