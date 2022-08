Sind die Klimaziele überhaupt noch erreichbar?

(c) imago images/Design Pics (Litebox Productions via www.imago-images.de)

Der Club of Rome sieht das globale Wirtschaftssystem „am Scheideweg“. Auch in Österreich müssten die Emissionen zur Erreichung der Klimaziele jedes Jahr fünf Prozent nach unten gehen. Im Vorjahr stiegen sie aber weiter an, zeigt ein neuer Bericht. Das größte Sorgenkind macht aber Hoffnung.

50 Jahre ist es her, als der Club of Rome 1972 seine viel beachtete Studie „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte. Die Analyse hatte bereits damals vor enormen wirtschaftlichen Turbulenzen im 21. Jahrhundert gewarnt, sollte die Gesellschaft bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen nicht umsteuern. Nicht zuletzt wegen des Ukraine-Krieges, der die Import-Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen offenbarte und die Energiepreise in astronomische Höhen steigen ließ, erscheint der Bericht von damals aktueller denn je.

Am Dienstag war es wieder eine Forschergruppe unter Beteiligung des Club of Rome, die in einem eindringlichen Appell eine Kehrtwende in der internationalen Wirtschafts- und Klimapolitik forderte. Das globale Wirtschaftssystem stehe „am Scheideweg“ erklärte Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Zu den Vorschlägen der Forscher gehören Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Höhe von einer Billion Dollar pro Jahr sowie eine Reform des internationalen Finanzsystems. Andernfalls drohe der „Zusammenbruch ganzer Weltregionen“.

Emissionsanstieg in Industrie