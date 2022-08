Bundeskanzler Karl Nehammer kommende Woche beim Abschluss der Reihe

„So schön hätte das sein können als Umfragekaiserin im 'Sommergespräch' des ORF am Montagabend. Wenn da nicht die leidige Sache mit der Wien Energie und der diesbezüglich nicht gerade überzeugenden Performance ihrer Wiener Genossen gewesen wäre.“ So schrieb Innenpolitik-Leiter Oliver Pink in seiner TV-Notiz über das nunmehr vierte Interview der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit Pamela Rendi-Wagner.

Und das Interesse vor den Fernsehern? Im Schnitt 756.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das Interview mit der SPÖ-Chefin. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. In Spitzen waren Montagabend auf ORF 2 bis zu 882.000 Personen mit dabei. Das Interesse am Gespräch mit Rendi-Wagner war damit höher als im Vorjahr.

Damals hatten durchschnittlich 698.000 Seherinnen und Seher das Interview mit der SPÖ-Vorsitzenden verfolgt. Im direkten Vergleich mit den heuer bisher geführten Gesprächen reihte sich Rendi-Wagner auf dem zweiten Platz ein, knapp hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl, beim dem vorige Woche im Schnitt 780.000 Zusehende dabei waren. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erreichte 629.000 Menschen, bei NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger saßen 590.000 Zuseher vor den Bildschirmen.

Die ORF-"Sommergespräche" werden heuer von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus geführt. Zum Abschluss der Reihe ist nächsten Montag um 21.05 Uhr Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer zu Gast.

Beate Meinl-Reisinger 8. August 590.000 Zuseher 22 Prozent Marktanteil (Neos)

Werner Kogler 15. August 629.000 Zuseher 24 Prozent (Grüne)

Herbert Kickl 22. August 780.000 Zuseher 29 Prozent (FPÖ)

Pamela Rendi-Wagner 29. August 756.000 Zuseher 29 Prozent (SPÖ)

(APA/red.)