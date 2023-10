Heute vor 100 Jahren: Die Not deutscher Studenten

Ein Student berichtet von seinen ungewöhnlichen Ferienjobs.

Neue Freie Presse am 28. Oktober 1923

Wahrhaft erschütternd wirkt der Brief eines Hochschulstudenten aus einer deutschen Hauptstadt, der an den Stenographiedirektor des Nationalrates Hofrat Fleischner gelangt ist. Der Briefschreiber würde gern im Stenographenamt des Nationalrates Verwendung finden und bittet um Auskunft über Verwendungsmöglichkeit und Entlohnung. Er schreibt dabei unter anderem: “Sich einzuschränken ist ja ein deutscher Student schon gewöhnt und während der Universitätsferien, die im großen und ganzen wohl mit den Parlamentsferien zusammenfallen, würde ich, um meinen Lebensunterhalt zu erwerben, wie bisher körperlich tätig sein.

So war ich zum Beispiel voriges Jahr während der großen Herbstferien als Bergarbeiter in einem Steinkohlenbergwerk in … tätig und heuer in einem Braunkohlebergwerk in… Das ist nun mal so das Leben eines deutschen Studenten, es ist aber doch ganz interessant, es gefällt mir so ganz gut, man lernt auf diese Weise Land und Leute kennen und erweitert seinen Gesichtskreis. Das ist auch einer der Hauptgründe, die mich veranlassen , von… fortzugehen und in Wien meine Studien fortzusetzen”.

Als Ersatz für das Rückporto legt der Schreiber seinem mit 15 Millionen frankierten Briefe eine Sammlung der gegenwärtig im Umlaufe befindlichen Reichsbanknoten im Betrage von 1688 Millionen (!) bei.

Österreich im Brennpunkt des Weltinteresses

Finanzminister Buresch sprach bei einem Vortrag in der Katholischen Akademikergemeinschaft über die Rolle Österreichs als „anständiger Kaufmann“.

Neue Freie Presse am 27. Oktober 1933

Oesterreich steht heute im Brennpunkt des gesamten europäischen, ja des Weltinteresses. Ein Land mit 6 3/4 Millionen Einwohnern, mit Glücksgütern nicht gesegnet, dafür aber von Lasten bedrückt, die uns andere auferlegt haben, kämpft energisch und zielbewußt um seine Existenz und seine Selbständigkeit. Das Gerede über die Unmöglichkeit, das Land selbständig zu erhalten, verstummt langsam. Wer den Willen hat zu leben, der kann leben, wenn er mit harter und fester Hand zugreift.

Eines wird uns Oesterreichern immer vor Augen schweben, das ist die Erhaltung des selbständigen Oesterreich. Wir wollen nicht an das denken, was uns Böses angetan worden ist. Eine der besten und schönsten Eigenschaften des Oesterreichs ist es, daß er allen, die ihm früher Feinde waren, in Formen entgegenkommt, die wirklich menschlich sind. Diese Art zu denken hat uns Freunde in der Welt geschaffen. Wir haben unsere Pflicht gegenüber Dritten immer erfüllt, oft hart und schwer, wir haben damit gezeigt, daß Oesterreich ein anständiger Kaufmann ist.

Das ist die Politik unseres Kanzlers Dr. Dollfuß, von der ich überzeugt bin, daß sie Oesterreich den richtigen Weg vorwärts und aufwärts führt und daß dabei Oesterreich immer seiner Mission getreu bleiben wird, ein Vorposten des Deutschtums zu sein, dem es durch Jahrhunderte hindurch so große Dienste geleistet hat. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Spätsommerwetter in ganz Österreich

Sonnseitig gab es Maxima von 36 Grad Celsius, an besonders geschützten Stellen auch mehr. Im Nordschatten wurden 34 Grad gemessen.

Neue Freie Presse am 26. Oktober 1923

Das überaus milde Herbstwetter, das seit einigen Tagen herrscht, hat heute hochsommerliche Temperaturen gebracht. Sonnseitig gab es Maxima von 36 Grad Celsius, an besonders geschützten Stellen auch mehr. Im Nordschatten wurden 34 Grad gemessen. Wolkenlos blau wölbte sich der Himmel über der Landschaft und die schon recht schwach fallenden Strahlen der Sonne zauberten auf dem verfärbten Land die herrlichsten Effekte hervor.

