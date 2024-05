Die Zeitung schreibt über die Entdeckung einer dänischen Palästinaexpedition.

Neue Freie Presse am 19. Mai 1924

Die von Direktor Gunnar Sommerfeld geführte dänische Palästinaexpedition, an deren Entdeckungsreisen in das Innere des Landes Ihr Korrespondent teilnimmt, entdeckte gestern in Kaphernaum in den Ruinen der bekannten Synagoge aus der Zeit Jesu Christi einen schönen Fries, der als Bandmotiv vier Hakenkreuze aufweist.