Tash Sultana in der Arena: Ein Sommernachtstraum der großen Gefühle

Die australische Singer-Songwriterin legte in der ausverkauften Wiener Arena ein virtuoses, immens beseeltes Konzert hin – mit einem Sound, der viele Genres umfasst.

Das lange Warten ödete schon ein wenig an. Aber dann war er plötzlich auf der Bühne der Arena, der 27-jährige Wirbelwind, mit roter Gitarre. Aber nur dieses Instrument wäre Tash Sultana viel zu wenig: Aus eben gespielten Noten wurde bei ihr binnen Kurzem ein vielschichtiger Klangstrom. Getrommelte Rhythmen vervielfältigten sich in Echtzeit in elektronischen Echokammern. Ein furioses Selbstgespräch kam in Gang.



Die in Melbourne aufgewachsene Singer-Songwriterin drehte sich buchstäblich um sich selbst, in ihrem Bemühen, möglichst viele Instrumente in Betrieb zu nehmen. Der Techniker hatte Stress, ihr das richtig gestimmte Spielgerät umzuhängen. In munterer Abfolge herzte sie Keyboards, Bass, Flöte, Mandoline, Saxofone und noch viel mehr. Und fand dabei noch Zeit zu tanzen und sich immer wieder keck ans Baseballkäppchen zu fassen.