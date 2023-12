Heute vor 100 Jahren: Der Bezwinger des Mount Everest in Wien

Die Expedition des Kapitäns Finch auf den Mount Everest bis zur Höhe von 8330 Meter bedeutet einen Weltrekord.

Neue Freie Presse am 30. Dezember 1923



Der hochgewachsene sehnige junge Engländer mit dem scharf geschnittenen kühnen Profil, der ohne jedes Pathos, mit ruhiger Selbstverständlichkeit von übermenschlichen Strapazen und einem Triumph der Willenskraft erzählt, verrät in jeder Muskel seines geschmeidigen Körpers den trainierten Sportsman. Die Expedition des Kapitäns Finch auf den Mount Everest bis zur Höhe von 8330 Meter bedeutet einen Weltrekord.„Es war für uns ein schmerzliches Gefühl“, erzählt der etwa 35-jährige Offizier, der morgen hier einen Vortrag halten wird, in fließendem Deutsch, „nur 500 Meter vor dem Gipfel umkehren zu müssen, aber unsere Lebensmittel waren zu Ende, wir hatten dreißig Stunden lang nichts gegessen, litten furchtbar unter der Kälte, und der heulende Monsun, der uns Schneemassen ins Gesicht peitschte und jeden Schritt zu einem lebensgefährlichen Kampfe machte, zwang uns schließlich zur Umkehr. Unsere Expedition, die aus dreizehn Europäern und etwa fünfzig Eingebornen bestand, hatte den in Nordostindien gelegenen prachtvollen Kurort Darjeeling im März 1922 verlassen und nach einer etwa sechswöchigen Reise durch Tibet kamen wir am 1. Mai am Nordfuße des Mount Everest an. Der gewaltige Berg bietet einen überwältigenden Anblick; von unten gesehen, wirken die riesigen Gletscher im Vergleiche zu den ungeheuren Felsmassen geradezu winzig klein. In einer Höhe von ungefähr 5000 Meter schlugen wir ein Basislager auf, in dem drei Aerzte, fünf Bergsteiger, ein Berufsphotograph, drei Transportoffiziere und die farbigen Träger zurückblieben.

Nur drei Mann stark - außer mir, dem Leiter der Expedition, nahmen Kapitän Bruce und ein indischer Unteroffizier, namens Tezbir, an dem Aufstieg teil - machten wir uns auf den Weg. In einer Höhe von etwa 5500 Meter hörte jede Vegetationauf, und außer uns befand sich kein lebendes Wesen in der Einöde von Schnee und Eis. Tief unter uns sahen wir die Gipfel der anderen Berge, nur die schmale Felskante des Everestgipfels ragte über uns. Goldgelb schimmerte in der Ferne die tibetanische Wüste. Schritt für Schritt erkämpften wir uns den Weg, den vor uns noch niemals ein Mensch betreten hatte. Jeder von uns hatte ein Gepäck von etwa dreißig Kilogramm, einen Sauerstoffapparat, ein Aneroidbarometer, einen photographischen Apparat. Wollene Unterkleider schützten uns einigermaßen gegen die Kälte. Unser Proviant, den wir sorgfältig in London zusammengestellt hatten, bestand hauptsächlich aus Fleisch, Würsten, Geflügel- und Gemüsekonserven sowie Konfitüren. Selbstverständlich tranken wir keinen Schluck Alkohol. Unseren Durst stillten wir mit Schnee oder wir kochten uns Tee.

Nach ungefähr neun Tagen schlugen wir in einer Höhe von ungefähr 7000 Meter ein Zeltlager auf. Das Unwetter zwang uns zu einer Verlängerung unseres dortigen Aufenthaltes, so daß in diesem Biwak unsere Lebensmittel zu Ende gingen. Ohne jeden Proviant traten wir nun die letzte Etappe unseres Weges an. In einer Höhe von ungefähr 8000 Meter brach Tezbir erschöpft zusammen und mußte den Rückweg nach unserem Zeltlager antreten. Mit Bruce ging ich nun bis zu der Höhe von 8330 Meter weiter. Unser Thermometer, dessen Quecksilber gefroren war, registrierte die Temperatur nicht mehr. Als der Monsun eine Fortsetzung unseres Marsches aussichtslos erscheinen ließ, traten wir den Rückweg an. Die wissenschaftliche Ausbeute unserer Expedition ist sehr gewichtig, da wir in Fauna und Flora neue Exemplare entdeckt und überdies eingehende Beobachtungen über die Notwendigkeit des Sauerstoffes in den verschiedenen Luftschichten gemacht haben, die namentlich den Fliegern zugute kommen werden. Auch mit unserer photographischen Ausbeute können wir zufrieden sein. Eine Ueberfliegung des Mount Everest scheint mir wegen der furchtbaren Stürme über diesen Gipfel fast undurchführbar.“

Heute vor 90 Jahren: Das angebliche Seeungeheuer aus Schottland

Das Ungetüm von Loch Ness hat sich als ein in Batumzweige eingebetteter Kran entpuppt.

Neue Freie Presse am 29. Dezember 1933

Das Ungetüm, das in dem schottischen Binnensee von Loch Ness gesichtet worden war, hat sich, wie berichtet, als ein in Batumzweige eingebetteter Kran entpuppt. Wie englische Blätter berichten, hatte sich der Forscher Wetherell gemeinsam mit einem Filmoperateur zum Loch Ness begeben und in einem Motorboot den ganzen See abgesucht. Man hatte geglaubt, auf dem Ufer Fußspuren des vermutlichen Ungeheuers zu entdecken.Professor Wetherell, der im Auftrage der Londoner Geographischen Gesellschaft wiederholt Tierfangexpeditionen in Afrika, Indien und Australien unternommen hat, berichtete, in dem weichen Ufergrund seien riesige Fährten wahrnehmbar gewesen. Man habe die Abdrücke von vier klauenbewehrten Zehen an jedem Fuß unterscheiden können. Die Fährte deutete nach Wetherells Ansicht auf ein Amphibium, das in einer unter der Seeoberfläche befindlichen Höhle leben müsse. Die Herkunft dieser Fährten ist noch unaufgeklärt und es fehlt nicht an Gelehrten, die sich mit der Auffindung des Krans nicht zufrieden geben, das Rätsel des Sees für noch immer ungelöst erklären und eine Fortsetzung der Nachforschungen verlangen.

Heute vor 100 Jahren: Warum Charlie Chaplin die Wünsche des Publikums ignoriert

Der berühmte Schauspieler berichtet über das Verhältnis zu seinem Publikum.

Freie Presse am 28. Dezember 1923

In der Letzten Nummer des “Adelphi” untersucht Charlie Chaplin die Frage: “Was das Publikum wünscht” und kommt zum Schluß, daß es nicht weiß, was es will. “Da war nicht die leiseste Ahnung davon im Publikum”, erklärt der berühmte und beliebte Filmschauspieler, “daß es den Charakter zu sehen wünschte, den ich in so vielen Filmen und bei so vielen Gelegenheiten darstellte.”

Einer der ersten Filme Chaplins war ein Lustspiel “Zwanzig Minuten Liebe”, bei dessen Abfassung er, wie er freimütig zugibt, das Publikum, das heißt die Frage der Wirksamkeit seines Stückes vollkommen außer acht ließ. Man hatte ihm nämlich ein Sonderhonorar von 25 Dollar geboten, wenn er in einem Tage ein kurzes Lustspiel fertigbrächte. “Mein Augenmerk war in hohem Grade auf die 25 Dollar gerichtet” schreibt er, “und meine Aufgabe war es vor allem, den Mann zufriedenzustellen, der mir den Auftrag gab, aber nicht das Publikum.”

Als Chaplin seinen Ruhm begründet hatte und schon glaubte, er wisse jetzt wirklich, was man im Film zu sehen wünsche, wurde er eines schönen Tages aus seinem Leinwandhimmel durch einen Brief eines Unbekannten gerissen, der ihm folgendes schrieb: “Ich habe in Ihrem letzten Film einen Mangel an eigener Willensäußerung bemerkt. Ich fürchte, Sie sind im Begriff, der Sklave Ihres Publikums zu werden, während bisher in den meisten Ihrer Filme die Zuseher Ihre Sklaven waren. Das Publikum aber, mein lieber Charlie, liebt es, Sklave zu sein:” Seitdem er diesen Brief bekommen habe, sagt Chaplin, “habe ich mich bemüht, all das zu vermeiden, was, wie ich glaube, das Publikum wünscht.”

Heute vor 100 Jahren: Eine Geistergeschichte aus dem Kreml

Die Regierung vermutet, dass ein Konterrevolutionär sich in den Palast geschlichen und bei Nachtzeit in der Maske Iwans des Schrecklichen die Wachen erschreckt und tötet.



Neue Freie Presse am 27. Dezember 1923



Nach Berichten der „Iswestia“ hat in Moskau ein Vorfall großes Aufsehen erregt, der sich dieser Tage in den hallenden Korridoren des Kremls abgespielt hat. Der Kreml, der die leitenden Funktionäre der Sowjetrepublik beherbergt, steht selbstverständlich unter strengster Bewachung. In den Korridoren patrouillieren Tag und Nacht Schildwachen, an denen jeder Besucher vorüber muß. Kürzlich nun fand man in einem Korridor die Leiche eines Soldaten, der in seiner Brust einen Dolch stecken hatte.

Der Vorfall verursachte große Aufregung, um so größere, als auch die eingehendste Untersuchung das Rätsel nicht löste. Der Lauf der Dinge nahm dann aber einen grotesken Charakter an. Am andern Tag hörte man nämlich aus demselben Korridor durchdringende Hilfeschreie und fand, als man der, wie man glaubte, bedrängten Schildwache Beistand leisten wollte, den Soldaten bewußtlos auf dem Boden. Zur Besinnung gebracht, erzählte dieser eine ganz merkwürdige Geschichte.Mitternacht habe geschlagen, als er auf seinem einsamen Patrouillengang am Ende des Korridors plötzlich eine Gestalt habe auftauchen sehen, einen alten Mann. Er konnte ihn ganz deutlich sehen, denn durch das Fenster fielen die Strahlen einer elektrischen Bogenlampe. Der Mann hatte ein blutiges Gesicht und hielt in der Hand einen langen Stab, an dessen Ende ein spitzer Haken stak. Leise trat er auf und bewegte sich in gerader Richtung gegen den zitternden Soldaten, der ihn sofort erkannte, denn er glich den Bildnissen Iwans des Schrecklichen.

