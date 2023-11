Heute vor 100 Jahren: Das alte Europa und die Neue Welt

Der Hauptgrund des amerikanischen Übergewichtes besteht darin, dass Amerika ungefähr doppelt so viel exportiert als es importiert.

Neue Freie Presse am 10. November 1923

Als Gast des Cercle Franco-Viennois hielt gestern der französische Gelehrte am Collège de France Georges Blondel einen Vortrag über „Das alte Europa und die Neue Welt“. Professor Blondel, der als Wirtschaftstheoretiker und Kulturpolitiker weit bekannt ist und dessen Bücher um ihrer Tiefgründigkeit und Sachlichkeit willen allgemeine Wertschätzung genießen, ist in Wien kein Fremder. Nach einigen einleitenden Worten des Grafen Saint-Sauveur skizzierte Blondel in großangelegter Rede die Parallelismen und Unterschiede zwischen der Alten und der Neuen Welt. Die Rollen der Alten und der Neuen Welt haben in der letzten Zeit eine grundlegende Veränderung erfahren. Lodge hatte schon am Anfang des Krieges gesagt, daß Amerika aus dem Europa zerfleischenden Kriege als Sieger hervorgehen werde. Der Hauptgrund des amerikanischen Uebergewichtes besteht darin, daß Amerika ungefähr doppelt so viel exportiert als es importiert. Dieser große Export ist zunächst der ungeheuren Fruchtbarkeit des Landes zu verdanken. Die gewaltige Entwicklung der Industrie aber ist vor allem auf jene spezifische amerikanische Mentalität der jungen Leute zurückzuführen, die vor keinem Beruf zurückscheuen und sich auch bei Arbeiten, gegen die iun Europa noch mitunter gewisse Vorurteile herrschen, nicht sozial degradiert fühlen.