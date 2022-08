Essen mit Wirkung

Drucken

Hauptbild • Fatmata Binta, genannt Chef Binta, ist die Preisträgerin des Basque Culinary World Prize 2022. • beigestellt

Der Basque Culinary World Prize zeichnet Esskultur-Projekte rund um den Globus aus, die in sozialer Hinsicht etwas bewegen.

Auf das Potenzial von Frauen könne man nicht länger verzichten, sagte eine sichtlich bewegte Fatmata Binta in ihrer per verwackeltem Video live übertragenen Dankesrede unmittelbar nach der Bekanntgabe des diesjährigen Basque Culinary World Prize. Mit „Chef Binta“, wie sich die aus dem Nomadenvolk der Fulani stammende Köchin auch nennt, ging der mit 100.000 Euro dotierte Preis das erste Mal an jemanden aus Afrika. Binta erhielt ihn für ihr Pop-up-Restaurant „Dine on a Mat“, das Einblicke in die Kochkultur der Fulani bietet.