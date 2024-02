Heute vor 100 Jahren: Die Beförderung von Hunden auf der Straßenbahn

Tierfreunde befürchten, dass nach erfolgter Elektrifizierung auf der Stadtbahn das Mitnehmen von Hunden, wie das bereits auf der Straßenbahn der Fall ist, nicht gestattet sein wird.

Neue Freie Presse am 5. Februar 1924, Abendblatt

Unter der Führung des Abgeordneten Forstner sprach gestern vormittag beim Bürgermeister Seitz eine Abordnung des Wiener Tierschutzvereines un des Oesterreichischen Kynologenverbandes vor. Präsident Hofrat Führer und Vorsitzender Dr. Karl Witzelhuber machten den Bürgermeister darauf aufmerksam, daß gegenwärtig auf der Wiener Stadtbahn die Beförderung von Hunden gestattet sei. Da die Gemeinde nunmehr die Stadtbahn elektrifiziere und auf der Straßenbahn Hunde nicht befördert werden, befürchten die Tierfreunde, daß nach erfolgte Elektrifizierung auch auf der Stadtbahn das Mitnehmen von Hunden nicht gestattet werden würde. Dadurch werde aber eine rationelle Ausbildung der Hunde zur Führung Blinder, der Polizeihunde, Jagdhunde usw. sehr erschwert, da diese Ausbildungsgelegenheiten meist sehr weit entfernt sind und die Besitzer der Hunde diese weiten Strecken zu Fuß zurücklegen müßten.

Die Abordnung verwies ferner darauf, daß nicht nur in Graz und Linz, sondern auch in einer Reihe großer deutscher Städte, wie Berlin, Dresden und München, das Mitnehmen von Hunden in die Straßenbahn gestattet sei. Die Gemeindeverwaltung möge daher ebenfalls die Beförderung von Hunden auf der Straßenbahn gestatten. Der Bürgermeister sagte, daß derzeit dieser Wunsch noch nicht erfüllt werden könne, da die Straßenbahnwagen meist stark überfüllt sind. Bei der Elektrifizierung der Stadtbahn werde über die Beförderung von Hunden noch beraten werden. Die Abordnung sprach dann noch bei dem amtsführenden Stadtrat für die städtischen Unternehmungen, Vizebürgermeister Emmerling, vor, der in Anwesenheit des Straßenbahndirektors Ingenieur Spängler eine wohlwollende Lösung dieser Angelegenheit im geeigneten Zeitpunkt in Aussicht stellte.

Heute vor 100 Jahren: Zum Tod des amerikanischen Ex-Präsidenten Woodrow Wilson

Woodrow Wilson ist unter den tragischen Gestalten der großen Welttragödie, die wir seit einem Jahrzehnt erlebten, eine der tragischsten.

Neue Freie Presse am 4. Februar 1924

Ein Einsamer ist gestern gestorben. Vor fünf Jahren war Woodrow Wilson für die halbe Menschheit eine größere Hoffnung und schien seine Gestalt sich zur übermenschlichen Größe eines Messias zu erheben. Die Enttäuschung ist damals rasch gekommen und schon die letzten Monate seiner Präsidentschaft, von der er im Frühjahr 1921 abtrat, sahen ihn ohne Macht und Ansehen, verflucht von den einen, belächelt von den andern. Beides, Fluch wie Spott, waren ungerecht, aber sie waren begreiflich nach dem Uebermaß der Gläubigkeit, mit der man von ihm die Rettung aus dem Chaos, die Ueberwindung alles Bösen, die Zertretung des Kriegsgeistes und des Völkerhasses erwartet hatte. Der Umschwung im Winter der Pariser Friedensverhandlungen war zu groß gewesen und der Gegensatz zu kläglich zwischen dem Prediger eines neuen Weltheils und dem Politiker, der in der Gesellschaft routinierter Diplomaten und Minister versagte.



Woodrow Wilson ist unter den tragischen Gestalten der großen Welttragödie, die wir seit einem Jahrzehnt erlebten, eine der tragischsten. Man darf wohl sagen, daß kaum je ein Mann unter so günstigen Auspizien, wie er, an den Stufen des höchsten Menschenruhmes gestanden hat. Er war Präsident der Vereinigten Staaten, die an Macht und Reichtum von Monat zu Monat zunahmen, während Europa sich zerfleischte, und auf die alle Blicke der europäischen Nationen gerichtet waren. Der Präsident dieses Riesenreiches mochte als der natürliche Mittler erscheinen, als vom Schicksal Berufener, um die Völker aus dem Krieg zum Frieden zurückzuführen und unter dem Protektorat eines neutralen Amerika eine gerechtere Welt aufzubauen. Millionen erschien Wilson auch als Mensch für diese Mission wohl geeignet. Denn er war ein Kind jenes amerikanischen Puritanismus, der als eine Abzweigung des englischen dessen Züge bewahrt hat und der das eigene Volk als von Gott dazu auserwählt betrachtet, der Welt ein Beispiel rechten Menschentums zu geben. Diesen Kreisen entstammten von jeher eifrige Missionäre, die zugleich für ihren Gott und für ihr Land werben gingen und in ihnen waren auch die Ideen des Pazifismus und der Völkerverbrüderung längst heimisch.