Wie in Wien, ist das Wetter in ganz Oesterreich fast wolkenlos, die Temperatur stark übernormal. Beträgt doch der längjährige Mittelwert für Wien 10 Grad. In der Czecho-Slowakei war es heute trüb und regnerisch. Die Temperatur stieg in Prag nur bis 13 Grad. Voraussage: Bewölkung unsicher, wahrscheinlich heiter, übernormale Temperatur andauernd.

Der Siebenuhrtee der Wienerin

Die Teestunde dehnt sich oft bis 22 Uhr, ja bis lange nach Mitternacht aus, und in abwechslungsreichem Kommen und Gehen wechselt ihr Bild.

Neue Freie Presse am 25. Oktober 1933

Der Siebenuhrtee ist charakteristisch für die neue Saison. „Gemütlichkeit in kleinem Kreis“ - so lautet das Programm der meisten Wiener Damen, und die bitten ihre Bekannten für die Abendstunde in ihr Heim. Der Kreis aber bleibt meist nicht so eng, wie man plante. Nur für die Bridgesoireen bleibt man beim festumrissenen Einladungsplan. Sonst erscheinen immer ziemlich viele Gäste. Die Teestunde dehnt sich oft bis 22 Uhr, ja bis lange nach Mitternacht aus, und in abwechslungsreichem Kommen und Gehen wechselt ihr Bild. Die älteren Leute kommen pünktlich, nehmen kaum eine Tasse Tee, denn sie haben bereits ihre Jause genommen, und gehen bald wieder weg, da ihr Nachtmahl sie daheim erwaret. Die jüngeren Gäste aber lassen sich eine Tasse Tee als zweite Jause gern gefallen. War doch das Mittagessen gewiß frugal - im Zeichen irgendeiner Diät, eines Abmagerungstages. Und sie schwärmen für den pikanten Imbiß, den die Hausfrau für den Siebenuhrtee vorzubereiten weiß.

Sandwiches, abwechslungsreich belegte Brötchen, Salatschüsseln, garnierte Eier und die neuen, mit Salaten gefüllten, eisgekühlten Tomaten, Paprika und Gurken, die „Sandwiches ohne Brot“. Sie schmecken herrlich und ihre köstliche Buntheit, die auf besondere Brotspezialitäten aufgestrichen oder aufgeschichtet wird, beeinträchtigt nicht die „Linie“. Die Gäste der Siebenuhrteestunde sind manchmal gezwungen, mitten in der gemütlichsten Stimmung aufzubrechen, weil sie in einem Kino zur letzten Vorstellung eine Verabredung haben. Dagegen klingelt abends mehrmals das Telephon und bringt Anfragen von Bekannten, „ob man noch beisammen ist“. Sie möchten gern nach dem Kino, nach einem Bridgenachmittag oder einem Halbsechsuhrtee noch für eine Viertelstunde kommen. Aus der Viertelstunde wird dann ein ganzer Abend.

Oft, wenn die Vorräte zu knapp werden, eilen einige Herren ins nächste Automatenbüfett und lassen neuen Proviant schicken; wieder pikante Brötchen, Fleischsalat und Gemüse- und Eierplatten in einer spiegelnden Hülle von leichtem Aspik. Oder auch etwas echt Wienerisches; Würstel mit Sauerkraut, mit Kren, oder eine Gulaschsuppe. Mit gekühltem Bier werden diese volkstümlichen Delikatessen als Abschluß des „Tees“ in später Nachtstunde gern serviert.

Der Fünfuhrtee der heurigen Saison wird oft bewußt altmodisch arrangiert. Es gibt einen gedeckten Tisch, nicht nur eine mit Spitzen überhauchte Tischplatte, geblumtes Kaffeegeschirr, Milchkaffee mit riesigen Schlagobershauben und dazu den angezuckerten Guglhupf und Briochebäckerei mit Butter und Marmelade. Die Damen, die um diesen runden Biedermeiertisch sitzen, arbeiten eifrig an Strickereien und Häkeleien, tauschen Muster und Schnitte aus, und wenn auch aus all den Handarbeiten modernste Sportschals und flotteste, kokette Mützen werden, so fühlt man sich doch an dem altmodischen Kaffeetisch ungemein gemütlich und spricht sogar, was während der letzten Jahre nicht allzuoft geschah, über Haushalt, Küche und Wirtschaft.

