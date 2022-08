Wenn Drohnen die Pakete liefern

JD.com, dessen Aktie auch im Westen beliebt ist, arbeitet an der logistischen Zukunft Chinas. Doch die Lockdowns und ein schwacher Konsum machen dem E-Commerce-Riesen zu schaffen.

Am südlichen Ende Pekings, wo die Hauptstadt allmählich in Maisfelder, Bahntrassen und verstaubte Straßen ausfranst, liegt eine der logistischen Drehscheiben der Region: Auf einem unscheinbaren Industriegelände arbeiten 200 Angestellte und ein Vielfaches an Robotern auf 133.000 Quadratmetern, um Pakete zu schichten, Waren auf dem Fließband zu sortieren und fertige Lieferungen auf Lkw zu laden. Täglich verlassen bis zu 880.000 Produkte den sogenannten Asia No.1 Logistics Park. Eine Mitarbeiterin, die wie alle hier rote Westen über ihren Schultern trägt, sagt stolz: „Wir sind besonders für unsere Effizienz bekannt. Wenn du vor elf Uhr abends eine Bestellung aufgibst, hast du die Lieferung bis morgen Früh vor deiner Haustür.“

Hinter dem Logistik-Imperium steht JD.com, einer der führenden E-Commerce-Konzerne Chinas: Das Unternehmen mit Sitz in Peking verzeichnet 500 Millionen Nutzer auf seiner Shopping-App und betreibt nahezu tausend Warenhäuser im gesamten Land. 1998 wurde JD.com vom damaligen Uni-Absolventen Liu Qiangdong gegründet. Ausgerechnet die Sars-Epidemie Anfang der Nullerjahre sorgte dafür, dass man das Geschäft – damals notgedrungen – in Richtung online verlegte.

Knapp 20 Jahre später war es erneut ein Coronavirus, welches den Trend zum Einkaufen per Smartphone verstärkte. Abertausende Lieferkuriere auf ihren bunten Elektro-Scootern hielten die Infrastruktur der Städte am Leben. Der Aktienkurs von JD.com konnte sich innerhalb weniger Monate verdoppeln, das Unternehmen Rekordumsätze verzeichnen.

Roboter im Kommen

Die Pandemie brachte auch einen Automatisierungsschub: Nur mehr ein Viertel der Angestellten steht an den Fließbändern und Regalen. Doch menschliche Hände werden bei einigen Produktsparten nach wie vor gebraucht – insbesondere bei Verbraucherelektronik wie Smartphones und Ladeteilen. Hier laufen die Roboter-Greifarme Gefahr, die hochsensible Ware zu beschädigen. Langfristig ist es nur eine Frage der Zeit, bis in China sämtliche Warenhausmitarbeiter durch Roboter sowie Lieferkuriere durch Drohnen ersetzt werden. Denn die Volkswirtschaft leidet nicht nur unter rasant steigenden Löhnen, sondern auch unter der Alterung der Bevölkerung.

„Die Angestellten verrichten Management-Aufgaben und technische Tätigkeiten, weniger rein körperliche Arbeit“, sagt Liu Hui, Leiter des Instituts für Konsum und Industrieentwicklung bei JD.com: „Wir sehen Roboter und Menschen als perfektes Paar, das sich gegenseitig ergänzt.“

Der charismatische Manager hat in den 20. Stock der Firmenzentrale geladen; ein riesiger Bürokomplex mit gläserner Fassade. Die lichtdurchfluteten Bürogänge, die fast ausschließlich von jungen, demonstrativ gut gelaunten Angestellten auf ihrem Weg zur Mittagspause bevölkert werden, versprühen durchaus den kalifornischen Charme des Silicon Valley.

Doch die politische Realität könnte unterschiedlicher kaum sein. Dass JD.com dieser Tage seine Pforten für ausländische Journalisten öffnet, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn sämtliche Internetunternehmen stehen derzeit massiv unter Druck. Staatspräsident Xi Jinping hat die Tech-Branche in den letzten zwei Jahren einer bisher nie dagewesenen Regulierungswelle unterzogen. Er wirft ihnen vor, exzessiv die Daten ihrer User zu sammeln, prekäre Arbeitsverhältnisse zu schaffen und mit unfairen Geschäftspraktiken kleinere Wettbewerber aus dem Markt zu drängen.

Auch will Xi primär Technologie fördern, die in der analogen Welt der Menschen einen realen Wert darstellt – etwa Halbleiter oder Flugzeugmaschinen. Dementsprechend betont man bei JD.com, mit seinem E-Commerce-Geschäft die chinesische Landbevölkerung direkt mit den wohlhabenden Konsumenten der Küstenmetropolen zu verbinden. Ebenfalls hat JD.com während des zweimonatigen Lockdowns in Shanghai etliche Lieferkuriere in die abgeriegelten Gebiete geschickt, um die grundlegende Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen.

Zugleich leiden Logistikfirmen wie JD.com selbst unter der anhaltenden Null-Covid-Strategie, die regelmäßig Millionenstädte in Lockdowns versetzt und die Kauflust stark abbremst. Im ersten Jahresquartal verzeichnete man das bisher langsamste Umsatzwachstum überhaupt.

Apple ausländisch, aber beliebt

Bei den Usern zeigt sich im Zuge der Pandemie ein Trend zu heimischen Produkten. Doch Smartphones, Computer und Gesichtspflege-Produkte werden weiterhin aus dem Ausland gekauft. Besonders interessant: Unter den Importländern genießen die USA höchste Popularität, gefolgt von Japan, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Trotz der derzeit anti-amerikanischen Stimmung ist Apple nach wie vor die beliebteste internationale Marke. Beim Konsum, scheint es, spielt auch in der Volksrepublik China die Ideologie nur eine untergeordnete Rolle.