Der Alte erhob den Stock und rief mit lauter Stimme: „Ihr habt Rußland verraten und verkauft, es zugrunde gerichtet und darum werdet auch ihr zugrunde gehen.“ Dann machte er Miene, ihm den Stab gegen die Brust zu stoßen. Da schrie der Soldat in seiner Verzweiflung auf und verlor die Besinnung. Von dem Alten war natürlich keine Spur zu finden.Die Regierung vermutet, daß ein Konterrevolutionär sich in den Palast geschlichen und bei Nachtzeit in der Maske Iwans des Schrecklichen die Wachen erschrecke und töte. Es ist Befehl gegeben worden, die Posten zu verdoppeln und, falls der alte Zarengeist sich wieder zeigen würde, ohne Anruf auf ihn zu schießen. Immerhin ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, da sich die roten Soldaten weigern sollen, weiter die Wache in den Kremlkorridoren zu übernehmen. Man hat sich daher genötigt gesehen, für diesen Zweck die Agenten der Tscheka heranzuziehen.

Eine weiße Ausnahme

Am 26. Dezember, so ist es Tradition, erschien nie eine Ausgabe der “Neuen Freien Presse”.

Neue Freie Presse am 26. Dezember

Der 26. Dezember hat in der Geschichte der “Neuen Freien Presse” eine Sonderstellung. Nie ist an diesem Tag eine Ausgabe der Zeitung erschienen. Insofern lässt sich heute auch kein “Heute vor” finden. “Die Presse” bittet um Verständnis für die heutige “weiße Ausnahme”. Ab morgen ist ein Blick in die Archive wieder möglich.

Die Welt hat das Interesse an Österreich nicht verloren

Der amerikanische Gesandte ortet weiterhin großes Interesse an der Wiederauferstehung Österreichs.

Neue Freie Presse am 25. Dezember 1923

Von Albert H. Washburn, Gesandter der Vereinigten Staaten von Amerika in Wien. In dem Gewebe des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Österreichs sehe ich einen Einschlag, so einzig in seiner Art, daß das Muster alle Aussicht hat, überall in dieser notleidenden Welt nachgeahmt zu werden. Österreich nimmt zwar in diesem Augenblicke in den Leitartikeln der internationalen Presse nicht so viel Raum ein wie vor einem Jahr, aber ich bin überzeugt, daß gleichwohl das Interesse der Welt an der Wiederauferstehung Ihres Landes nicht nachgelassen hat.

Es ist sogar, wenn ich nach dem steten Einlauf ernster überseeischer Anfragen schließen darf, viel größer geworden, insbesondere im Kreise jener, deren Meinung bei solchen Werken am meisten ins Gewicht fällt. Es besteht, wie ich zu beobachten Gelegenheit habe, im Auslande der Wunsch, nicht bloß darüber unterrichtet zu werden, wie es gegenwärtig Österreich ergeht, sondern auch, und das ist womöglich wichtiger, sich darüber zu orientieren, welche Aussichten sich für die Zukunft des Landes eröffnen, wenn einmal das Genfer Programm in seiner Gänze erfüllt ist.

Die Probleme, die an der Schwelle des neuen Jahres die Aufmerksamkeit der Welt unverändert auf sich lenken, erfordern die hellsten Köpfe, damit eine Lösung erreicht werde. Ein Mißerfolg in dieser Hinsicht wäre von weitreichenden verhängnisvollen Folgen für alle Länder begleitet. Die gegenwärtigen Anzeichen für die weitere günstige Entwicklung sind daher um so erfreulicher.

Feuchtfröhliche Weihnachten in Amerika

Nach dem Ende der Prohibition tauchen neue Probleme auf.

Neue Freie Presse am 24. Dezember 1933

Der wieder erlaubte Verkauf von Wein und alkoholischen Getränken hat die Amerikaner vor eine ganze Menge neuer Probleme gestellt. Hausfrauen geraten in Angstzustände, wenn sie daran denken, ob sie ihr diesjähriges Christmas-Dinner zwischen den unbekannten und neu zu placierenden Weinsorten auch richtig hindurchsteuern werden. Fängt man mit dem Wein schon bei der Suppe an, und kann man Madeira mit Truthahn servieren, oder paßt Sauterne besser dazu? Das ist die Frage - Telephondrähte werden von weiblichen Stimmen halbstundenlang in Weinangelegenheiten bemüht.

Manche ganz sensitive Persönlichkeiten sind übrigens von der ganzen Geschichte schon jetzt degoutiert. Obwohl leidenschaftliche Gegner des Alkoholverbotes seit jeher und verläßlichste Kunden der nettesten Speakeasies seit Jahren, ziehen sie jetzt plötzlich einen kühlen Kries von hochmütig ablehnender Abstinenz um sich. “Wie kann man noch Geschmack an alkoholischen Getränken finden, da diese doch seit Monaten der Gegenstand der vulgärsten Propaganda sind!” So sagen diese.

Sie sind nicht die einzigen Enttäuschten. Die Hoteleigentümer haben es sich viel Geld kosten lassen, modernste und eleganteste Bars einzurichten; nun wird den Gästen der Aufenthalt dort durch behördliche Einschränkungen ungemütlich gemacht. Man darf weder stehend an der Theke sein Glas trinken, noch überhaupt trinken, ohne zu essen. (..) Der Erfolg ist offenkundig: Die illegalen Speaks, wo dem Alkoholgenuß keine gesetzlichen Grenzen gezogen sind, werden weiter blühen, um dem Staat weiter immense Summen an Steuergeldern zu hinterziehen.

Die entthronte Milliarde

Die Entthronung der Milliarde bedeutet zugleich ihre Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Neue Freie Presse am 23. Dezember 1923

Es wird in Hinkunft keine Milliardenschecks mehr in Oesterreich geben. Wer in die Lage kommt, einen solchen auszustellen, wird sich bequemen müssen, in Millionen umzurechnen. Also nicht eine Handvoll Milliarden, sondern ebensoviele Tausende von Millionen. Es ist der umgekehrte Prozeß, der sich allmählich in unserem ganzen öffentlichen Leben vollzogen hat. Ueberall ein geschämiges Hinübergleiten über die allzu vielen Nullen. Unten auf der Speisekarte im Restaurant oder wie ein Postskriptum in der weihnachtlichen Geschäftsauslage steht der Vermerk zu lesen: „Die Preise sind in Tausendern gemeint!“ Es bleiben ja noch Nullen genug übrig, so daß man sich den Luxus gestatten darf, über ihrer drei zur Tagesordnung hinwegzugehen. Auf den Schecks aber wird, wie gesagt, eine Ausnahme gemacht, die um so auffälliger ist, als wir doch längst schon mit der Milliarde auf dem Duzfuß stehen und einsichtig genug sind, uns über die Belanglosigkeit einer lumpigen Million nicht dem geringsten Zweifel hinzugeben.

Der intellektuelle Urheber dieser Neuerung im Scheckwesen ist jener Fälscher, der letzthin zum Schaden der Nationalbank einen Millionenscheck im Handumdrehen effektvoll kostümierte, ihn zu einem Milliardenscheck avanvieren ließ. Man fürchtet, daß der geschickte Mann Nachahmer finden könnte, und will diesen ihr Radierhandwerk doch einigermaßen erschweren. Ein Scheck, der auf 3000 Millionen lautet, ist schwerer und umständlicher zu fälschen als einer, der seinen inneren Wert schlicht und kurz mit drei Milliarden bezeichnet. Darum nimmt man wieder zu der nullenreicheren Bezeichnung seine Zuflucht. In jedem Fall ist dieser Vorgang geeignet, die arg in Mißkredit geratene Million wieder einigermaßen zu rehabilitieren.

Der wirkliche Reichtum wird freilich nach wie vor erst bei einem Haufen von Millionen anfangen; aber immerhin ist das Wort Milliarde wieder jener Würde, jener Höhe teilhaftig geworden, welche die Vertraulichkeit entfernt. In diesem Sinne bedeutet die Entthronung der Milliarde zugleich ihre Wiedereinsetzung in den früheren Stand. Es gab einmal eine Zeit, in der man jemanden, der einen Scheck auf eine Milliarde ausstellte, sofort für steinhofreif erklärt hätte. Von mathematischen Erörterungen abgesehen, dürften unsere Väter und Großväter die Milliarde höchstens dann im Munde geführt haben, wenn etwa von der Kriegsentschädigung im Deutsch-französischen Krieg die Rede war. Sonst fand man mit Millionen sein bequemes Auskommen. Sogar was das staatliche Defizit anlangte.

In der Gegenwart hat sich das Blatt freilich gründlich gewendet. Jeder Dreikäsehoch verbindet mit der Milliarde eine deutlichere Vorstellung, als etwa mit dem sagenhaften Zweihellerstück, das, wie er mühsam von dem verrosteten Automatenapparat in der Bahnhofhalle herunterbuchstabiert, beim Einwurf die süßesten Genüsse in Aussicht stellt. Die Rechnung in Milliarden ist wesentlich einfacher, als wenn die Nullen in langer Reihe anmarschiert kommen. Jetzt hat der Scheckfälscher vom Grabenhotel in Wien die österreichische Welt belehrt, daß diese Nullen ihren Wert haben. Man muß sich bemühen, sie aus dem Weg zu räumen, hinwegzuradieren. Und diese Mühe ist keine geringe. Davon wissen, allerdings ein jeder in einem anderen Sinne, Scheckfälscher und - Finanzminister einiges zu erzählen.

Wien im Schneemorast

Der flüssige Schneebrei strebt nach allen Richtungen auseinander und bildet Morastpfützen, in denen man stellenweise buchstäblich bis zu den Knöcheln versinkt.

Neue Freie Presse am 22. Dezember 1933

Bei langsam steigender Temperatur begann es gestern abend zu schneien, schneite fast bis 2 Uhr nachts, worauf heftiger Regen einsetzte, der bis in die heutigen Morgenstunden dauerte. Gegen Wetterunbill ist der Mensch machtlos: er kann weder das Steigen der Temperatur, noch Schnee und Regen verhindern. Aber es sind ihm, namentlich in der Großtstadt, Mittel an die Hand gegeben, die Folgen eines solchen, wohlgemerkt angesagten und längst vorausgesehenen Wetterumschwunges wenigstens auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Leider geschah in dieser Hinsicht in Wien viel zu wenig.