Haushaltshilfen aus Deutschland, “ein Stück europäischen Sklavenlebens”

Immer mehr deutsche Frauen und Mädchen kommen als Schiffbrüchige der deutschen Wirtschaftskatastrophe nach Österreich.

Neue Freie Presse am 24. Oktober 1923

Wien bildet das Ziel er Sehnsucht deutscher Hausgehilfinnen und solcher Frauen und Mädchen aus Deutschland, die sich förmlich über Nacht entschlossen haben, den neuen Beruf zu ergreifen. Weibliche Flüchtlinge aus dem Milliarden- und Billionenchaos, denen unser bescheidener Staat tatsächlich eine Insel der Seligen dünkt.

Nicht alle diese Schiffbrüchigen der deutschen Wirtschaftskatastrophe haben, wie gesagt, ihr bisheriges Dasein im Zeichen des Küchentopfes und des Staubwedels verbracht. Jene Rat- und Hilflosigkeit, von der das deutsche Volk befallen zu sein scheint und die vielleicht das Grauenhafteste, das Atemberaubendste an seinem Schicksal bildet, erstreckt sich eben nicht auf die einzelnen. Das Individuum weiß sich jene zähe Zielsicherheit zu bewahren, die mit deutscher Art seit jeher untrennbar verbunden gewesen ist. Auch die deutsche Frau, das deutsche Mädchen schreckt vor keinem Berufswechsel zurück. Sie beißt die Zähne zusammen und vertauscht kurzerhand Kopfarbeit mit Handarbeit. (...)

Jene deutschen Mädchen, die sich aus ihrem bisherigen Lebensberuf, aus ihrer gewohnten Umgebung, von ihrem angestammten Heimatboden losreißen und, um ihr Leben zu fristen, nein, um bloß zu vegetieren, sich in der Fremde als Hausgehilfinnen verdingen, sind gewiß der höchsten Bewunderung würdig. Hut ab vor solchen Märtyrerinnen einer Volksnot, für die sie wahrlich keine Schuld tragen.

Nur darf man sich nicht etwa mit der frommen Lebensweisheit des gedankenlosen Pharisäertums einbilden, daß eine derartige seelische, geistige und wirtschaftliche Umgruppierung sich schmerzlos, ohne Opfer des Herzens und des Intellekts vollziehe. Es wird mancher Fetzen Haut losgerissen, manches Stück Fleisch bloßgelegt und es brennt manche Wunde. Dieser Menschenexport aus Deutschland greift ans Herz. Ein Stück europäischen Sklavenlebens, deshalb um nichts weniger schmerzlich und schmählich, weil diese Sklaven sich selbst auf den Markt bringen müssen.

Kurzstreckentarif auf der Straßenbahn

Wer mit großem Gepäck reist, soll einen Aufpreis zahlen.

Neue Freie Presse am 23. Oktober 1933

Wir haben gestern die wichtigsten Grundlinien des Entwurfes für die Einführung eines Kurzstreckentarifes auf der Straßenbahn veröffentlicht.

In dem Entwurf, der von der Direktion der Straßenbahnen dem Rathaus überreicht wurde, findet sich auch der Vorschlag, für großes Gepäck eine Karte um Preise von 30 G., ferner Sonntagsrückfahrscheine zu dem nach Erhöhung des Langstreckentarifes ermäßigten Satz von 64 G. einzuführen. Eine Entscheidung über diese Pläne ist aber noch nicht gefallen.

Der unbesiegbare Wille zum Leben

In Japan wurden nach dem verheerenden Erdbeben Wunder geschaffen.

Neue Freie Presse am 22. Oktober 1923



Japan nach dem Erdbeben: Reisende, die aus Yokohama zurückgekehrt sind, berichten über das Wiederaufleben der Tätigkeit in der von der Erdbebenkatastrophe so schwer heimgesuchten Hafenstadt. Ein unbesiegbarer Wille zum Leben hat hier in kurzer Zeit Wunder geschaffen. Der größte Teil der Stadt ist bereits von den Trümmern, den fürchterlichen Zeugen einer grausamen Zerstörung, gesäubert: Honchodori, die Hauptstraße im japanischen Stadtteil, zum Beispiel ist gänzlich freigelegt und allenthalben schießen provisorische Bauten auf, meist Geschäfte, die wieder in voller Arbeit den Pulsschlag der fleißigen Stadt bedeuten.

