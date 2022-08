Wieder eine Frau getötet: 32-Jährige in Vorarlberg erstochen

Die Frau erlag noch am Tatort in Bludenz ihren Verletzungen. Der Ehemann wurde wegen dringendem Tatverdacht festgenommen. Es ist der 27. Femizid in Österreich in diesem Jahr.

In der Vorarlberger Stadt Bludenz wurde am Dienstagabend eine 32-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus durch mehrere Messerstiche getötet. Ihr getrennt lebender Ehemann wurde wenig später wegen dringendem Tatverdacht verhaftet.

Die Frau wurde mit einem Messer tödlich verletzt und verstarb noch am Tatort. Der 36-Jährige wurde kurz nach dem um 20.30 Uhr verübten Angriff und unweit des Tatorts aufgegriffen und festgenommen. Einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" zufolge wurde die vermeintliche Tatwaffe im Bereich des nahen Bahnübergangs Brunnenfeld der Montafonerbahn entdeckt.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt. Die Exekutive kündigte an, in einer Pressekonferenz kurz nach Mittag über den aktuellen Ermittlungsstand zu informieren.

27. Femizid seit Beginn des Jahres

Es handelt sich bereits um die 27. Tötung einer Frau oder eines Mädchens in diesem Jahr. Vergangene Woche wurde in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) eine 57-Jährige getötet. Auch sie erlitt Stichverletzungen. Der Ehemann befindet sich in Untersuchungshaft. Der 64-Jährige hatte zunächst angegeben, das Opfer Mittwochfrüh gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden.

Anfang August wurden eine 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf aufgefunden. Beide wurden durch Fremdeinwirkung gegen den Hals getötet.

Hilfe und Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

(APA)