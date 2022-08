Trend zur Entkirchlichung

(c) Peter Kufner

In Deutschland bilden die Christen nur noch die große Minderheit der Bevölkerung, in Österreich wird es auch bald so weit sein.

Der Autor: Janko Ferk ist Jurist, Schriftsteller und lehrt an der Universität Klagenfurt/Univerza v Celovcu. Zuletzt erschien seine Erzählung „Mein Leben. Meine Bücher“ (Limbus-Verlag, Innsbruck/Wien 2022).

Vor Kurzem hat er zu den Problemen der Kirche auf

https://www.youtube.com/watch?v=sT51xT_rIK0



Stellung genommen.

Das Abendland geht noch nicht unter. Besorgniserregend ist die Lage dennoch. Die rigiden vatikanisch-katholischen Prälaten und manche ihrer evangelischen Brüder verharren trotz düsterer Nachrichten in ihrer unbiblischen Starre.

Beklemmender als die österreichischen Christenzahlen sind die jüngst veröffentlichten bundesdeutschen – das heißt, die Zahl der nach dem katholischen oder evangelischen Ritus Getauften nimmt seit der Jahrtausendwende nicht nur stetig, sondern auch merklich ab.