Ein Anblick, der im erfreulichen Gegensatz zu dem niederschmetternden Bild steht, das die Stadt vor zwanzig Tagen bot, wenn die breiteste Verkehrsader, die sich vom Zollhaus bis zum Parke zieht und an beiden Seiten von den Bauten der Konsulate und Weltfirmen eingesäumt war, mit Leichen übersät, in Grabesruhe dalag. Jetzt sieht das Auge des Fremden keine Toten mehr umherliegen. Wieder rattern die Kraftwagen durch die Straßen, verkehrt die Straßenbahn in einigen Bezirken und auch der Eisenbahnverkehr nach Tokio hat sich wieder dem Normalstand genähert.

Heute vor 100 Jahren: Zweieinhalb Milliarden für ein Laib Brot

In Berlin spielten sich vor Bäckereien Tumulte ab.



Neue Freie Presse am 21. Oktober 1923

Unser Korrespondent aus Berlin berichtet: Obwohl der Brotpreis bereits eine Milliarde beträgt, wird heute schon wieder eine neue Erhöhung angekündigt. Notwendig gemacht wird diese Erhöhung durch die rasende Preissteigerung auf dem Mehlmarkt. Das Mehl verteuert sich tatsächlich von Stunde zu Stunde.

Die Berliner Bäcker lassen ankündigen, daß von Montag ab der Preis für das Brot 2,5 Milliarden, für die Semmel 75 Millionen betragen wird. Infolge der Brotpreiserhöhungen von 620 Millionen Mark auf 1 Milliarde versuchten gestern zahlreiche Personen noch Brot zum alten Preis zu laufen, da der Milliardenpreis heute in Kraft getreten ist. Dabei kam es vor vielen Bäckerläden zu Ansammlungen, die erst zerstreut werden konnten, als die Polizei festgestellt hatte, daß kein Brot mehr zu haben sei.

In einigen Fällen ergab jedoch die Untersuchung der Polizei, daß die Geschäftsinhaber Backware zurückhielten, um sie nur an ihre Kunden weiterzugeben oder zu erhöhten Preisen zu verkaufen. In der Vorstadt Tempelhof verkaufte die Polizei in einem Bäckerladen, vor dem sich eine große Menschenmenge angesammelt hatte und eine drohende Haltung einnahm, gemeinsam mit der Bäckereiinhaberin die vorhandenen Brote. In einer anderen Berliner Vorstadt sammelten sich tausende Personen vor einem Bäckerladen an, als dieser um 7 Ur geschlossen werden sollte und verlangten stürmisch den Weiterverkauf von Brot. Der Bäcker rief die Polizei herbei, welche die Anordnung traf, daß der Verkauf noch eine Stunde fortgesetzt werde.

Vor einem Bäckerladen in Charlottenburg sammelten sich etwa 1500 Personen an, die zuerst Brote von einem Wagen wegnahmen und dann in den Laden selbst einzudringen versuchten. Vier Personen wurden verhaftet. Im Berliner Westen schritt die Polizei gegen einen Bäckermeister ein, der um 6 Uhr abends den Verkauf einstellte, mit der Begründung, daß er kein Brot mehr habe. Aber etwa fünfzig Personen, die seiner Angabe nicht glaubten, riefen die Polizei herbei, und diese stellte fest, daß der Bäcker noch Brot im Keller versteckt hatte, das er dann sofort verkaufen mußte.

Hitler bestreitet gegenüber der “Daily Mail” Kriegsabsichten

Er wünsche sich Freundschaft mit Großbritannien, behauptet Adolf Hitler in einem Interview.

Neue Freie Presse am 20. Oktober 1933

In der Unterredung, die der Berliner Korrespondent der “Daily Mail” mit Reichskanzler Hitler hatte hob Hitler auf die Bemerkung des Interviewers, in England sei die Ansicht verbreitet, daß sich das deutsche Volk zurzeit mit bei anderen Völkern noch nie dagewesener Begeisterung für den Krieg vorbereite, folgende Antwort: “Ich war am 14. August 1914 tief unglücklich darüber, daß zwischen den beiden großen germanischen Völkern Krieg ausgebrochen ist. Ich würde glücklich sein, wenn endlich diese unselige Psychose ihr Ende fände und die beiden stammverwandten Nationen wieder zur alten Freundschaft zurückfinden könnten.

