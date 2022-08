Richter verklagen Europäischen Rat wegen Polen

Führende Juristen und Richter aus mehreren Staaten wollen das mächtige EU-Organ vor Gericht zitieren, weil es Polen zu einfach EU-Wiederaufbaugeld geben will.

Vier Richtervereinigungen wagen zur Verteidigung des Rechtsstaates in Polen etwas Revolutionäres: sie verklagen den Europäischen Rat vor dem Gerichtshof der EU (EuGH) in Luxemburg, weil seine Bedingungen für die Auszahlung von mehreren Milliarden Euro an EU-Wiederaufbauhilfen an Polen rechtswidrig seien.

Im Ringen zwischen der Europäischen Kommission und der nationalautoritären Regierung in Warschau um die Freigabe von 23,9 Milliarden Euro an Beihilfen und 11,5 Milliarden Euro an billigen Krediten herrscht derzeit zwar eine Pause. Die polnische Regierung weigerte sich, zu Unrecht suspendierte Richter wieder einzusetzen, wie es die Kommission im Lichte eines entsprechenden Urteils des EuGH als Bedingung für die Freigabe der EU-Mittel gefordert hatte. Justizminister Zbigniew Ziobro, der die Gleichschaltung der Justiz orchestriert, erhob vorige Woche schwere Vorwürfe gegen Kommissionspräsident Ursula von der Leyen: „Polen wird beraubt, und eine führende Rolle bei dieser Plünderung wird von deutschen Politikern gespielt, angeführt durch von der Leyen.“