Jetzt live: Ludwig nimmt Stellung zu Wien Energie

Was ist los bei der Wien Energie? Laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat Österreichs größter Energieversorger am Wochenende um staatliche Hilfen angesucht. Binnen 24 Stunden würden zwei Milliarden Euro benötigt, um nicht zwei Millionen Verträge zu kündigen. Stimmt nicht, verlauteten postwendend der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Wien Energie selbst: Das Unternehmen sei wirtschaftlich gesund und schreibe keine Verluste, wurde betont. Warum also die Aufregung? Eine Frage, die Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ab 12:30 Uhr in einer Pressekonferenz beantworten will (siehe Livestream unten).

Schon jetzt steht fest: Wien Energie benötigt für den Kauf von Strom an internationalen Energiebörsen Gelder zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen (Futures). Diese Kautionen sind analog zum Strompreis zuletzt stark gestiegen und bleiben weiter variabel.

Brunner: „Katastrophe in Wien verhindern“

Zuvor hatte Finanzminister Brunner betont, dass man alles daransetze, eine „Katastrophe in der Bundeshauptstadt" abzuwenden. Das Schreckensszenario laute, dass zwei Millionen Wienerinnen und Wienern Strom und Gas abgedreht werden. „Wir stehen kurz vor einer Lösung, Details müssen aber noch geklärt werden", so Brunner. Eine Antwort darauf, welche das seien, blieb er ebenso schuldig, wie darauf, ob spekuliert wurde und welche Strommenge die Wien Energie bestellt habe.

Heute jedenfalls benötige der Konzern kein Geld vom Bund, sagte Brunner. Morgen, Mittwoch, könnte das aber wieder anders aussehen. Ansehen will sich die Entwicklungen indes der Rechnungshof. Er kündigte am Dienstag eine Prüfung der Causa an, die FPÖ überlegt unterdessen, ob sie eine Anzeige einbringt.

