Die Bundesregierung ist schuld - wer sonst?

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner schlingert im „Sommergespräch“ des ORF durch die Causa Wien Energie, macht ein wenig den Kickl und flicht eine subtile Spitze gegen Christian Kern ein.

So schön hätte das sein können als Umfragekaiserin im „Sommergespräch“ des ORF am Montagabend. Wenn da nicht die leidige Sache mit der Wien Energie und der diesbezüglich nicht gerade überzeugenden Performance ihrer Wiener Genossen gewesen wäre.

Zu Beginn durfte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner aber noch die traditionelle Urlaubsfrage umschiffen und die „instabile“ Koalition aus Türkisen und Grünen beklagen. Und sich selbst zur Spitzenkandidatin der SPÖ für die nächste Nationalratswahl ausrufen. Dann redete sie sich noch die Flüchtlingssituation schön. Was ihr Moderator Tobias Pötzelsberger allerdings nicht durchgehen lassen wollte. Sie sehe aber keine Flüchtlingskrise in Österreich, beharrte Pamela Rendi-Wagner. Das Thema sei lediglich von der ÖVP hochgezogen. Das wirkte dann doch irgendwie so, als hätte man ihr geraten, an diesem Thema besser gar nicht erst anzustreifen.

Zur Ukraine-Krise meinte sie, eine militärische Lösung könne nicht der Sinn sein. Dass die Ukraine mit entsprechenden Waffenlieferungen ihrerseits den Krieg eventuell gewinnen könnte, kam ihr dabei nicht in den Sinn. Und ihre Meinung zu Vorgänger Christian Kern könnte bei all der Freundlichkeit dann doch auch eine kleine Spitze enthalten haben: Sie lobte Kerns Expertise, die er nun „tagtäglich“ in den Medien zur Verfügung stelle. Wenn beabsichtigt, wovon wir ausgehen, eine durchaus subtile Pointe.

Und dann kam die Causa Wien Energie zur Sprache. Rendi-Wagner wand sich. Und versuchte die Angelegenheit in gesamteuropäische Bahnen zu lenken. Nach dem Motto: Ist doch eh überall so. Und da komme auch noch was in Österreich. Sie stellte in den Raum, dass es noch andere Energieunternehmen erwischen könnte, Namen nannte sie allerdings nur indirekt.

Schuld jedenfalls: die Bundesregierung – wer sonst? –, die zu lax bei der Marktregulierung gewesen sei. Denn der Markt spiele verrückt. Vielmehr sei es daher seltsam, dass die österreichische Bundesregierung da ein Wien-Energie-Thema hochzuziehen versuche. Die Fragesteller hakten nach, fragten nach der spezifischen Wiener Verantwortung. Rendi-Wagner warf den beiden daraufhin – fast schon in Kickl-Manier, nur hätte er ein anderes Wording verwendet - „regierungspopulistische Formulierungen“ vor. Das war dann wie beim Flüchtlingsthema: Es kann nicht sein, was nicht sein darf.

Was von diesem Sommergespräch bleibt: Die Bundesregierung ist schuld. Und dem nicht genug: Die Bundesregierung gibt sogar noch der SPÖ die Schuld für alles, was schief läuft. Das war dann doch ein wenig zu viel der Plattitüden, die offenbar irgendein Spin-Doktor aufgeschrieben hatte.

So schön hätte das jedenfalls sein können als Umfragekaiserin.



[SQYTP]