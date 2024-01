Heute vor 100 Jahren: Die Fahrkarte des Eisenbahnkönigs

Ein nettes kleines Geschichtchen hat sich bei einer Eisenbahnfahrt nach Buffalo zugetragen.

Neue Freie Presse am 6. Jänner 1924

Von William C. Vanderbilt, dem Präsidenten und Haupteigentümer der Newyorker Central Railway, finden wir in amerikanischen Blättern ein nettes Geschichtchen. Als eines Tages der Eisenbahnkönig seine eigene Bahn benützte, um nach Buffalo zu fahren, bemerkte er, daß der kartenkontrollierende Schaffner, der die Fahrgäste zur Vorweisung der Tickets aufforderte, Vanderbilt, den erkannte schonungsvoll überging. Er nahm das aber übel auf, weil er darin eine böse Dienstverletzung sah, und fuhr den Schaffner an: „Warum verlangen Sie nicht meine Karte? Es ist Ihre Pflicht, sämtliche Karten zu kontrollieren, wenn Sie für Verluste nicht haftbar gemacht werden wollen.“