Die Schneemassen, die tagelang die Straßen bedeckten, zu riesigen Haufen am Trottoirrand aufgetürmt wurden, lagen zum größten Teil noch auf ihrem Platz, als das Tauwetter eintrat. Nun strebt der flüssige Schneebrei nach allen Richtungen auseinander und bildet Morastpfützen, in denen man stellenweise buchstäblich bis zu den Knöcheln versinkt. Der Schwarzenbergplatz ist stellenweise ein förmlicher See, durch den man waten muß, um festeren Grund unter den Füßen zu spüren. In gleichem Zustand ist auch der Uraniaplatz und der Freiheitsplatz. Und wehe dem Passanten, der unversehens in die Nähe eines vorüberfahrenden Autos gerät! Mit dem meterhoch aufspritzenden Morast bedeckt, der bekanntlich sehr schwer von den Kleidern wegzubringen ist, muß er die Versäumnisse des städtischen Straßendienstes büßen.

Eine hypnotische Seance und ihre Folgen

Ein Hypnotisierter verfiel in Tobsucht und musste ins Irrenhaus gebracht werden.

Neue Freie Presse am 21. Dezember 1923

Ueber den tragischen Ausgang einer hypnotischen Seance wird aus Sedenico berichtet. Dort gab ein „Professor“ Maximilian Langsner hypnotische und telepathische Vorstellungen und, um dem Publikum den Nachweis zu erbringen, daß seine Experimente nicht auf artistischen Tricks beruhen, hypnotisierte er einen Polizeibeamten, welcher der Vorstellung beiwohnte, und erteilte ihm den Auftrag, eine Person aus dem Publikum zu erschießen und der Brieftasche zu berauben. Als Waffe wurde ihm ein zusammengefaltetes Stück Zeitungspapier in die Hand gegeben. Das Experiment wurde dann weiter fortgesetzt. Der Hypnotisierte sollte „arretiert“ werden. Er widersetzte sich aber, zog einen Revolver, den er bei sich hatte, hervor, und drohte, nun wirklich zu schießen. Dies konnte wohl verhindert werden, aber erst nach langem Bemühen gelang es, das Medium zu erwecken. Darauf verfiel der Polizeibeamte in Tobsucht und mußte ins Irrenhaus gebracht werden.

„Professor“ Maximilian Langsner, der bei seinen Vorführungen dieses verhängnisvolle Nachspiel herbeigeführt hatte, ist unseren Behörden kein Fremder. Die Professur hat er sich selbst beigelegt, er heißt tatsächlich Langsner und stammt aus Czernowitz. Von dort ist er nach Wien gekommen. Hier hat er sich Kara Iki genannt und seinerzeit Vorträge über Suggestion, Telepathie und Hypnose gehalten und auch derartige Experimente vorgeführt.

Dieses Geschäft scheint recht einträglich gewesen zu sein, denn er erwarb in kurzer Zeit eine Villa in der Umgebung von Wien. Eines Tages ist er im Wiener Sicherheitsbureau erschienen und hat hier die Anzeige erstattet, daß eine Verwandte, die mit ihm in dieser Villa gewohnt hatte, von dort geflüchtet ist und Wertsachen bei ihrer Flucht mitgenommen hatte. Mittlerweile ist Kara Iki als „Professor“ Langsner auf eine Tournee gegangen, bei der er nun in Sedenico dieses Unheil verursacht hat.

Um Mitternacht muss man sich nicht anrufen lassen

Der Oberste Gerichtshof gab der Unterlassungsklage eines Hausverwalters recht.

Neue Freie Presse am 20. Dezember 1933

Bei den Wiener Zivilgerichten ist ein origineller Rechtsstreit anhängig, in dem vorläufig der Oberste Gerichtshof das letzte Wort dahin ausgesprochen hat, daß niemand sich Telephonanrufe um Mitternacht gefallen lassen muß.

Dieser Ausspruch wurde durch die Klage eines Hausverwalters veranlaßt, der durch Doktor Ernst Berneck vom Bezirksgericht Leopoldstadt ein Urteil dahin begehrt hatte, daß die Partei ihn als Hausverwalter außerhalb seiner Kanzleistunden nicht in Anspruch nehmen dürfe, insbesondere aber, daß sie jeden telephonischen Anruf in seiner Privatwohnung bei Tag oder Nacht zu unterlassen habe. Die Partei hat nämlich nach Darstellung der Klage wegen eines angeblich gehörten Lärmes den Hausverwalter wiederholt um Mitternacht in seiner Wohnung angerufen und dabei erklärt, daß, so oft sie in der Nacht keine Ruhe haben werde, auch der Hausverwalter keine haben werde, bis er den Lärm abstelle.

Das Bezirksgericht Leopoldstadt wies die Klage mit der Begründung ab, daß der Anspruch des Klägers nicht durch die Privatrechtsnormen geregelt sei. Über Berufung des Klägers hob das Zivillandesgericht dieses Urteil auf und ordnete eine neuerliche Verhandlung vor dem Bezirksgerichte an. Der Oberste Gerichtshof hat nun unter Vorsitz seines Präsidenten Dr. Dinghofer diesen Beschluß bestätigt. In der Begründung heißt es: Es muß dem Rekursgericht beigepflichtet werden, daß die gegenständliche Unterlassungsklage grundsätzlich als zulässig angesehen werden muß und daß eine Unterlassungspflicht der Beklagten namentlich dann anzunehmen ist, wenn es wahr ist, daß sie in schikanöser Weise den Kläger nachts anrief und erklärte, daß sie dies so lang tun werde, als sie selbst in ihrer Ruhe gestört werde.

Gerade dann, wenn dagegen durch polizeiliche Maßnahmen oder durch Verbote der Telephonverwaltung Abhilfe nicht möglich ist, muß gerichtlicher Schutz durch Zulassung einer Unterlassungsklage gewährt werden. Der Kläger darf nicht auf den Schutz verwiesen werden, den ihm die Anschaffung einer Geheimnummer bietet, weil er mit der Anschaffung einer solchen auch beträchtliche Nachteile in Kauf nehmen muß und zu einer solchen Anschaffung nicht verhalten werden kann.

Gelehrte beklagen hohe Bücherpreise

Man kann sich das Lesen wissenschaftlicher Werke noch eher abgewöhnen als das Sattessen, und darum schwebt das Buch in Gefahr.

Neue Freie Presse am 19. Dezember 1923

Die Akademie der Wissenschaften und die Hochschulen haben sich zu einer Aktion zusammengetan, die in mehr als einer Hinsicht höchst bemerkenswert ist. Die österreichische Gelehrtenwelt erklärt die Preise, die für Bücher wissenschaftlichen Inhaltes verlangt werden, als übermäßig, und führt in einer Beschwerde, die sich an den Buchhändlerbörsenverein in Leipzig und an den Deutschen Verlegerverein richtet, eine höchst deutliche Sprache.

Es geht nicht an, für Bücher, deren Erscheinungszeit Jahre zurückliegt, Preise zu verlangen, die den gesteigerten Kosten von heute entsprechen würden. Aus den wissenschaftlichen Arbeitern Österreichs können die deutschen Verleger unmöglich das Kapital herausschinden, das ihnen die gefährdete Fortführung ihrer Betriebe ermöglichen soll. So schmeichelhaft es für uns sein mag, daß man uns augenscheinlich draußen im Reich für geheilt und genesen ansieht, aus den Kreisen der Hochschullehrer ertönt ein sehr vernehmlicher Warnruf, man solle unser wirtschaftliches Wiedererstarken nicht überschätzen. Wenigstens gilt es nicht für jene Kreise, die sich für Literatur im allgemeinen, für wissenschaftliche Bücher im besonderen interessieren, daß sie im Überfluß an wertbeständigem Geld schwimmen.

Daher ist es unbillig, wenn die reichsdeutschen Verleger uns als valutastarkes Ausland behandeln und die Bücherpreise nicht nur in schwankenden Reichsmark, sondern auch in stabilen Kronen emporwirbeln lassen. (...) Man kann sich das Lesen wissenschaftlicher Werke noch eher abgewöhnen als das Sattessen, und darum schwebt das Buch in Gefahr, in anderer Hinsicht als materiell entwertet zu werden.

Die „Scheidungsmühle“ in Nevada

Reno hat in den Scheidungsprozessen eine sehr gute Einnahmequelle gefunden.

Neue Freie Presse am 18. Dezember 1923

Die riesige Zunahme der Ehescheidungen in den Vereinigten Staaten hat auch die Bedeutung von Reno gesteigert. Reno ist die Hauptstadt von Nevada und hat frühzeitig in den Scheidungsprozessen eine sehr gute Einnahmequelle gefunden. Die Stadt selbst ist allerdings günstig gelegen, in der Nähe des Sees Tahoe, und wichtige Station der Southern Pacificbahn, aber sie zählt kaum 20.000 Einwohner. Zu diesen Einheimischen gesellen sich aber jahraus, jahrein das Doppelte und selbst Dreifache an Fremden, denn die Scheidungslustigen strömen aus allen Staaten herbei, über denen das Sternenbanner weht, vor allem aus Los Angeles, Santa-Barbara, selbst von den Hawai-Inseln! Denn es ist eine irrige Annahme, zu glauben, daß in den meisten Staaten von Nordamerika die Scheidung ebenso schnell vollzogen werden kann wie die Trauung.

Die Scheidung ist ziemlich erschwert, verschlingt riesige Kosten für die Anwälte, erfordert die Anwesenheit von Mann und Frau in derselben Stadt, wird mit allen oft peinlichen Details öffentlich verhandelt. Dagegen hat der Staat Nevada sehr bequeme Scheidungsvorschriften eingeführt. Es genügt, daß entweder Mann oder Frau ein halbes Jahr in dem Staate leben, worauf sich beide Teile beim Richter einfinden und nach einer Viertelstunde als Geschiedene davongehen. Man begreift also, welche erkleckliche Zahl von Millionen Dollars durch den Aufenthalt der Scheidungslustigen den Geschäftsleuten von Reno zufließen. Allerdings donnert der Bischof von Reno jeden Monat von der Kanzel herab gegen diese unsittlichen Scheidungsgesetze. Die Scheidungsgäste sind vor allem Frauen, für die der bevorstehende Prozeß natürlich nur eine amüsante Formalität ist und die sich in Reno nach Leibeskräften unterhalten wollen. Es spinnen sich daselbst Verhältnisse an, die zu einer zweiten Heirat führen, und in den Bars und Cafés ist man von Kellnern bedient, die ebenfalls in Reno ihre sechsmonatige „Präferenzzeit“ absitzen.

