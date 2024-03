Heute vor 100 Jahren: Die Gans des Ministerpräsidenten

Es passierte am Leipziger Hauptbahnhof. Mit einer Gans unter dem Arm trat ein Mann, der einen Strafaufschub erwirken wollte, an den allmächtigen Staatswürdenträger und Parteiführer heran. Und dieser nahm sie an.



Neue Freie Presse am 20. März 1924

Der künftige Kunsthistoriker unserer Gegenwart wird sich voraussichtlich seine Gedanken machen über das Sprung- und Schwindelhafte so mancher Karriere, die im zweiten Dezennium unseres Jahrhunderts verzeichnet werden konnte. Aber manchmal sind die Abstiege noch viel merkwürdiger als die Aufstiege, und die Entgleisungen gewähren den deutlichsten Aufschluß über die Zeit und ihre Menschen. Da wird jetzt in Leipzig der Bestechungsprozeß gegen den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Dr. Zeigner abgeführt. Man liest von 1009 Mark und von einer Pelzjacke, von einem Zentner Weizenmehl und einer Weihnachtsgans. Ein zynisches Wort kennzeichnete seinerzeit die Leute, die so geringe Beträge einstecken, daß es beinahe an die Unbestechlichkeit grenzt. Dieses Diktum kommt einem im Falle Zeigner in die Erinnerung. Vor dem hat wohl niemand im Ernst geglaubt, daß der oberste Beamte eines deutschen Bundesstaates überhaupt käuflich sei, und jedenfalls hätte er es sich noch weniger träumen lassen, den Preis so niedrig einzuschätzen.