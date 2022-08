Mann versuchte Ehefrau mit Stromstoß zu töten

Ein 42-Jähriger soll seine zehn Kinder und die 37-jährige Frau jahrelang schwerst misshandelt haben. Am zweiten Verhandlungstag sagte die älteste Tochter aus. Sie zeichnete dabei das Bild eines Familientyrannen.

Es ist eine lange Liste an Gewaltverbrechen, die ein 42-Jähriger an seinen zehn Kindern und seiner 37-jährigen Frau über 18 Jahre hinweg begangen haben soll.

Laut Anklage soll der aus dem Kosovo Stammende 2009 versucht haben, seine Frau mit einem Stromstoß zu töten. Weiters wird dem Angeklagten fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen, da dieser sowohl die Kinder als auch seine Frau misshandelt, eingeschüchtert, eingesperrt und bedroht haben soll. Am Wiener Straflandesgericht ging der Geschworenenprozess am Dienstag wegen versuchten Mordes in die zweite Runde.