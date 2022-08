Neue Nasa-Mondrakete soll am Samstag starten

Die Nasa hatte den eigentlich für Montag geplanten ersten Testflug der Artemis 1 kurz vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen technischer Probleme absagen müssen.

Die US-Weltraumbehörde Nasa will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Das gab der für die unbemannten Mission Artemis 1 verantwortliche Nasa-Vertreter Mike Sarafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Die Nasa hatte den eigentlich für Montag geplanten ersten Testflug kurz vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen technischer Probleme abblasen müssen: Es gab Temperaturprobleme bei einem der vier Haupttriebwerke der SLS-Rakete.

Mondlandung im Jahr 2025 anvisiert

Die Nasa hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 50 Jahre nach der bisher letzten Mondlandung will sie wieder eine Rakete zum Erdtrabanten schicken. Aufgabe der 42-tägigen Mission Artemis 1 ist es, die bisher leistungsstärkste Trägerrakete und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel unter realen Bedingungen zu testen.

Die Folge-Mission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen, mit Artemis 3 soll frühestens 2025 eine Mondlandung glücken. Langfristig geht es aber um eine bemannte Mission zum Mars.

(APA/AFP)