Erheiternd wirkt es, daß der Bischof von Reno den Kampf gegen die Ehescheidungen auch durch das Kino aufnehmen ließ. Man konnte vor einigen Monaten in ganz Amerika ein Photodrama sehen, das zuerst ein namenlos glückliches und verliebtes Paar vorführte. Dann kommt ein Zwist, die junge Frau nimmt ihre Puderbüchse, ihren „lipstick“ (Rotstift für die Lippen) und ihre Reisetasche und fährt nach Reno. Auch der Gatte stellt sich dort ein, lauert der Ungetreuen auf, sieht sie traurig und verzweifelt, worauf schließlich eine rührende Versöhnungsszene den glücklichen Abschluß bildet. In Reno gehört dieser Film zum Wochenprogramm, hat aber auf die Scheidungslustigen bisher keine namhafte Wirkung geübt.

Heute vor 90 Jahren: Eheverbot für Beamtinnen

Eine Generation von Staatsnonnen wird auf diese Art geschaffen.

Neue Freie Presse am 17. Dezember 1933



Die Bestimmungen über Doppelverdiener sind gestern auf Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes veröffentlicht worden. So wenig derartige Vorschriften Befriedigung erwecken können, so wenig ist zu leugnen, daß manche Milderungen vorhanden sind, geeignet, die legitimen Interessen besonders der kleineren Beamten zu schonen. Familien mit drei Kindern werden von der Verordnung nicht getroffen. Für das erste Kind werden vom Monatsbezug des Ehegatten sechzig Schilling, für das zweite und dritte Kind ein Betrag von je hundertzwanzig Schilling abgerechnet. Wenn der Gatte Mittelschulbildung besitzt, erhöht sich die Mindestgrenze des Einkommens von dreihundertvierzig Schilling auf vierhundert Schilling, wenn er Hochschulbildung besitzt auf vierhundertsechzig Schilling. Wichtig ist, daß auch sonstige Versorgungspflichten nach dem Wortlaut der Verordnung Berücksichtigung finden sollen.Dagegen ist es wohl eine Härte, die viel menschliches Leiden mit sich bringen kann, wenn das neue Gesetz bestimmt, die Verehelichung einer aktiven Beamtin wird dem freiwilligen Austritt aus dem Dienst, beziehungsweise der Kündigung des Dienstverhältnisses, gleichgeschalten. Auch die Begründung einer Lebensgemeinschaft ohne Ehe wird verboten: sogar als ein Entlassungsgrund geahndet werden, und zwar uneingeschränkt für den Beamten wie die Beamtin. Die Beamtin ist also effektiv zum Zölibat gezwungen, und selbst der Ausweg, der unseres Wissens ja noch in keinem Gesetz versperrt wurde, der Ausweg, ohne Ehe in freiem Zusammenleben ihrer Liebe zu folgen, ist nicht mehr möglich. Es ist wohl die Frage, ob es großen Vorteil bringt, den Staatsdienst für die Frauen als eine Art von Klausur darzustellen. Wie grausam könnten sich diese Paragraphen auswirken!Nehmen wir an, eine Beamtin sei jetzt verlobt, sie ist diese Verpflichtung eingegangen ohne Kenntnis der Absichten des Staates; sie muß jetzt die Verlobung lösen und aller Hoffnungen zu entsagen, es sei denn, daß sie es vorzieht, ihre Zugehörigkeit zur Beamtenschaft für immer aufzugeben. Die Beamtin spielt bekanntlich besonders auf dem Lande und bei Post und Telegraph und Telephon eine bedeutende Rolle. Ist es günstig für den Staat, nur solche Frauen im Amte zu dulden, welche auf jederlei Lebensbefriedigung verzichten? Die, verbittert und hoffnungslos, sicher nicht jene Freundlichkeit, jene Dienstwilligkeit erweisen können, wie Frauen, denen man gestattet, ihr Leben zu leben. Eine Generation von Staatsnonnen wird auf diese Art geschaffen, ohne jene Milderung und Verklärung, welche die Religion und die Wohltätigkeit zu bieten verlögen.

Heute vor 100 Jahren: Eine Liga gegen das Fluchen in Italien

Besonders in der Toskana ist das Fluchen tiefverwurzelt.

Neue Freie Presse am 16. Dezember 1923

In Italien gibt es, wie englische Blätter aus Rom melden, schon seit langer Zeit eine Liga, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Fluchen und häßliche, das Ohr und die Moral verletzende Redensarten auszumerzen. Nach dem Krieg hat diese Liga ihre Tätigkeit vervielfachen müssen, da weite Kreise recht üble Ausdrücke und Phrasen aus den Schützengräben heimgebracht haben und durch ihren häufigen Gebrauch den Verkehr auf ein tiefes Niveau zu drücken drohen.

Um der Bewegung mehr Schwung zu verleihen, geht man neuestens daran, einen Fonds für die Errichtung einer Madonnenstatue zu sammeln, die auf einem der großen Plätze in Mailand zur Aufstellung kommen soll. Ueberall im Land, namentlich aber im Toskanischen, wo das Fluchen tiefverwurzelt scheint, werden große Propagandaversammlungen abgehalten, bei denen Senatoren und Abgeordnete Reden halten und die mit der Absingung der Antifluchhymne beschlossen werden. Die Regierung Mussolini läßt der Liga kräftige Förderung zuteil werden und begünstigt diese sprach- und sittenreinigende Bewegung durch die einzelnen Fascistensektionen. Das erhellt am besten durch einen Beschluß der Sektion von Prata di Pordenone, nach dem jeder, „der Gott durch konstantes Fluchen und den Gebrauch übler Redensarten beleidigt“, mit einer Geldstrafe von fünf Lire belegt wird.

Das zensurierte Gesicht der Geschworenen

Ein Verteidiger verlangte eine Geschworene durch eine andere zu ersetzen. Die Ursache: weil ihm Mienen und Gebärden der Dame verdächtig waren.

Neue Freie Presse am 15. Dezember 1923

Dem Leser des Berichtes über den Prozeß Bukobrankovics wird eine nicht üble Episode der heutigen Vormittagssitzung kaum entgangen sein. Gleich zu Beginn der Verhandlung verlangte der Verteidiger gewissermaßen den Kopf einer Geschwornen und wünschte ihn durch einen andern zu ersetzen. Die Ursache: weil ihm Mienen und Gebärden der Dame verdächtig waren.

Dem Anwalt selbst ist eigentlich nichts Bedenkliches aufgefallen, ihm hatte sogar dieser Kopf bei der Auslosung der Volksrichter so starken Eindruck gemacht, daß er seine Scheu überwand, die er zugestandenermaßen vor weiblichen Richtern hat, wenn es über eine Anklage gegen Frauen zu entscheiden gilt. Aber andere Leute, so berichtete er, hatten Ausdruck des Gesichtes und Gesten der Geschwornen beanstandet. Sie seien nämlich der Angeklagten direkt ungünstig, zeigen manchmal Unwillen, Erregung, wenn sie sich verantwortet.

Nun ist es notorisch, daß auch der Vorsitzende wiederholt Erregung und Unwillen äußerte, und zwar nicht nur in spontanem Gebärdenspiel, wenn die Bukobrankovics heftig wurde und losfuhr, sondern in kräftigen Worten, wobei es sich übrigens gar nicht um ihre Schuld handelte, sondern einfach um ihr Benehmen. Für die Geschwornen aber sollte das Recht auf ein Stirnrunzeln oder eine unmutige Bewegung bei solchen Anlässen nicht gelten. Der Verteidiger drang auf Ausschließung vom Richteramt. Natürlich lehnte das Gericht diesen Antrag ab. Aus Mienen und Gebärden kann man keine Schlüsse ziehen, erklärte der Senat. Seltsam bleibt der kleine Zwischenfall dennoch.

Es wäre zu komisch, sozusagen das Gesicht des Geschwornen unter Zensur zu stellen. Es dürfte damit bei Schilderung einer Tat kein Grauen, bei der Vorbringung schrecklicher Einzelheiten nicht das mindeste Entsetzen verraten. Er müßte ein geschulter Diplomat und kein einfacher Mann des Volkes sein, sollte vielleicht immer ein halbseliges Lächeln auf den Lippen haben, mochte kommen, was wollte. Oder er sollte vielleicht eine Maske vor dem Gesichte tragen wie die Schöffen der Fehme oder wie die Beisitzer des Kukluxklan. Er dürfte die Eindrücke, auf die er sein Urteil gründen wird, nicht widerspiegeln, obwohl gerade das der beste Beweis seines lebendigsten Anteils ist. Er hätte mehr auf sein Gesicht als auf die Verhandlung zu merken, zu welchem Zwecke auf den Geschwornenplätzen am besten ein niedliches Spiegelchen anzubringen wäre. Bei sonstiger Ungnade der Verteidigung.

Das gefährliche Leben der Fußgänger in Wien

In der Praterstraße starb eine junge Frau durch das Herabstürzen eines Gesimsstückes. Doch viele weitere Häuser in Wien stellen eine Gefahr dar.

Neue Freie Presse am 14. Dezember 1923

Anläßlich des tragischen Vorfalles in der Praterstraße, bei dem eine junge Frau durch das Herabstürzen eines Gesimsstückes verunglückte, wird uns von geschätzter Seite geschrieben:

„Der Baufachmann kann in den Wiener Straßen zahlreiche Häuser feststellen, bei denen die gleiche Gefahr in höherem oder minderem Grade vorhanden ist. Der vorsichtige Fußgänger, der dieser Gefahr ausweichen will, täte am besten, in der Mitte der Fahrbahn zu gehen. Das darf er aber nicht, weil dies der Verkehrsordnung widerspricht. Da aber anderseits die Autos und dergleichen nicht auf dem Trottoir fahren können, bleibt nichts anderes übrig, als daß es durch den Fußgänger benützt wird. Wenn sohin die Behörde den Fußgänger zwingt, auf dem Trottoir und nicht auf der Fahrbahn zu gehen, so muß die Behörde auch dafür Sorge tragen, daß er dies, ohne sein Leben aufs Spiel zu setzen, tun kann. Die Baupolizei als berufene Behörde darf also nicht zuwarten, bis ein Unglück geschehen ist, um dann ihre Maßnahmen bei diesem einen Objekte zu treffen, sondern sie muß sofort die „gefährlichsten“ Häuser bezeichnen und den Eigentümern den befristeten Auftrag zur Durchführung der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten erteilen.

