Michail Gorbatschow, Europas Visionär, ist tot

Nach Jahrzehnten der Willkür und Unfreiheit in der Sowjetunion leitet der damalige kommunistische Parteichef Michail Gorbatschow 1985 einen historischen Reformkurs ein. Mit seiner Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) will er das marode wirtschaftliche und politische System des Landes vor dem Zerfall retten. Die Reformen enden im Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa.

Als Generalsekretär der Kommunistischen Partei und erster Sowjetpräsident bricht der damals 54-Jährige mit zahlreichen Tabus. So benennt Gorbatschow in einer für den Kreml bis dahin ungekannten Offenheit die Verbrechen unter Sowjetdiktator Josef Stalin, insbesondere das Massaker an Tausenden polnischen Offizieren 1940 in Katyn. Er legt auch ein geheimes Zusatzprotokoll zum Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 offen. Nach einem rund zehnjährigen militärischen Abenteuer am Hindukusch mit vielen Toten befiehlt er 1988 den sowjetischen Truppenabzug aus Afghanistan.

Den Ländern des Warschauer Pakts ermöglicht Gorbatschow, ihre Staatsform selbst zu bestimmen. Reformbewegungen wie der Prager Frühling 1968 in der Tschechoslowakei oder wie der ungarische Volksaufstand 1956 waren einst blutig niedergeschlagen worden. Die neue Freiheit unter Gorbatschow führt zu einem Ende des Kalten Kriegs und ermöglicht 1990 die deutsche Wiedervereinigung.

Während Gorbatschow für seine mutigen Schritte im Ausland geehrt wird, unter anderem 1990 mit dem Friedensnobelpreis, wird er in seiner Heimat kritisiert. Zu seinen umstrittenen Initiativen gehört etwa ein Alkoholverbot. Auch die zögerliche Informationspolitik nach der Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl wird ihm angekreidet. Noch heute sehen viele Menschen in Russland den Ex-Präsidenten als Zauderer, der das Land ins Chaos gestürzt hat. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 bedeutet auch das Ende der Ära Gorbatschow.