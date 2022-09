Roadtrip mit dem Rüttelbus

Drucken

Hauptbild • Filmemacher Tom Strobl macht sich demnächst im alten Campingbus auf den Weg ostwärts durch 15 Länder. • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Tom Strobl will mit seinem alten Campingbus (und einer Carrera-Rennbahn) nach Thailand fahren – und unterwegs SOS-Kinderdörfer besuchen.

Es ist ein Schaukeln und Wackeln, ein Ruckeln und Wiegen, während die Welt jenseits von Windschutzscheibe, Winkekatze und Wackeldackel relativ gemächlich vorüberzieht. Schon nach wenigen Minuten stellt sich ein gewisser Flow ein.

Mit seinem „Rüttelbus“ unterwegs zu sein sei etwas ganz Eigenes, sagt Tom Strobl, während er das riesige Lenkrad in die Kurven der Höhenstraße steuert. „Manche mögen es, manche nicht.“

Er selbst liebt es – und wird das Gefühl demnächst noch länger haben: Am 11. September startet er mit dem 1976er-Campingbus in Richtung Thailand. Im Gepäck: Eine Carrera-Rennbahn und eine Landkarte, auf der mehrere SOS-Kinderdörfer in verschiedenen Ländern vermerkt sind. Die will er unterwegs besuchen.