Damit aber deren Durchführung den Hauseigentümern möglich wird, müßten auch die Schlichtämter die strikte Weisung erhalten, die Kosten solcher, von der Baupolizei als notwendig bezeichneten, ihem Umfange nach begrenzten Instandsetzungsarbeiten auf die Parteien überwälzen zu lassen und nicht vielleicht (wie dies schon geschehen ist) das Ansuchen des Hauseigentümers deshalb abzuweisen, weil die begehrte Verzinsung für das etwa durch die Baufirma vorgestreckte Kapital dem Schlichtamt zu hoch schien, selbst wenn der Zinsfuß nach der allgemeinen wirtschaftlichen Lage von jedermann als entsprechend bezeichnet wurde. Da Geld zu einem so niedrigen Zinsfuß, wie die Schlichtämter sich ihn vorstellen, leider nirgends erhältlich ist, könnte vielleicht die Gemeinde Wien in solchen Fällen das Geld zu einem bevorzugten Zinsfuß gegen grundbücherliche Sicherstellung vorstrecken. Keinesfalls dürfte es aber geschehen, daß wegen solcher Unstimmigkeiten die öffentliche Sicherheit zu Schaden komme.“

Moderne Kreuzritter

Die Mitglieder schwören bei der Aufnahme, „das Schwert jederzeit zum Ruhme Gottes, für die Verteidigung des Rechtes und die Aufrechterhaltung von Gleichheit und Gerechtigkeit zu ziehen“.

Neue Freie Presse am 13. Dezember 1923

Die in der Nachkriegszeit allenthalben zu beobachtende Vorliebe zur Mystik hat auch in London bei der Gründung einer Gesellschaft Pate gestanden, die sich in Anlehnung an das mittelalterliche Ritterwesen „Der edle Kreuzritterorden“ nennt. Englische Blätter erzählen, daß dieser Orden, dessen Haupt der „Unbekannte Krieger“ ist, vor zwei Jahren von Oberst Walter Faber mit fünf Freunden gegründet worden ist. Die Mitglieder, die heute bereits über 5000 Köpfe zählen, rekrutieren sich in der Mehrzahl aus ehemaligen Kriegsteilnehmern. Selbstaufopferung, Treue und Brüderlichkeit sind die Ideale, für die der Orden eintritt.

Nach dem Muster der alten Kreuzritterorden führen die prominenten Führer die Titel eines Großmeisters, eines Großfeneschalls, eines Großarchivars usw. Auch in der Gewandung lehnen sie sich an die Ritterorden: Mittelalterliche Tracht mit einem Ueberwurf aus weißen Linnen, darauf das Rote Kreuz, und eine Kapuze, die je nach der Farbe den Rang der Mitglieder anzeigt. Für die „Bürger“ rotbraun, die „Freifassen“ grün, die „Knappen“ stahlgrau. Die Mitglieder, die britische Staatsangehörige sein müssen, schwören bei der Aufnahme, „das Schwert jederzeit zum Ruhme Gottes, für die Verteidigung des Rechtes und die Aufrechterhaltung von Gleichheit und Gerechtigkeit zu ziehen“.

Der Orden, der seiner ganzen Anlage nach viele geheime Symbole und Zeremonien hat, will, wie der Großarchivar Sir Edward Bethune mitteilt, weder mit Fascismus noch mit dem Kukluxklan etwas zu tun haben. Die leitende Idee seiner Begründung lag in dem Streben, in das Leben des Alltags wieder Idealismus zu tragen. Die Basis ist Ritterlichkeit, zwar nicht in dem mittelalterlichen Sinn der Frauenverehrung, sondern soweit sie sich mit den Begriffen Achtung des Nebenmenschen, Eintreten für das Edle, Bekämpfung des Bösen deckt.

Wenngleich nur Christen die Mitgliedschaft erwerben können, heißt das beileibe nicht, daß der Orden in irgendeiner Weise antisemitische Tendenzen beinhaltet. Er will dem König und dem Land dienen, Störenfriede im Zaume halten, beabsichtigt aber keineswegs, etwa eine bewaffnete Macht im Staate darzustellen. Er ist durchaus demokratisch, trotzdem er unter autokratischer Leitung steht: dem „großen Konklave“. Frauen sind vorläufig noch nicht der Bewegung angeschlossen, doch hofft Sir Edward, daß ihnen eine aktive Teilnahme gestattet sein werde.

Antisemitische Krawalle auf den ungarischen Hochschulen

An der Technischen Hochschule wurden die jüdischen Hörer zum Teil gezwungen, in den sogenannten Ghettobänken Platz zu nehmen.

Neue Freie Presse am 12. Dezember 1933

Die Führer der Studentenschaft hatten dem Ministerpräsidenten das Versprechen gegeben, für die Aufrechterhaltung der Ordnung an den Hochschulen zu sorgen. Trotzdem kam es gestern sowohl an der Technischen Hochschule sowie auch an der Debrecziner Universität erneut zu Störungen des Hochschulbetriebes.

An der Technischen Hochschule wurden die jüdischen Hörer zum Teil gezwungen, in den sogenannten Ghettobänken Platz zu nehmen, in anderen Lehrsälen gab das Erscheinen der jüdischen Studenten Anlaß zu Schlägereien. Der Rektor Max Herman verfügte, daß die Ruhestörer ihm vorgeführt werden. Der Rektor nahm Protokolle über den Hergang der Krawalle auf und beschloß hierauf, die Hochschule wiederum auf zwei Tage zu schließen.

An der Debrecziner Universität wurden die jüdischen Hörer aufgefordert, die Lehrsäle zu verlassen. Wo sich diese weigerten, der Aufforderung Folge zu leisten, entfernten sich die übrigen Hörer. Mehrere Professoren hielten aber dessen ungeachtet ihre Vorlesungen ab.

Dem Unterrichtsminister Homan wurde über diese Vorgänge unverzüglich Bericht erstattet. Hierauf veröffentlichte er folgende Erklärung: „Die Führer der studentischen Organisationen haben anläßlich der samstägigen Audienz die Verpflichtung übernommen, die Mitglieder der Organisation zur Wiederherstellung der Ordnung anzuweisen. Sie sind auch dieser Verpflichtung durch Erbringung eines entsprechenden Beschlusses nachgekommen. Nun ist es offenkundig, daß die jüngsten Demonstrationen nur das Werk solcher Hörer sein können, die außerhalb der Organisation stehen oder deren Beschlüsse ablehnen.

Ich habe die Behörden der Technischen Hochschule angewiesen, jeden Ruhestörer sofort zur Ausweisleistung zu verhalten, gegen ihn das Disziplinarverfahren einzuleiten und, falls er sich schwerwiegender Handlungen schuldig gemacht hat, ihn zu relegieren.

Ich habe auch die studentischen Organisationen aufgefordert, die Behörden in dieser Aktion, ihrer Pflichten gemäß, mit allen Kräften zu unterstützen. Wenn die Behörden und die Studentenschaft nicht imstande sein sollten, diese Aufgabe zu lösen, die Ordnung bis 12. d. herzustellen, und wenn sie den Lehrgang durch neue Demonstrationen unmöglich machen würden, so werde ich die Technische Hochschule ohne weitere Warnung schließen. Die ganze Hörerschaft wird dann die schweren Folgen eines solchen Schrittes zu tragen haben. Das ist mein letztes Wort.“

Der alte Dienstmann

Am Tag des Telefonstreiks hatten die Dienstmänner endlich wieder Hochkonjunktur.

Neue Freie Presse am 11. Dezember 1923



Seine Ehrentage sind gekommen, und er kann die Wahrheit des Goethe-Wortes aus der „italienischen Reise“ bezeugen: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter in Fülle. Ja, wenn er die Aufträge, die heute auf ihn einströmen, für Wochen, für Monate einzuteilen vermöchte, dann hätte er für geraume Zeit so gut wie ausgesorgt. Da dies aber nicht recht denkbar ist und der Post- und Telephonstreik hoffentlich doch nur eine kurze Episode in der Wiener Lokalgeschichte bilden wird, so dürfte seine Renaissance nicht allzulange andauern. Er wird wieder zurückfinden in das Dunkel des Nichtbeachtetwerdens. Das Großstadtleben wird neuerlich an ihm vorüberrauschen und er wird wie vordem in seiner Ecke lehnen und mit brummiger Geduld auf die Frage nach dieser oder jener neuestens umgetauften Gasse Auskunft erteilen.

Aber solche Auskünfte, die er um Gotteslohn gibt, können einen Mann auch bei den bescheidensten Ansprüchen kaum ernähren, und wüßte man‘s nicht aus den Versammlungen, in denen die Standesangehörigen von Zeit zu Zeit darüber Klage führen, wie arg ihnen die Gegenwart mit ihren technischen Erneuerungen mitgespielt hat, so würde ein Blick unter den Schirm der bedenklich verblaßten und regenverwaschenen ersten Kappen darüber belehren, mit welchen Nöten und welchen Sorgen der Daseinskampf des alten Dienstmannes verbunden ist. Jüngere oder gar junge Dienstmänner scheint es überhaupt längst nicht mehr zu geben. Es ist auch kaum anzunehmen, daß sich ein rüstiger Mann im Vollbesitz seiner physischen Kräfte just diesen Beruf aussucht. So schwer die Erwerbsverhältnisse im allgemeinen sein mögen, Arbeitskraft und Arbeitswille lassen sich doch anders und besser bewerten. Hier hat eben die Maschine dem Menschen den Rang abgelaufen. Und darauf haben wir alle miteinander uns, nebenbei bemerkt, nicht wenig zugute getan.

Wozu einen Boten schicken? Das Telephon besorgt den Dienst billiger, rascher, präziser. Freilich hat auch die Maschine ihre Tücken. Wenn man von den Tücken des Objekts ganz absieht, so hat auch das Subjekt - ohne Nebensinn! - das irgendwie dazu gehört, etwas dreinzureden. Weil uns allen aber heute das Telephonrohr so unsanft aus der Hand geschlagen wurde, haben wir uns wohl oder übel dazu entschließen müssen, beim alten Dienstmann an der Straßenecke unsere Zuflucht zu suchen. Er hatte heute Gelegenheit, sich für seine jahrelange Zurücksetzung, seine Vernachlässigung zu rächen. Er konnte unter seinen Auftraggebern Musterung halten, jene bevorzugen, mit denen ihn etwa irgendwelche Bande früherer Bekanntschaft oder Geschäftsfreundschaft einten, oder wenigstens solche, die er vom Sehen aus kannte, die ihn früher einmal eines teilnahmsvollen Blickes, einer freundlichen Erwiderung seines Grußes gewürdigt hatten.

