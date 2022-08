British-Open-Sieger Smith wechselt zur LIV-Serie

Prominenter Zugang für die saudische Turnierreihe. Der Streit mit den etablierten Tours wird auch für die Ryder-Cup-Qualifikation spannend.

Mit dem Weltranglistenzweiten Cameron Smith hat sich ein weiterer Top-Golfprofi der umstrittenen LIV-Tour angeschlossen. Der Sieger des British Open im Juli ist neben seinem Landsmann Marc Leishman und dem Chilenen Joaquin Niemann einer von mehreren Neuzugängen. Das gab die dank Geldern aus Saudi-Arabien enorm hoch dotierte Einladungsserie am Dienstag vor dem Turnier in Boston bekannt.

Bernd Wiesberger nimmt bereits seit dem Auftakt Anfang Juni in London an der neuen Tour teil. Der Burgenländer brach am Dienstag in die USA auf.

Mit der BMW PGA Championship nächste Woche beginnt auch die Qualifikation für Europas Ryder-Cup-Team. In Reaktion auf die glatte Niederlage gegen die US-Golfer im Vorjahr wurde der Modus umgestellt. Künftig qualifizieren sich je drei Profis über die europäische DP World Tour bzw. die Weltpunkte-Liste, die sechs übrigen wählt Kapitän Luke Donald (ersetzte den zur LIV gewechselten Henrik Stenson).

Im Gegensatz zur PGA Tour hat die europäische DP World Tour zwar Sanktionen verhängt, aber noch keinen Ausschluss für LIV-Teilnehmer beschlossen. Das wirft Fragen im Hinblick auf die nächste Woche beginnende Qualifikation für den Ryder Cup 2023 auf. Zwar werden neben den neuerdings sechs „Captain's picks“ nur noch je drei Plätze via Europa- und Welt-Ranking vergeben. Diese könnten allerdings – Stand jetzt – potenziell an LIV-Profis gehen.

(APA/red)