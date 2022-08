Die Gegenoffensive der Ukraine

Kiew berichtet von der Einnahme mehrerer Dörfer rund um Cherson und hofft auf einen Propagandaeffekt. Ein ukrainischer Militärexperte relativiert und warnt vor Verlusten.

Passanten rennen durch die Innenstadt von Cherson, im Hintergrund sind Explosionen zu hören, und Rauchwolken steigen in den Himmel. Solche Handyaufnahmen waren aus der 290.000-Einwohner-Stadt im Süden der Ukraine schon lang nicht mehr zu sehen. Denn Cherson war gleich zu Beginn der russischen Invasion von der russischen Armee handstreichartig eingenommen worden. Der schnelle Fall der südukrainischen Regionalhauptstadt gilt in Kiew als Zeichen von Inkompetenz und mutmaßlichem Verrat.

Nun macht sich die ukrainische Armee daran, das wichtigste Zentrum der russischen Besatzer außerhalb des Donbass zurückzuerobern. Die Befreiung soll einem hier im September geplanten „Referendum“ über den Anschluss an Russland zuvorkommen. Erst am Montag hatte der Generalstab offiziell den Beginn einer Gegenoffensive in der Südukraine bekannt gegeben. Am Dienstag war in ukrainischen Medienberichten bereits von fünf zurückeroberten Siedlungen die Rede. Drei Dörfer befinden sich unmittelbar im Westen der Großstadt, zwei weitere liegen an der Grenze zur weiter nördlich gelegenen Oblast Dniepropetrowsk.