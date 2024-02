Heute vor 100 Jahren: Bankbeamte marschieren über den Ring

Auch die Nationalbank ist vom Streik betroffen.

Neue Freie Presse am 19. Februar 1924

Wir haben heute wieder einmal einen Demonstrationsumzug gesehen. Die Bankbeamten sind in großen Scharen über die Ringstraße gezogen, und dieser Aufmarsch zusammen mit den gesperrten Lokalen der Banken und Wechselstuben zeigt für alle Welt anschaulich die Bedeutung des Kampfes, der zwischen den Banken und ihren Angestellten ausgebrochen ist.

Heute ist auch die Nationalbank vom Streik betroffen, und so müssen sich die Wirkungen für die Öffentlichkeit noch rascher einstellen. Die Versuche der Institute, einen Notdienst aufrechtzuerhalten, haben bisher die ärgsten Störungen für die Wirtschaft ferngehalten, aber es ist nicht klar, wie dies weiter bei einer längeren Dauer der Sperrung möglich sein soll. Vorderhand mußte jedenfalls schon heute das Devisen-Clearing unterbleiben.Wien ist gerade bankmäßig der Mittelpunkt für ein Gebiet, das weithin ausgeht über das Territorium unserer kleinen Republik, und die Stellung unserer Stadt als finanzielles Zentrum kann nicht unberührt bleiben, wenn hier so schwerwiegende Unterbrechungen in der Geschäftstätigkeit der Banken erzwungen werden. Auch über dieses rein finanzielle Moment hinaus ist es jedoch für Wien, in dessen Leben der Fremdenverkehr und besonders der Handelsverkehr eine solche Rolle spielt, nicht gleichgültig, wenn ein plötzlicher Streik das Gefühl der Unsicherheit hervorruft, geschäftliche Abschlüsse unmöglich macht oder doch wesentlich erschwert und die Menschen, die oft von weither die Reise hierher unternommen haben, nötigt, unverrichteter Dinge wieder abzureisen oder wertvolle Zeit zu verlieren.

Die Banken gehören zu den Mittelpunkten unseres wirtschaftlichen Lebens, aber das Schauspiel, das uns jetzt geboten wird, ist gerade ein beweis für ein sehr geringes wirtschaftliches Verständnis.

Heute vor 90 Jahren: Hunderttausende wandern hungernd durch Amerika

Seit die Wirtschaftskrise Amerika ergriff, begann sich eine Armee der Enterbten zu formen.

Neue Freie Presse am 18. Februar 1934

Zweihunderttausend junge Menschen wandern durch die Vereinigten Staaten, völlig mittellos, notdürftig bekleidet und hungernd. Eine Armee in immerwährender Bewegung, unerwünschte Menschenfracht der Lastzüge, ziellos auf den endlos sich aufrollenden Landstraßen. Sie bewegt sich mit den Jahreszeiten von Ost nach West, von Nord nach Süd.

Seit die Wirtschaftskrise Amerika ergriff, begann sich diese Armee der Enterbten zu formen, im letzten Jahre schwoll sie lawinenartig zu ihrer heutigen Stärke. Es sind die ganz Jungen, die von vierzehn bis zwanzig, die am Anfang ihrer Wirklichkeiten Stehenden, die es hinausgetrieben hat aus ihren notzerrütteten Heimen in die noch größere Not der offenen Straßen. Einmal draußen, bleiben sie die Jenseitigen, immer wieder in dieses “Draußen” Zurücksoßene. Mitleid, das sie von Hand zu Hand reicht, ist das Beste, was sie erwartet. Das Gemeinschaftsgefühl der Entwurzelten ist ihr stärkster Rückhalt.