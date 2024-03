Heute vor 100 Jahren: Die Gefahr der Pornographie

Die Freiheit wurde nicht deshalb als Errungenschaft erobert, weil der Hemmungslosigkeit, der Unverantwortlichkeit und der skrupellosen Gewinnsucht die Bahn geöffnet werden sollte.

Neue Freie Presse am 14. März 1924

Der Bundeskanzler hat Mittwoch eine Rede gehalten, in der er sich mit scharfen Worten gegen die Ueberhandnahme der Schundliteratur wandte. Eine solche Flut von Pornographie, rief Dr. Seipel aus, habe es in Wien noch nicht gegeben, und auch im Theater nehme die Verwilderung in erschreckender Weise zu. Der Bundeskanzler stellte allerdings fest, daß die Polizei die Verbreitung von Machwerken, die mit Literatur und ernster Publizistik nichts zu tun haben, in der Nähe der Schulen verbiete, doch diese Maßnahmen werden dann von den Herren im Rathause wieder aufgehoben. Und ähnlich liegen die Dinge beim Theater. In der ganzen Welt, so führte der Bundeskanzler mit vollem Recht aus, spricht und schreibt man davon, daß die Gesundung der Seelen notwendig sei, daß die Menschen innerlich wieder anders werden müssen, als sie im Wirbel der letzten Jahre geworden sind. Auch die österreichische Arbeiterschaft könne kein Verlangen danach tragen, daß der Pornographie die Gasse, und nicht nur die Gasse, sondern auch die Familie und die Kinderseele freigegeben werden.