Es wäre aber auch möglich gewesen, daß aus ihm ein Menschenfeind geworden ist - wenn man Jahre hindurch auf so schmale Kost gesetzt war, so wäre dies eigentlich kein Wunder. Dann hätte er heute folgerichtig alle Aufträge ablehnen müssen und den Leuten halblächelnd bedeuten sollen: „So lange seid Ihr ohne mich ausgekommen! Nur so weiter. Zum Lückenbüßer bin ich mir zu gut.“ Aber der Hunger ist nicht nur ein vortrefflicher Koch, sondern auch ein harter, ein durchaus nicht umgänglicher Gebieter. Der will von solchen Revanchegefühlen nichts wissen. Der alte Dienstmann wird seine müden, gebrechlichen Beine ordentlich in Trab gesetzt, wird dem Herrgott für die unverhoffte Konjunktur gedankt und als einziger Wiener ein Stoßgebet zu diesem frühen Dezemberhimmel emporgesandt haben: „Lieber Gott, wache, daß der Telephonstreik möglichst lang andauert!“

Anmerkung: Im Jahr 1873, zum Höhepunkt des Gewerbes, gab es in Wien 2300 zugelassene Dienstmänner. Sie verrichteten unter anderem Boten- und Trägerdienste. Erkennbar waren die Dienstmänner in Wien an ihrer Kleidung und an der Kappe mit dem Metallschild, auf dem das Wort „Commissionär“ stand. Vor 1914 gab es in Wien noch rund 800 offizielle Dienstmänner, 1934 waren es nur mehr 180 von ihnen.

Haftstrafe für das Bekochen eines verheirateten Mannes

Eine Wienerin wurde vor dem Bezirksgericht Fünfhaus wegen Ehestörung verurteilt.

Neue Freie Presse am 9. Dezember 1933

Einen neuen Beitrag zu den widersprechenden Entscheidungen über Ehestörungsklagen bildet ein Urteil des Bezirksgerichtes Fünfhaus, mit dem sogar das Kochen für verheiratete Männer durch eine ander Frau als die Gattin als Ehestörung bestraft wurde. Vor nicht allzulanger Zeit hatte Frau Katharina, eine Fuhrwerksgattin, die bedingte Strafe der Frau Grete wegen Ehestörung erwirkt. Nun lag dem Bezirksrichter Oberlandesgerichtsrat Hoefner neuerlich eine Klage der Frau Katharina vor, in der sie die Frau Grete beschuldigte, sie habe noch immer mit Eduard, dem Gatten der Klägerin, zu tun.

Vor allem koche sie für ihn, trage ihm das Essen nach und lasse sich dann auf dem Fuhrwerk des verheirateten Mannes nach Hause führen. Wenn sich schon die Ehegattin mit der Verabreichung des Mittagessens durch Frau Grete an ihren Mann abfinden könne, das bis in die späten Abendstunden ausgedehnte Nachtmahl sei sicherlich in höchstem Grade geeignet, den ehelichen Frieden zu stören.

Angeklagte: “Ja, ich koche für den Mann. Drei Schilling täglich gibt er mir und da ich arbeitslos bin, bin ich auf diesen Verdienst angewiesen.” Richter: “Sie lassen sich aber auf seinem Fuhrwerk nach Hause kutschieren.” Angeklagte: “Wenn er weit draußen, zum Beispiel in Grinzing, arbeitet, muß ich ihm das Essen bringen. Dann führt er mich nach Hause, damit ich das Fahrgeld erspare.” Dr. Wachtel: “Weilt der Gatte meiner Klientin nach dem Nachtmahl noch lange bei Ihnen?” Angeklagte: “Er ist so schläfrig von des Tages Arbeit, daß er sehr lange ißt. Er schläft oft beim essen ein und ich muß ihn direkt ermahnen, daß er weiter ißt”. Dr. Wachtel: “Ist er nicht oft die ganze Nacht bei Ihnen?” Angeklagte: “Nie.” Richter: “Sie sprechen sich mit Du an?” Angeklagte: “Ja.” Richter: “Wie kommen Sie dazu?” Angeklagte: “Uns verbindet lediglich ideale Freundschaft.“

Nach Anhörung der Quartiergeberin der Angeklagten und einer zweiten Zeugin sowie des Gatten der Klägerin, der noch zugibt, daß er sich manchmal nach dem Essen durch ein Gesellschaftsspiel mit der Klägerin unterhält, wird Frau Grete zu acht Tagen Arrest, unbedingt, verurteilt. In der Begründung sagte der Richter, daß das Verhalten der Klägerin, wenn sie es selbst auch beschönigend als ideale Freundschaft bezeichnet, den vom Strafgericht zu ahndenden Tatbestand der Ehestörung darstelle.

Häusertod in Erdberg

Es gibt recht fragwürdige Häuser, die den Unbilden der Witterung nicht mehr viel Widerstand leisten können.

Neue Freie Presse vom 8. Dezember 1923

„Draußt in Erdberg gibt‘s a Gasserl, dort stehn zwa Häuserln liab und klan.“ So ungefähr heißt es in einem viel gesungenen Wiener Lied. Eine kleine Gasse in Erdberg, in der heute in zwei Häusern Teile der Mauern einstürzten, eignet sich weniger zur Verewigung im Volksliede. Es ist ein Wunder, daß sich in der Leonhardgasse nicht schon früher ein Einsturz ereignet hat, denn der ganze Komplex dieser niedrigen, armseligen Vorstadthäuser macht einen höchst baufälligen Eindruck. Auch in der Hainburgerstraße, Baumgasse und Schimmelgasse gibt es recht fragwürdige Häuser, die den Unbilden der Witterung nicht mehr viel Widerstand leisten können.

Aber in der Leonhardgasse besteht tatsächlich die Gefahr, daß bei langanhaltendem Regen, der die Gründermauern unterwäscht, die heute begonnene Serie der Einstürze eine traurige Fortsetzung erfahren könnte. Das Haus Nr. 21 machte den Anfang. Um 9 Uhr früh erhielt die Zentrale der Feuerwehr die Verständigung, daß in der Wohnung des Herrn Karl Vogl die schon lange schadhafte Decke infolge des Regenwetters während der letzten Tage nunmehr gänzlich einzustürzen drohe. Den Feuerwehrleuten, die auf Löschtrains eintrafen, gelang es im letzten Augenblick, die feuchte und brüchige Decke durch Pölzungen zu stürzen, so daß Herr Vogl mit seiner Familie in der Wohnung bleiben konnte.

Gefährlichere Formen nahm ein Einsturz im Hause Nr. 11 an, wo gegen 1 Uhr in der Wohnung des Hilfsarbeiter Emil Löhr ein Teil der Mauer zusammenbrach und den Boden mit Schutt, Trümmern und Mörtelstaub bedeckte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch in einer zweiten Wohnung des ebenerdigen Hauses drohte die Zimmerdecke einzustürzen, und da sich infolge des schadhaften Zustandes der Mauern Pölzungsarbeiten als unmöglich erwiesen, so mußten die Bewohner dieser aus Zimmer, Kabinett und Küche bestehenden Wohnung bei Nachbarsleuten eine Unterkunft suchen: für Anfang nächster Woche ist ihnen die Zuweisung einer Wohnung in Aussicht gestellt worden. Das Stadtbauamt beschäftigt sich gegenwärtig mit der Frage, wie dieser große Häuserkomplex vor einer weiteren Einsturzgefahr gesichert werden könnte.

Die Liebe kostet einen Arzt seine Zulassung

Ein Fall, der in englischen Ärztekreisen großes Aufsehen erregte, findet eine Fortsetzung.

Neue Freie Presse am 7. Dezember 1933

Man wird sich noch der Affäre erinnern, die vor zwei Jahren in englischen Ärztekreisen großes Aufsehen erregte. Im Mittelpunkt des Falles standen der in Cambridge sehr angesehene Arzt Dr. Charles Frederick Searle und die Gattin eines Kommis, Mrs. Place, die wegen ihrer Schönheit in der Stadt nur die “schöne Helena von Cambridge” genannt wurde. Die beiden unternahmen lange Spazierfahrten, die sie oft über Nacht auswärts hielten, bis der Gatte der jungen Frau Klage einbrachte.

Bezeichnenderweise war dies aber keine Ehebruchsklage, sondern ein Begehren um Schadenersatz. Der Prozeß, der sehr viel Staub aufwirbelte, endete zu seinen Gunsten. Aber damit hatte die Affäre noch nicht ihren Abschluß gefunden. Vor einiger Zeit wurde eine neue Aktion gegen Dr. Searle eingeleitet. Man erfuhr daraus, daß Mrs. Place mit ihrem neunjährigen Töchterchen ihren Gatten verlassen hat und in Gesellschaft ihres ärztlichen Freundes nach Ostafrika ausgewandert ist. Seit einem Jahr leben sie nun dort in glücklicher Gemeinschaft.

Und jetzt haben die Gegner des Arztes es für opportun gefunden, eine Art Rachefeldzug gegen ihn einzuleiten und seine Streichung aus der Liste der englischen Ärzte zu verlangen. In zweitägiger Verhandlung vor dem ärztlichen Gerichtshof wurde das Verhältnis des Dr. Searle zu seiner schönen Patientin erörtert. Mr. Place, der als Zeuge geladen war, mußte zugeben, daß es ihm nicht darum zu tun war, daß die davongelaufene Gattin wieder zu ihm zurückkehre, sondern nur um die geldliche Entschädigung, die er ja auch seinerzeit in der Höhe von 500 Pfund erhalten hat.

Von dem beschuldigten Arzt lag eine flammende Verteidigungsrede vor. “Ich habe sie nie überredet, ihren Mann zu verlassen”, erklärt er darin. “Das Leben in der Stadt war für uns beide unerträglich geworden. Wir wurden von anonymen Drohbriefen erschüttert, ja man versuchte sogar Attentate gegen unser Leben. Als sich die Verhältnisse so zuspitzen, verkaufte ich meine Praxis und nahm einen Posten in Ostafrika an. Frau Place, die gerade so viel Geld zur Verfügung hatte, um die Überfahrt zu bezahlen, beschloß, sich mir ihrem Kind anzuschließen. Seit dieser Zeit leben wir zusammen. Wenn es unehrenhaft ist, der Frau zur Seite zu stehen, die man liebt, so bin ich eines unehrenhaften Lebenswandels schuldig. Aber, ob ich nun aus der Liste der englischen Ärzte gestrichen werde oder nicht, ich bleibe der Frau treu.” Der ärztliche Senat in London fand die Beschuldigungen gegen Dr. Searle berechtigt und verurteilte ihn zum Verlust der Praxis.