Die Behauptung, daß das deutsche Volk sich mit Begeisterung auf den Krieg vorbereite, ist eine uns einfach unfaßbare Verkennung des Sinnes der deutschen Revolution. Wir Führer der nationalsozialistischen Bewegung sind fast ohne Ausnahme Frontsoldaten gewesen. Ich möchte den Frontsoldaten sehen, der mit Begeisterung sich für einen neuen Krieg vorbereitet. Wir erziehen die deutsche Jugend zum Kampf gegen die inneren Laster und in erster Linie zum Kampf gegen die kommunistische Gefahr.

Der Reichskanzler bezeichnet dann den Arbeitsdienst als sozial und im Kampfe gegen den Kommunismus erfolgreich und fuhr fort: “Deutschland hat zu viele Menschen auf seiner Bodenfläche. Es liegt im Interesse der Welt, einer großen Nation die erforderlichen Lebensmöglichkeiten nicht vorzuenthalten. Die Frage der Zuteilung kolonialer Gebiete, ganz gleich wo, wird aber niemals für uns die Frage eines Krieges sein.

Kampf um Wahlplakate auf Wiens Straßen

Sogar Schüsse sollen bei nächtlichen Auseinandersetzungen in mehreren Bezirken gefallen sein.

Neue Freie Presse am 19. Oktober 1923

Im heutigen Abendblatte wurde über den nächtlichen Kampf berichtet, der sich zwischen Plakatieren der christlichsozialen Partei und einer Patrouille der sozialdemokratischen Ordnerwehr auf dem Freiheitsplatz abgespielt hat. Die Sozialdemokraten beschuldigten die Christlichsozialen, daß sie ihre Plakate überklebt hätten. Die Auseinandersetzungen führten zu einem Raufhandel, in dessen Verlauf angeblich von seiten der christlichsozialen Plakatierer Revolverschüsse gefallen sein sollen, durch die aber niemand verletzt worden ist. Einer der Christlichsozialen konnte dann eingeholt und angehalten werden. Er gab an, daß er und seine fünf Begleiter durch die sozialdemokratische Ordnerwehr bedroht worden seien.

Aber auch in anderen Wiener Bezirken haben sich ähnliche Zusammenstöße ereignet. So kam es gegen 2 Uhr morgens in der Hollandstraße im zweiten Bezirk zu Ruhestörungen, welche die Bewohner dieser Straße aus dem Schlafe weckten und an die Fenster lockten. Christlichsoziale Plakatierer hatten hier an einer Stelle, wo dies nicht gestattet ist, Wahlplakate anbringen wollen, wogegen die Sicherheitswache einschritt. Während der Intervention kam ein Sozialdemokrat dazu, der das Plakat herunterriß. Gleich darauf ließ er einen Pfiff laut werden, und von der Gegend des Karmelister Marktes her kamen etwa 30 Angehörige der sozialdemokratischen Ordnerwehr in die Hollandstraße. Die christlichsozialen Plakatierer ergriffen gegen die Salztorbrücke zu die Flucht, ein Teil der Sozialdemokraten verfolgte sie, kehrte aber bald nachher mit den Rufen zurück, daß sie von den Christlichsozialen mit Revolvern bedroht worden wären. Von den Fenstern aus wurden Rufe gegen diese nächtliche Ruhestörung laut, und nach der Angabe von Zeugen sollen auf der Straße Passanten angerempelt und durch Schläge mißhandelt worden sein.

In demselben Bezirksteil, und zwar in der Franz Bochedlingergasse, hatten sich schon vorher Lärmszenen abgespielt, als Sozialdemokraten in einem jüdischen Agitationslokal Wahlzettel verteilten, in denen die Juden vor dem Eintritt in die jüdische Wahlgemeinschaft gewarnt wurden.

