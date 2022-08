Rodeo mit Journalistenbeteiligung

Von Jair Bolsonaro könnte – sagen wir einmal – Herbert Kickl eine ganze Menge lernen. In Sachen Reiten sowieso und in Sachen Journalistenbeschimpfung erst recht.

Neulich schwang sich Brasiliens Präsident bei einem Rodeo in den Sattel, um bei einer Wahlkampfkundgebung das „Vaterunser“ zu beten.

Eine Generalprobe für die TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten ein paar Tage später. Was ist so eine TV-Diskussion schon anderes als ein Rodeo, ein wilder Ritt in der politischen Arena? Bolsonaro wechselte indessen den Modus, in dem sich lateinamerikanischer Machismo mit üppiger Fantasie paarte. Nach einer unbotmäßigen Frage blaffte er die Journalistin an: „Vera, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du bist doch von mir besessen. Bestimmt träumst du in der Nacht von mir.“ Seine Suada schloss er mit dem Ausruf: „Du bist eine Schande für den Journalismus in Brasilien.“ Eine Replik in Trump-Manier, die seine Fans in Jubel versetzte, ihm aber gewiss keinen Heiligenstatus einbringen wird.

„Entweder ich geh in den Knast, ich sterbe oder ich siege“, orakelte er vor Längerem. Sollte all das nicht eintreten, bleibt noch das Beispiel des Emerson Fittipaldi. Brasiliens Ex-Formel-1-Weltmeister, ein Bolsonaro-Unterstützer, kandidiert als Italobrasilianer für die Fratelli d'Italia für einen Sitz im Parlament in Rom. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2022)