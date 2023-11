Heute vor 100 Jahren: Die geprügelte Studentin

Das gleiche Recht der Studentin wurde restlos anerkannt. Das Recht auf Prügeln und Ohrfeigen nämlich.

Neue Freie Presse am 20. November 1923

Jetzt soll noch einer behaupten, daß wir nicht allen voran an der Spitze marschieren. Wir Oesterreicher sind der „Mann mit den langen Fortschrittsbeinen“, wie Dingelstedt boshaft von Heinrich Heine genannt wurde. Auch anderswo entringt sich langsam und mühselig genug das Recht der Frau, sich auf allen Gebieten ausbilden und betätigen zu dürfen, dem aufgestapelten Wulst jahrhunderte alter Vorurteile. Daß das junge Mädchen neben ihren männlichen Kommilitonen auf der Bank im Hörsaal sitzen darf, ist noch nicht allzulange her. Noch zählen die Pionierinnen des Frauenstudiums in Oesterreich, um dies in galanter Weise auszudrücken, zu den Frauen entre deux ages. Und selbst das gilt eigentlich nur von den Medizinerinnen, von den Philosophinnen. Die weiblichen Advokaten dagegen sind blutjunge Frauen, denn die juristische Fakultät hat die längste Zeit dem anderen Geschlecht seine düster abweisende Miene gezeigt. Auch das ist neuestens vorüber und die Verfechterinnen der Frauensache durften auf allen Fakultäten frohlocken. Heute jedoch erfolgte die Krönung des Gebäudes. Das gleiche Recht der Studentin wurde restlos anerkannt. Das Recht auf Prügeln und Ohrfeigen nämlich.

Bei den Universitätskrawallen wurde nicht der geringste Unterschied gemacht zwischen mißliebigen Personen männlichen und weiblichen Geschlechtes. Eine Studentin, die den Verfechtern einer deutsch-arisch orientierten Anatomie nicht zu Gesichte stand und die überdies ein gegnerisches Parteiabzeichen an der Brust trug, konnte sich davon überzeugen, daß die als Rückschrittler verleumdeten Apostel des Hakenkreuzes in Wahrheit ungemein fortschrittlich sind. So fortschrittlich, da sie ein für allemal mit allen Vorurteilen auf das gründlichste aufräumen, welche die Frau als das schwächere Geschlecht verleumden. Augenscheinlich hat es sich herausgestellt, daß auch die Minnesänger mit ihrer Verherrlichung der „süßen Frommmen“ Juden gewesen sind, zumindest im jüdischen Solde standen, während die Troubadoure mit ihrer Weichlichkeit alles eher denn geeignet sind, ein Vorbild deutscher Jugend zu sein ...

Aber vielleicht steigt doch einem Teile, und man möchte sogar hoffen, einem sehr beträchtlichen Teile jener jungen Leute, die heute an der Universität und am Anatomischen Institut demonstrierten und krawallierten, die blutige Schamröte bei dem Gedanken in die Wangen, daß sich der Furor teutonicus auch gegen ein armes Mädchen austobte, daß weiter nichts verbrochen hat, als ein mißliebiges Vereinsabzeichen an ihre Bluse gespendet zu haben. Es wäre überhaupt sehr zu erwägen, ob nicht ein gemeinsamer Beschluß der verschiedenen Parteien möglich ist, auf alle diese Kriegserklärungen durch Embleme und andere Kinkerlitzchen zu verzichten. Ist es, genau genommen, wirklich notwendig, durch Sowjetstern und Hakenkreuz zu demonstrieren und durch all das andere Toilettenzubehör, durch das die Leute sofort zu erkennen geben, welche geistige Scheuklappen jeder einzelne vor den Augen trägt? Gehört es zu unseren Existenzbedingungen, daß wir alle durch die Bank wie die Indianer auf dem Kriegspfad herumstolzieren und jeden Augenblick zu erkennen geben, wie sehr wir nach den Skalps unserer Nächsten dürsten?

Und dabei war die kleine Studentin, die heute zum Handkuß kam, gewiß alles eher denn kriegerisch aufgelegt. Sie hatte keine blasse Ahnung davon, daß ihr die Ueberlegenheit des Hakenkreuzes so handgreiflich beigebracht werden würde. Man muß aber durchaus kein Lobredner der guten alten Zeit sein, um ruhig zu konstatieren, daß jene Brutalität, die sich in der Mißhandlung einer wehrlosen Frau auslebte, in dem Wien der Vorkriegszeit ein Ding der blanken Unmöglichkeit gewesen wäre.

Heute vor 90 Jahren: Das neue Gesicht der Dame

Die Devise, die Hüte wieder weit aus dem Gesicht zu tragen, dürfte eine kleine Moderevolution bedeuten. Das freie Gesicht!

Neue Freie Presse am 19. November 1933

Unsere Modeberichterstatterin schreibt: Kaum hat man sich an die heute aktuellen Hüte und Kappen gewöhnt, die ihren Schatten tief über das rechte Auge werfen, kommt die Nachricht, daß wieder ganz andere Formen modern werden sollen. Die neuen Modelle an sich wären gar nicht so umwälzend. Aber die Devise, die Hüte wieder weit aus dem Gesicht zu tragen, dürfte eine kleine Moderevolution bedeuten. Das freie Gesicht! Ein Sieg der Mode der Jungen.