Heute vor 100 Jahren: Das Testament der Einbrecherkönigin

Sophie Lyons hat, aus niederen Kreisen stammend, ihre Karriere als geschickte Taschendiebin begonnen. Mit 40 entsagte sie dem Verbrecherleben und ging fortan den Weg der Tugend und Redlichkeit.

Neue Freie Presse am 17. Mai 1924

In Newyork ist vor kurzem, hochbetagt, eine ehrsame Bürgerfrau gestorben, die in ihrer Jugend ein äußerst bewegtes, vielfach durch Kerkerhaft unterbrochenes Leben führte, als verwegene Einbrecherin unter ihren Berufsgenossen nicht nur eine beherrschende Stellung, sondern auch in der Bevölkerung eine gewiße Popularität behauptete.