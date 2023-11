Heute vor 100 Jahren: Die Entdeckung eines neuen Heilmittels

Während die übrigen Spitäler Roms bei der üblichen symptomatischen Behandlung der Pneumonie eine Mortalität von 40 Prozent aufweisen, ist bei der neuen Behandlung die Sterblichkeit nahezu auf Null gesunken.

Neue Freie Presse am 16. November 1923

Aus Rom wird uns berichtet: Dr. Leandro Tomarkin, der Sohn des Berner Bakteriologen Elias Tomarkin, hat in dem römischen Heiligengeistspital in den letzten drei Monaten Versuche mit seinem Heilmittel „Antimicrobum“ gemacht, das eine außerordentliche bakterientötende Kraft besitzt und gegen alle Erkrankungen pyogenen (durch Eitererreger verursachten) Charakters wirken soll. Bisher sind zum großen Teil Lungenentzündungen behandelt worden, und während die übrigen Spitäler Roms bei der in der Medizin gegenwärtig üblichen symptomatischen Behandlung der Pneumonie eine Mortalität von 40 Prozent aufweisen, ist bei der Tomarkischen Behandlung die Sterblichkeit nahezu auf Null gesunken.