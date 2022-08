Streamingdienst Twitch in Russland zu Geldstrafe verurteilt

Weil sich der Anbieter weigerte ein Interview mit dem Berater des ukrainischen Präsidenten zu löschen, sprach Russland eine Strafe in Höhe von 50.000 Euro aus.

Das Streaming-Portal Twitch ist Medienberichten zufolge in Russland zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 50.000 Euro verurteilt worden wegen der Weigerung, ein zweistündiges Interview mit einem Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu löschen. Das sei von einem russischen Gericht entschieden worden, melden mehrere russische Nachrichtenagenturen.

Es ist nicht die erste Strafe dieser Art: Bereits Mitte August verhängte ein russisches Gericht eine Straße in Höhe von umgerechnet knapp 30.000 Euro für die Veröffentlichung eines 30-sekündigen Videos. Über den genaueren Inhalt nannte man keine Details, es soll sich aber um „gefälschte Informationen“ über angebliche Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Bucha handeln. Russland hat wiederholt damit gedroht, Geldstrafen gegen Websites zu verhängen - darunter Google, Twitter und Wikipedia -, die es beschuldigt, "gefälschte" Inhalte im Zusammenhang mit seiner Militärkampagne in der Ukraine zu hosten.

Das Gericht beschuldigte Twitch, einen bei Videospielern beliebten Live-Streaming-Dienst mit Sitz in den USA, es versäumt zu haben, einen 31-Sekunden-Clip eines Mädchens aus der Stadt Bucha zu entfernen, berichtete die Zeitung Kommersant.

Twitch, das sich im Besitz von Amazon befindet, äußerte sich bislang nicht zu den Strafen. Twitch wird täglich von Millionen Menschen genutzt - darunter viele Musiker und Videospieler, die über das Portal mit Fans interagieren.

(APA/bagre)