Regenbogenfarben in Alpbach. Rund 120 Menschen versammelten sich am Dienstag, um durch den Ort zu gehen.

Die zweite Pride Parade zog am Dienstag durch Alpbach, prominenteste Teilnehmerin war die Grüne Justizministerin. Drei Tage lang diskutierten Wirtschaftsvertreter darüber, wie man den Europäern mehr Finanzbildung anbieten kann. Was ist dabei heraus gekommen?

Zu Wort kommen in dieser Folge Franz Schellhorn von der Agenda Austria, Philip List, der Leiter des Financial Life Parks der Erste Group und Leonore Riitsalu von der Universität Tartu in Estland. Foeke Postma von der Rechercheplattform Bellingcat. Die Google-Austria-Direktorin Christine Antlanger-Winter und Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband (ÖVP). Gerhard Zeiler, Präsidet von Warner Media International.

Ministerin Alma Zadic bei der Alpbach Pride am 30.8.2022. EFA/Daniela Köppl