Auch im 9. Bezirk, und zwar in der Wasagasse, ist es zu einem Zusammenstoß gekommen. Ein Skontist und ein Schneidergehilfe, die christlichsoziale Wahlplakate anschlagen wollten, gaben an, sie seien von etwa 40 Angehörigen der sozialdemokratischen Ordnerwehr überfallen und mißhandelt worden. Sie ergriffen die Flucht, worauf ihnen ihrer Angabe nach etwa drei Schüsse nachgesendet wurden, die aber ihr Ziel verfehlten.

In der Jörgerstraße in Hernals beobachtete ein Bankbeamter, wie Sozialdemokraten großdeutsche und christlichsoziale Wahlplakate überklebten. Er wurde von Sozialdemokraten gesehen, die an einem Hakenkreuz, das er im Knopfloch trug, Anstoß nahmen, mißhandelt und flüchtete. Auf der Flucht zog er einen Revolver hervor, den er den Verfolgern entgegenhielt. Daraufhin wurde er neuerdings mißhandelt und ihm dabei der Revolver weggenommen. Wachleute nahmen ihn in Schutzhaft und brachten ihn zur nächsten Wachstube.

Wie friedliebend war die Sozialdemokratie im Kriege?

Die Sozialdemokratie sieht sich immer nur als Friedensspenderin. Doch nun zeigt sich: Man stellte sich in einer Zeit, da Hoffnung auf einen Erfolg bestand, voll und ganz in den Dienst des Militarismus, des Imperialismus und der Kriegswirtschaft.

Neue Freie Presse am 18. Oktober 1923, Abendblatt

Einer der stärksten Trümpfe der Sozialdemokraten ist ihre Haltung im Kriege. Immer wieder müssen die Bürgerlichen es hören, daß sie den Krieg gewollt und seine Ziele gebilligt haben, während die Sozialdemokratie sich immer nur als Friedensspenderin und als Gegnerin der Mittelmächte und ihrer Kriegspolitik erwiesen hat. Es ist nun interessant, aus dem Werke von Dr. Otto Bauer zu ersehen, wie wenig Berechtigung dieser Vorwurf besitzt.

Dr. Otto Bauer sagt in seinem Werke über die österreichische Revolution: Die Furcht vor dem Siege des Zarats packte alle Klassen des deutschösterreichischen Volkes. Sie packte auch die deutschösterreichischen Arbeitermassen, sie dachten nicht an Serbien und nicht an Belgien, nicht an Habsburg und nicht an Hohenzollern. Ihre Wünsche begleiteten in den ersten Kriegsmonaten die kaiserliche Armee, die mit Blutopfern ohnegleichen die Heimat gegen die furchtbare russische Uebermacht verteidigte.

Otto Bauer sagt weiter: In den ersten Kriegsmonaten stand die deutschösterreichische Sozialdemokratie völlig im Banne dieser Massenstimmung, ohne Vorbehalt stellte sie ihren Einfluß auf die Massen in den Dienst der Kriegsführung. Dr. Bauer erzählt über die Stellungnahme Renners: Habsburg selbst werde, so meinte Renner, den Umbau des Reiches zum Bundesstaate autonomer Nationen durchführen müssen, um Polen und Serbien seinem Reiche eingliedern zu können. So werde Oesterreich im Sturm der Kriegsereignisse seine Verfassung seinem Wesen anpassen, sich selbst zu einer demokratischen Internationale entwickeln. Renner hoffte auf ein Oktroi des Kriegsabsolutismus als ein Instrument der inneren Umgestaltung, der Erneuerung Oesterreichs. Da er, so heißt es wörtlich weiter, den übernationalen Staat als eine höher entwickelte Staatsform betrachtete als den nationalen Staat, trat er ganz im Sinne des habsburgischen Imperialismus für die austropolnische Lösung der polnischen, für die große kroatische Lösung der jugoslawischen Frage ein. Die deutsche Einheit sucht er ganz den Plänen des hohenzollernschen Imperialismus entsprechend in der mitteleuropäischen Zoll- und Schützengrabengemeinschaft im Raumann-Sinne. Das mitteleuropäische Imperium unter deutscher Führung, die kleinen Nationen förderierend, werde weit höhere soziale Gebilde darstellen als die demokratischen Staaten des Westens. Altliberale mögen für die Demokratie des Westens schwärmen ...

