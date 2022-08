Niederländer reduzieren Gasverbrauch um 25 Prozent

Die Energiespar-Appelle zeigen Wirkung, vor allem bei Unternehmen.

Kürzer und kalt duschen, weniger Licht einschalten, keine Klimaananlage mehr an, auch wenn die Temperaturen 30 Grad Celsius erreichen. Die Niederländer sparen wegen der ständig steigenden Gas- und Strompreise kräftig. Die Folge: Der Gasverbrauch in den Niederlanden ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 25 Prozent gesunken. Das meldete das statistische Zentralamt CBS am Dienstag.



Nicht nur die Privathaushalte treten auf die Energiebremse. Unternehmen haben ihren Gasverbrauch im zurückliegenden Halbjahr um bis zu 60 Prozent reduziert.



In den Niederlanden sind die Gaslager inzwischen schon zu 80 Prozent voll. „Wir liegen gut auf Kurs“, sagt der Energieexperte Martien Visser von der Hanse-Universität in Groningen. „Aber wir müssen die Lager noch weiter auffüllen. Wir werden auch im Winter weiter Gas importieren und dafür hohe Preise bezahlen müssen.“