Österreich hat zu viele Feiertage

Wiener Geschäfte bleiben an Maria Empfängnis offen. Der Staat sollte sich ein Beispiel nehmen.

Neue Freie Presse am 6. Dezember 1923

Die vielfachen Anregungen, sich zu einer Feiertagsreform zu entschließen, das heißt, dem Überwuchern der Tage, an denen Handel und Wandel ruht, gegen zu steuern, sind sind bisher im großen und ganzen erfolglos geblieben. Kirche und Staat waren zwar in der Theorie darin einig, daß weder unsere Beziehungen zum lieben Gott noch auch die Gesellschaftsordnung sonderlichen Schaden erlitten, falls wir ein wenig mit Farbenblindheit geschlagen wären und diesen oder jenen im Kalender rot angestrichenen Tag übersähen. Aber es ist eben bisher bei frommen Wünschen geblieben.

Vielmehr war genau genommen kein Abbau ein so durchgreifender, wie jener der Arbeitstätigkeit, der auf die Vermehrung der Feiertage zurückzuführen ist. Manchmal hat es den Anschein, als suchte man förmlich nach Ausreden, die Geschäfte gesperrt zu halten und über die ganze Stadt das Leichentuch der Untätigkeit zu breiten. Eigentlich ist es auch verwunderlich, daß nicht längst schon allem Antisemitismus und Hakenkreuzlertum zum Trotz die Feiertage des jüdischen Kalenders desgleichen zur gottgefälligen Vermehrung der Ruhe- und Arebitspausen herangzeogen wurden.

Eine Anzeige, die uns heute zukommt, verspricht hierin einen wohltätigen Wandel. Die Detaillisten ziehen die einzig richtige Folgerung aus der wirtschaftlichen Stagnation, und ihr Verband gibt die Parole aus: “Offenhalten!” An allen sogenannten kleinen Feiertagen, und zwar schon vom Samstag dieser Woche angefangen. Die Wiener Geschäftsleute sind augenscheinlich der Ansicht, daß wir beispielsweise im letzten Monat gerade genug gefeiert haben. Die Aussicht auf jene Hypertrophie an Feiertagen, die das Jahresende zur Folge hat, tut ein Übriges, und darum wird dem Konsumenten die erwünschte Gelegenheit gegeben, am Kalendertag von Maria Empfängnis seine Einkäufe wie an Werktagen zu besorgen.

Damit folgt die Geschäftswelt einem Beispiel,das aus den Kreisen der industriellen Arbeiterschaft schon seit geraumer Zeit gegeben wird, und dieses Sichaufraffen ist wahrscheinlich nicht das bedeutungsloseste Symptom dafür, daß sich die Sanierung Österreichs keinesfalls auf das Genfer Werk beschränkt, sondern daß wir uns auch sonst im Stadium der Rekonvaleszenz befinden, unseren Daseinszweck nicht allein in mehr oder minder frohen Festen erblicken, sondern uns auch dem Zwange saurer Arbeitswochen unterwerfen.

Nur der Staat selbst steht vorderhand teilnahmslos zur Seite. Der Staatsbürger, der in seinem Privatleben nicht nur im eigenen Interesse, sondern in dem der Allgemeinheit eine Vermehrung seiner Arbeitstätigkeit zustimmt, wird an den kleinen Feiertagen nach wie vor umsonst an versperrte Amtstüren klopfen und sich von einem mürrischen Portier darüber belehren lassen, daß heute doch Feiertag ist. Auch hier ist ein Wandel dringend nötig. Die kleine Revolution von unten, als die sich der Beschluß des Detaillistenverbandes darstellt, verdient oben nicht nur der Förderung, sondern auch direkten Anschluß.

Hungernde Münchner Kinder erholen sich in Wien

Das Elend in München betrifft auch den intellektuellen Mittelstand, der bis vor kurzem keineswegs arm war.

Neue Freie Presse am 5. Dezember 1923

In München herrscht ein sich immer bedrohlicher verschärfender Mangel an Lebensmitteln. Den wilden Verzweiflungsausbrüchen der letzten Wochen ist bereits die Apathie der Erschöpfung gefolgt. Die sprichwörtliche Fremdenstadt ist stark verödet und gar viele ziehen es vor, der von politischer Überreizung und wirtschaftlicher Noz ergriffenen Atmosphäre dieser Stadt zu entfliehen. Am bedauernswertesten sind die Kinder, die dem Elend preisgegeben sind, von dem man sich in Wien kaum eine Vorstellung machen kann.

Dankenswert ist die tatkräftige Hilfsbereitschaft eines Wieners, der es unternommen hat, wenigstens eine kleine Gruppe von Kindern dieser Hölle zu entreißen. Hauptmann Roland Held war gelegentlich seines letzten Aufenthaltes in München von dem Elend der Kinder so erschüttert, daß er werktätige Hilfe beschloß. Gemeinsam mit seiner Frau mobilisierte er seine ganzen Bekannten. Bald hatte er die Genugtuung, zwanzig Kostplätze für Münchner Kinder gesichert zu wissen. Ohne daß auch nur die Reisespesen für die Kinder gedeckt gewesen wären, setzte sich Hauptmann Held mit dem Hilfsbund der Münchner Einwohnerschaft in Verbindung, und die Auswahl von zwanzig Kindern, die aus dem Münchner “Totentanz” ins hilfsbereite Wien geholt werden sollten, war bald getroffen.

Diese zwanzig Kinder verkörpern aber keineswegs das ärgste Elend. Im Gegenteil, gerade die krassesten Fälle konnten bei dieser Hilfsaktion bei bestem Willen nicht berücksichtigt werden. So mußte Hauptmann Held fünf Kinder, die sich bereits auf WIener Pflegeeltern gefreut hatten, schweren Herzens in München zurücklassen, weil die Kinder weder Schuhe noch Strümpfe noch die notdürftigste Wäsche für die Reise hatten.

Die zwanzig Kinder, die aus einem Waggon des Münchner Abendschnellzuges kletterten, sind ganz verdutzt, daß ihnen ein richtiger offizieller Empfang bereitet wird. Der Obmannstellvertreter des Bayernvereines in Wien, Herr Wels, begrüßte die kleinen Gäste mit einer Ansprache, in der er sie aufforderte, ihren Pflegeeltern viel Freude zu bereiten. (...) Bei aller Lustigkeit zeigen die Kleinen, wenn sie auf München zu sprechen kommen, einen unkindlich frühreifen Ernst. Das Massenelend löst sich in tieftraurige Einzelschicksale auf. Diese Kinder stammen durchwegs aus dem intellektuellen Mittelstand, sind Kinder von Ärzten, Professoren, Künstlern, und ihre Eltern waren bis vor kurzer Zeit keineswegs arm. In den letzten Monaten ist der beispiellose Zusammenbruch gekommen, und so winzig das Töchterchen des Kunstsammlers auch ist, es weiß ganz gut, daß sein Vater sich heuer sein Brot als Schneeschaufler wird verdienen müssen, wenn er nicht verhungern will. Über den Vater eines anderen Kindes, eines bekannten Arztes, erfährt man, daß er kaum die nötigsten Kleidungsstücke hat, um überhaupt auf die Straße gehen zu können.

Nun dürfen sich die Kinder auf eine ausgiebige Erholung der überstandenen Münchner Leidenszeit freuen. Hauptmann Held, der dieses Glück nicht nur einer kleinen Gruppe, sondern einem größeren Kreis hilfsbedürftiger Münchner Kinder zugedacht wissen will, wendet sich an die Wiener Öffentlichkeit mit der Bitte, sich mit ihm unter der Adresse 20. Bezirk, Salzachstraße 27, in Verbindung zu setzen.

Heute vor 90 Jahren: Amerika feiert das Ende der Prohibition

Neue Freie Presse am 4. Dezember 1933

Lastwagen stehen bereits überall in den Lagerhäusern vollgepackt und warten darauf, die ersten legalen Alkoholtransporte zu fahren.

Die Stadt New York, die seit Jahren nass ist wie ein vollgesaugter Schwamm, braucht die Aufhebung der Prohibition nicht zu feiern, trotzdem sind Millionen, die die Gebräuche der Flüsterkneipen nicht kannten oder ihnen misstrauten, beglückt darüber, daß sie jetzt wieder offen ihr Gläschen heben dürfen und das ohne die Sorge, dass der Inhalt verwässert, verfälscht oder vergiftet ist. Morgen gewinnt Amerika seine Mündigkeit wieder.

Die letzten drei noch erforderlichen Bundesstaaten Pennsylvania, Ohio und Utah werden die Konventionsentschließungen ratifizieren. Die Staatsgouverneure werden dann unverzüglich Roosevelt benachrichtigen. Telegraphenlinien sind für diesen Zweck speziell reserviert, sodaß die Verkündigung des Widerrufs auch nicht um eine Minute verzögert wird. Der Präsident wird voraussichtlich in Washington am Dienstag um 14 Uhr die Proklamation erlassen können, was das Signal sein wird für die abertausende von Lastwagen, die bereits überall in den Lagerhäusern vollgepackt stehen und darauf warten, die ersten legalen Alkoholtransporte zu fahren. Noch vor Sonnenuntergang werden sicher die meisten Restaurants, Hotels und Klubs beliefert sein, so daß ein festlich gestimmtes Volk seinen Durst legal löschen kann.

In New York ist die Polizeistunde bis 4 Uhr früh verlängert. Sonderaufgebote der Polizei sollen ein Überschäumen der Begeisterung dämpfen. Die Studenten der Kunstakademie haben einen Widerruf-Ball angesetzt, auf dem der Old Man Prohibition verbrannt werden soll. Alles, was beim Theater, Radio und Kino einen Namen hat, ist dazu eingeladen. Die exklusivsten Clubs von New York geben im Hotel Waldorf Astoria ein Dinner mit 400 Gedecken zu je 20 Dollar. Die geselligen literarischen Vereinigungen veranstalten im Hotel Astoria ein geschlossenes Maskenfest, das um 7 Uhr früh mit einem gemeinsamen Frühstück schließen soll.

Hunde im Straßenbahnwagen

Ein fiktives Gespräch zwischen Rex und Lady.

