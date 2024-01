Heute vor 100 Jahren: Die neue Hausfrau von Downing Street Nr 10

Isabel Macdonald, die Tochter des Premiers, ist erst zwanzig Jahre alt und wird ab sofort den Haushalt führen.

Neue Freie Presse am 26. Jänner 1924

Aus London wird uns geschrieben: Ein Kabinettswechsel in England bedeutet immer auch für die Familien der Premiers eine förmliche Revolutionierung ihres Haushaltes. Der alte zieht aus, der neue ein. Dem Gatten allerdings macht die Angelegenheit nicht eben viel Sorge. Aber seine Gemahlin muß sie ernst nehmen, denn es ist keine geringe Schwierigkeit, mit einem ganzen Haushalt in einer Art zu übersiedeln, daß der überanstrengte Mann, über den die Politik ihr engmaschiges Netz geworfen, in seinen lieben Gewohnheiten nicht gestört wird. Mrs. Baldwin wird auf die Sympathien aller Hausfrauen rechnen können, denn niemand übersiedelt gern im Januar. Der „Sturz“ ihres Gatten geht ihr (wie auch ihm) nicht sonderlich nahe. Aber die Uebersiedlung! „Und ich habe doch meinen vollen Teil schon weg“, meint sie zu einem Besucher. „Drei Uebersiedlungen und eine Reise nach Amerika in zwölf Monaten. Immerhin“, fügte sie freundlich lächelnd hinzu, „mein Heim ist dort, wo ich meine Familie habe. Ich bin keine Politikerin.“