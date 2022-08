Österreichs WM-Boote auf hoher See

Nacra17 und 49er gehen nach höchst unterschiedlichen Vorbereitungen bei der WM in Kanada an den Start.

Österreichs Nacra 17- und 49er-Segler blicken mit den Weltmeisterschaften in Halifax (Kanada) dem Saisonhöhepunkt entgegen. Die Vorbereitung für die Nacra-Flotte in Nova Scotia verlief unterschiedlich, Laura Farese/Matthäus Zöchling verloren wegen eines Schades am Boot ein paar Trainingstage. Lukas Haberl/Tanja Frank bringen das Boot des nicht mehr aktiven Duos Thomas Zajac/Barbara Matz zum Einsatz.

"Wir segeln aus einer Bucht hinaus, sind aber immer noch von Land umgeben. Daher ist das Wasser sehr flach, was vor allem für uns foilende Boote recht cool zum Segeln ist", erklärte Zöchling die Bedingungen. Drehender Wind und Seegras könnten allerdings zur großen Herausforderung werden.

Haberl/Frank mussten sich an den Rumpf erst gewöhnen, er wurde wie das andere Material bereits im Mai im Container verschickt. "Damals mussten wir eine Entscheidung treffen, welches Boot wir in Kanada benützen und mit welchem Boot wir die europäischen Regatten und das Training absolvieren wollen. Wir haben auch einen anderen Mast, ein anderes Segel und andere Foils hier - es dauert, bis wir uns damit zurechtfinden, die richtigen Einstellungen gefunden haben. Das Verständnis mit und zum Boot wird aber von Tag zu Tag besser", erklärte Frank, die 2016 in Rio de Janeiro mit Zajac Olympia-Bronze gewann.

Viel gemeinsame Zeit am Boot hatten Haberl und Frank noch nicht. "Uns fehlt somit ein wenig der Vergleich zur Konkurrenz. Aber unser größtes Ziel ist einfach, dass wir alles, was wir in der kurzen Zeit gemeinsam gelernt haben, in der Regatta umsetzen", erklärte die Vorschoterin.

Im 49er treten Benjamin Bildstein/David Hussl und Keanu Prettner/Jakob Flachberger nach gelungener Generalprobe vor Ort bei den Nordamerika-Meisterschaften zuversichtlich an. Die Olympiazehnten Bildstein/Hussl gewannen den dreitägigen Vorbereitungswettkampf. "Dass wir so gut abgeschnitten haben, gibt uns natürlich Auftrieb - und stimmt uns positiv. Es zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind", betonte Bildstein.

Auch Prettner/Flachberger sind auf Spitzenplätze aus. "Wir wollen im Medal-Race dabei sein. Wir haben bewiesen, dass wir unter den besten zehn Teams einen Platz haben können - und müssen uns nicht verstecken", so Prettner.

(APA)