Neue Freie Presse am 3. Dezember 1933

Rex und Lady hatten einander in der Straßenbahn getroffen. Rex, ein bejahrter, ein wenig asthmatischer Bulldogg, und Lady, ein kokettes, lebenslustiges Windspiel. Nachdem die erste unumgängliche notwendige Begrüßung vorüber war, versuchte Rex ganz regelrecht, mit Lady anzubandeln, aber diese zeigte wenig Neigung, auf die Annäherungsversuche des alten Herrn einzugehen, und als dieser zudringlicher wurde, knurrte sie ärgerlich: „Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe! Ich habe nicht den Kopf für solche Dummheiten. Wenn Sie ein ernstes Gespräch führen wollen, meinetwegen!“

Rex zuckte ironisch die Achseln: „Ernste Gespräche in der Straßenbahn? Wo man sein eigenes Wort nicht versteht, weil die Leute mit dem Schaffner über die Zonen streiten! Hätten Sie nur, Fräulein! Da ist einer besonders aufgeregt, weil er eine Gepäckskarte lösen muß und nicht einsehen will, daß er sein Bündel nicht mehr unter den Sitz geben darf.“ Lady bemerkte schnippisch: „So sind die Menschen! Sie bilden sich allen Ernstes ein, daß die Straßenbahn für sie da ist, und die Direktion hat sie noch immer nicht eines Besseren belehrt. Da haben wir Hunde wirklich ernstere Beschwerden. Oder ist es nicht ein Skandal, daß man uns in ein Hundeghetto sperrt, daß unsereins in den ersten Wagen nicht einsteigen darf?“

Rex schüttelt bedächtig den Kopf: „Man sieht, wie jung Sie sind. Ich für meinen Teil erinnere mich noch ganz gut an die Zeit, wo wir mit heraushängender Zunge dem Straßenbahnwagen nachlaufen durften.“ Lady schlug ungläubig die Vorderpfoten zusammen: „Und da spricht man von der guten alten Zeit! Diese Barbaren!“ Rex freute sich scheinbar über ihr Entsetzen und machte eine ausweichende Gebärde. Dann schnaufte er verächtlich: „Die Herren von der Straßenbahndirektion bilden sich augenscheinlich weiß Gott was darauf ein, daß für uns der Einheitspreis gilt, daß uns die ganze Zonenschrerei erspart bleibt.“

„Haben Sie gehört?“ unterbrach ihn Lady aufgeregt. „Da ist von uns die Rede!“ Der Schaffner, der sicherlich früher einem anderen Beruf angehört hatte, seufzte gerade: „Es möcht kein Hund so länger leben!“ Die Passagiere überhäuften ihn mit Fragen, auf die er nur zaghaft und unsicher antworten konnte. „Der muß rein um Umschulungskurs geschlafen haben!“ meinte Lady spitz. „Man hätte ihn repetieren lassen müssen, statt ihn auf die Passagiere loszulassen.“ Rex sagte mißbilligend: „Wir leben trotz allem in einer großen Straßenbahnzeit. Bis gestern war eine Straßenbahnfahrt langweilig und eintönig. Höchstens daß mein Herr aufschrie, wenn ihm einer auf sein Hühnerauge trat oder ihm im Gedränge ein Loch mit der Virginier in den Wintermantel brannte. Jetzt dagegen - wie abwechslungsreich, wie laut und lebhaft! Ganz so wie im Parlament!“

Und als er sah, daß Lady beim Wort Parlament eine verständnislose Miene aufsetzte, fügte er mürrisch hinzu: „Dort hat man sich nämlich manchmal ebensowenig ausgekannt wie jetzt im Straßenbahnwagen!“

Heute vor 90 Jahren: Die letzte Krone in Österreich

Der Fünfzigkronenschein war zuerst Kleingeld geworden und bald noch viel Ärgeres. Ein wertloser Papierfetzen, nach dem sich niemand bückte.

Neue Freie Presse am 2. Dezember 1933

Wenn so ein alter Fünfzigkronenschein erzählen könnte! Jetzt endlich wird er in Schönheit sterben. Die Nationalbank wird ihn ausrufen und liquidieren. Ihn und seine kleineren Brüder, die Zehn- und Zwanzigkronennoten. Sie alle haben nämlich noch existiert. Es war natürlich bloß ein Scheindasein. Man hat sich nichts für Kronennoten kaufen können, nicht einmal ein Quargel.

Wenn einer versucht hätte, ein Bündel Kronennoten auf den Ladentisch zu legen, so hätte man ihn groß angeschaut. Er wäre auf den Steinhof gebracht worden oder auf das nächste Kommissariat. Wie es so einem Fünfzigkronenschein zumute sein muß, wenn er sich seiner stolzen Vergangenheit entsinnt! Vielleicht ist einmal mit ihm ein Champagnersouper in einem fashionablen Nachtlokal bezahlt worden. Dann hat ihn der Zahlkellner als Monatsgage bekommen. In viele weitere Hände ist er gegangen, bis er im Wollstrumpf einer armen Witwe landete, die ihn von Zeit zu Zeit mit zitternden Händen hervorgeholt und andächtig betrachtete. Vorm Aergsten ist sie sicher, vor Hunger und Obdachlosigkeit. Aber es klebt auch viel Blut und Schweiß daran. Aufgesprungene wunde Hände und vom Nachtwachen gerötete Augen. Das ist schon lange, lange her. Dann kamen böse Tage, in denen die Krone immer tiefer und tiefer sank. Der Fünfzigkronenschein war zuerst Kleingeld geworden und bald noch viel Aergeres. Ein wertloser Papierfetzen, nach dem sich niemand bückte. Es hätte ja dabei ein Hosenknopf abspringen können, und den bekam man nicht für tausend, geschweige denn für fünfzig Kronen.

Heute erfährt man, daß seinesgleichen noch immer in so reicher Fülle vorhanden ist, daß es den stattlichen Betrag von sechsundsechzigtausend Schilling ausmacht. In Papierkronen klingt es noch stolzer: sechshundertdreißig Millionen. Die letzten Kronenscheine waren gerade gut genug, um in der Nationalbank sorglich aufbewahrt zu werden, wenn es galt, die Zinsen der Vorkriegsrenten und der Kriegsanleihen auszuzahlen. Hundert Kronen Nominale trugen immerhin einen ganzen Groschen an Zinsen. Der Fünfzigkronenschein knisterte selbstbewußt: „Was würden sie in der Staatsschuldenkasse ohne mich anfangen!“ Aber mit dem SCherz der Kuponeinlösung für die Kriegsanleihen und dergleichen ist es jetzt zu Ende. Man hat die Vorkriegsrenten für die Anschaffung der Trefferanleihe verwenden können, und wer diese Gelegenheit versäumte, der hat das Nachschauen. Der Staat muß eben sparen. Er kann nicht Dutzende von Beamten besolden, damit armen Teufeln die Illusion der Kuponeinlösung gewahrt bleibe.

Allerdings soll es alte Leute geben, die von ihren pietätvollen Kindern allen Ernstes in dem Glauben gewiegt werden, es sei noch nicht aller Tage Abend, ihre Ersparnisse, die sie seinerzeit in Kriegsanleihen angelegt haben, seien noch nicht endgültig verloren. Aber die Republik Oesterreich kann sich nicht mehr den Luxus der Sentimentalität leisten. Wer sich noch Fünfzigkronenscheine aufgehoben hat, wird gut daran tun, sich bei den Kassen der Nationalbank einzufinden und das alte Wiener Volkslied anzustimmen: „Da habt‘s mein letztes Kronl!“

Die mysteriöse Verletzung des Lipizzanerhengstes „Nobila“

Durch die Eröffnung der Drosselvene verlor der Lipizzanerhengst etwa 10 Liter Blut. Wer war schuld?

Neue Freie Presse am 1. Dezember 1933

Am 26. November zwischen 3.45 und 4 Uhr früh wurde, wie bekannt, dem Lipizzanerhengsten „Conversano Nobila“ im Stalle der spanischen Reitschule in der Stallburggasse 2, vermutlich mit Hilfe eines scharfkantigen Instruments, möglicherweise einem größeren Messer, an der linken Halsseite eine Schnittwunde von 15 Zentimeter Länge und 8 Zentimeter Tiefe beigebracht, die längs der Drosselvene, diese durchtrennend, verlief, ohne jedoch erfreulicherweise die Hauptschlagader, die in unmittelbarer Näher verläuft, zu eröffnen, was zweifellos den Tod des äußerst wertvollen Tieres zur Folge gehabt hätte.

Durch die Eröffnung der Drosselvene verlor der Lipizzanerhengst etwa 10 Liter Blut und wurde gegen 4 Uhr früh von dem diensthabenden Stallburschen auf der Erde liegend gefunden. Der Stallbursche eilte in seiner Aufregung sofort zu dem Bereiter der Reitschule, dem 31jährigen Johann R., dem derzeit die Pflege des Hengstes zusteht, und als er an dessen Wohnungstür im gleichen Gebäude läutete, trat der Bereiter mit Röhrenstiefeln, Hemd und Hose bekleidet aus der Wohnung, und als der Bursche ihm erregt von dem Vorfalle Mitteilung machte und ihn fragte, was er machen solle, ob ein Tierarzt geholt werden solle, erklärte der Bereiter unter anderm: „Machen Sie, was Sie wollen, holen Sie meinetwegen einen Arzt!“

Rasch wurde der Oberstabstierarzt Dr. Werner geholt, der mit Hilfe der inzwischen alarmierten Stallburschen die stark blutende Wunde vernähte. Auf Grund der Erhebungen in der Reitschule lenkte sich schließlich der dringende Verdacht, den Stich gegen das Pferd geführt zu haben, gegen den vorerwähnten Bereiter der Reitschule, Johann R., der auch in Haft genommen wurde. Er stellte allerdings jede Schuld entschieden in Abrede. Er stand mit dem Oberbereiter der spanischen Reitschule, Johann Zrust, in Feindschaft. Schließlich drohte er, er werde an dem ihm zur Pflege übergebenen Pferd „Nobila“ des Oberbereiters seinen „Zorn auslassen“. Eine Selbstverletzung des Hengstes erscheint wohl ausgeschlossen, da die Box vollkommen glatt ist, Steingrund hat und auch die Spreu nach dem Vorfalle genauestens untersucht wurde,l um einen allfälligen scharfen Gegenstand zu finden. Einem Fremden ist der Zutritt zu den Stallungen fast unmöglich. R. wurde dem Landesgerichte eingeliefert.