In den Monaten - wir setzen die wörtliche Zitierung fort - in denen die Furcht vor den Herren des Zaren die Massenstimmung beherrschte, in denen sich die Sozialdemokratie unter dem Eindruck dieser Massenstimmung ohne Vorbehalt an die Seite der Mittelmächte stellte, für Krieg und Sieg der Mittelmächte ihren Einfluß auf die Massen einsetzte, lieferte Renner so für die Stimmung der Massen, der Haltung der Partei die Ideologie. Otto Bauer fährt mit äußerster Schärfe fort: Renner glaubte, in der Zeit des imperialistischen Krieges müsse sich das Proletariat auf die Seite des Imperialismus des eigenen Landes stellen, um nicht vom fremden Imperialismus geknechtet zu werden.

Renner feierte die Militarisierung, das sind Otto Bauers Worte, die Durchstaatlichung der Wirtschaft durch den Kriegsabsolutismus als den Anfang ihrer Sozialisierung. Wir sehen somit, um den Schluß aus diesen Mitteilungen zu ziehen, daß die Sozialdemokratie in der Zeit, da Hoffnung auf einen Erfolg bestand, sich voll und ganz in den Dienst des Militarismus, des Imperialismus und der Kriegswirtschaft gestellt hat, und daß erst die ungünstige Kriegsentwicklung die russische Revolution den Umschwung brachte. So sieht der so viel gerühmte Pazifismus aus, der jenen entgegengehalten wird, die auch im Unglück treu zum Staate gehalten haben.

Eine der häßlichsten Stellen im Werke Otto Bauers ist jene, wo er von dem Widerstand der österreichisch-ungarischen Armee gegen die Feinde spricht. Er gebraucht da einen Ausdruck, der wahrlich verdient, daß man ihn niedriger hänge und daß er in den weitesten Schichten bekannt werde. Er zitiert Karl Marx, der sagt: Der einzige Umstand, der die staatliche Existenz Oesterreichs seit Mitte des achtzehnten Jahrhunders rechtfertigt, war sein Widerstand gegen die Fortschritte Rußlands im Osten Europas, ein Widerstand, hilflos, inkonsequent, feig und zäh. Dr. Bauer fährt fort: Diesen Widerstand, hilflos, inkonsequent, feig, aber zäh hat das kaiserliche Heer zum letztenmal in der großen Winterschlacht in den Karpathen geleistet.

Wir möchten keineswegs leugnen, daß genau so wie in jeder anderen auch in der österreichischen Armee Erscheinungen der Schwäche und Zersetzung vorhanden waren. Woher nimmt jedoch Dr. Otto Bauer das Recht, das ganze Heer, das in Hunderttausenden, ja in Millionen sich aufgeopfert hat, der Feigheit zu beschuldigen? Hat er nichts von den zwölf Isonzoschlachten gehört, weiß er nicht oder will er nicht wissen, daß gerade der Widerstand in den Karpathen unter den furchtbarsten klimatischen Bedingungen das Höchstmaß an Heroismus gezeitigt hat?

Die österreichische Armee ist vernichtet, und es mag bequem sein, auf einem Leichnam herumzutrampeln, aber es ist unwürdig, so sehr der Wahrheit zu widersprechen, und alle, die im Schützengraben unter den bittersten Beschwerden ausgeharrt haben, in Trommelfeuer, in Durst und Hitze, in Armut und Elend, sollten sich erheben und Protest einlegen gegen solche Entstellungen. Der Vorwurf der Feigheit fällt auf den zurück, der ihn heute nach dem Untergang der Armee zu erheben wagt.

Nationalsozialistische Krawalle an österreichischen Unis

An der Universität Wien und der Technischen Universität wurden Böller geworfen.

Neue Freie Presse am 17. Oktober 1933

Der Sicherheitsbehörde war zur Kenntnis gelangt, daß nationalsozialistische Szudentenkreise für gestern vormittag Krawalle an sämtlichen Hochschulen Österreichs vorbereitet haben. Daraufhin wurden sowohl die Hochschulwachen als auch die Wachekontingente auf den Straßen vor den Hochschulen erheblich verstärkt. In Wien hat man versucht, die gefaßten Pläne an der Universität und an der Technik durchzuführen. Hiebei trat zum erstenmal die neugegründete Hochschulwache in Aktion, durch deren Eingreifen die notwendig gewordenen Maßnahmen weit schneller und reibungsloser durchgeführt werden konnten als früher.

