Der Skandal im öffentlich-rechtlichen System

Eine Affäre um Privilegien und Freunderlwirtschaft im Brandenburgischen Rundfunk erschüttert die ARD - und setzt Öffentlich-Rechtliche auch in anderen Ländern noch mehr unter Druck: Wie viel Geld brauchen sie überhaupt?

„Großzügige Regelungen führen bekanntlich weniger zu demütiger Dankbarkeit der Nutznießer als vielmehr zu Missbrauch. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert." Diese Sätze sagte Patricia Schlesinger zu einem Zeitpunkt, als sie noch als Journalistin arbeitete. Der Name der 61-Jährigen hat sich an eine Affäre gehaftet, die das Zeug hat, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland in den Grundfesten zu erschüttern. An deren Ende steht die Frage: Wie geht es mit dem milliardenschweren System weiter, das die deutsche Bevölkerung bezahlt?