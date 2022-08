Raimann gelingt Sprung in NFL-Kader der Colts

Bernhard Raimann steht wie erwartet im Aufgebot der Indianapolis Colts. Sandro Platzgummer und Bernhard Seikovits müssen hingegen Geduld haben.

Bei den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann als Draft-Pick erwartungsgemäß Teil des Aufgebots, er gilt als erster Ersatzmann für die Schlüsselposition des Left Tackle und hat gute Chancen auf NFL-Einsätze.

Der gebürtige Wiener Raimann gilt als erster Ersatzmann für die Schlüsselposition des Left Tackle und hat gute Chancen auf NFL-Einsätze. Dementsprechend groß ist die Freude auch in der Heimat. "Er ist jetzt nicht nur der erste Österreicher, der im Draft von einem NFL-Team genommen wurde, sondern jetzt auch der erste österreichische Offense-Spieler, der in der NFL tätig sein wird. Ganz Österreich wird jetzt wohl den Colts die Daumen drücken", erklärte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck am Mittwoch in einer Aussendung.

Sandro Platzgummer und Bernhard Seikovits haben es nicht in die 53 Mann umfassenden Saisonkader ihrer Teams in der National Football League (NFL) geschafft. Der Tiroler Platzgummer, der wie Seikovits über das International Player Pathway Program in die NFL kam, wird von den New York Giants als zusätzlicher Spieler geführt. Bei den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann als Draft-Pick erwartungsgemäß Teil des Aufgebots.

Seikovits wurde von seinem Team, den Arizona Cardinals, nicht für den 53-Mann-Roster berücksichtigt. Der Wiener Tight End könnte aber in den nächsten Tagen als internationaler Spieler einen Platz im Ersatzteam, dem "Practise Squad" der Cardinals, erhalten.

(APA)