In der Universität sammelten sich gegen 10:45 nationalsozialistische Hochschüler an und begannen das Deutschlandlied zu singen. Dann brachen sie in Schmährufe gegen die Regierung aus, warfen in der Aula, unter den Arkaden und auf der Juristenstiege insgesamt vier Papierböller, die unter heftiger Detonation explodierten, und schrien und johlten so laut, daß deren Lärm weit über die Ringstraße zu hören war.

Organe der Hochschulwache gingen sofort gegen die Demonstranten los, und als den Ermahnungen, Ruhe zu halten und sich zu zerstreuen, nicht Folge geleistet wurde, trieb die Wache die Studenten mit dem Gummiknüppel auseinander. Nunmehr flüchteten die Nationalsozialisten über die Rampe, die Haupttreppe und Seitenausgänge und versuchten, sich in der Universitätsstraße, am Schottentor, im Votivpark, vor dem Liebenberg-Denkmal und später vor der Mensa academica und hinter dem Rathaus zu sammeln. Inzwischen war in drei Überfallsautos entsprechende Verstärkung angekommen, die Wache zerstreute wieder unter Anwendung des Gummiknüppels überall die Ansammlungen, so daß um 12 Uhr die Ruhe auf den Straßen wiederhergestellt war.

Insgesamt wurden sechs nationalsozialistische Studenten verhaftet und dem Stadtkommissariat überstellt, wo über sie polizeiliche Arreststrafen bis zu vier Wochen verhängt wurden. Auf der Technik erfolgten sieben Anhaltungen; auch diese Ruhestörer wurden sofortiger polizeilicher Bestrafung zugeführt.

Daß es sich um ein von eine von zentraler Stelle vorbereitete Aktion gehandelt hat, geht auch daraus hervor, daß zum selben Zeitpunkt wie an der Universität auch an der Technik Krawalle einsetzten in deren Verlauf auch hier Papierböller, und zwar sieben an der Zahl, zur Explosion gebracht wurden. Um der Wache ihre Tätigkeit zu erschweren, wurden in der Aula, in den Höfen und Gängen der Technik mehrere Rauchgas- und Nebelgasphiolen geworfen und überdies Rauchdosen aus Zinkblech geöffnet. Die Folge davon war, daß die Gänge von dichten Rauch- und Nebelschwaden erfüllt waren, so daß der Wache die Sicht beeinträchtigt war. Gleichwohl dauerte es nur fünf Minuten, bis die Krawallmacher unter Anwendung des Gummiknüppels aus der Technik entfernt worden waren.

Ist Zeitunglesen ein Luxus?

Das Urteil eines Wiener Bezirksgericht bietet Anlass für Kritik.

Neue Freie Presse am 16. Oktober 1923



Ein Kolporteur, der im Straßenverkauf ein Zeitungsexemplar um 200 Kronen teurer als um den Trafikpreis an den Mann gebracht hatte, wurde heute vom Bezirksgerichte freigesprochen. Es liege keine Preistreiberei vor, denn die Zeitung sei kein Bedarfsartikel im Sinne des Gesetzes. Diese richterliche Entscheidung und namentlich ihre Begründung erscheinen uns keineswegs unanfechtbar.



Als Bedarfsartikel bezeichnet das Preistreibereigesetz bekanntlich Artikel, die einem Lebensbedürfnis des Menschen mittelbar oder unmittelbar dienen. Was nicht Bedarfsartikel ist, fällt unter den Begriff der Luxusware. Der Richter, der den angeklagten Kolporteur freisprach, stellt sich augenscheinlich auf den Standpunkt, daß Zeitungslesen ein Luxus sei. Er sagt ausdrücklich, daß es nicht zu den Lebensbedürfnissen gehöre, sich über die Ereignisse des Tages zu informieren, und will die Zeitung höchstens als Unterhaltungsstoff, als Anregungsquelle, als Erholungsmittel gelten lassen.

Man wird nicht umhin können, diese Anschauungsweise als höchst engherzig zu bezeichnen. Würde sie sich tatsächlich zur allgemeinen Geltung durchringen, dann wäre damit als idealer Staatsbürger anerkannt, der in seiner Selbstgenügsamkeit, Selbstzufriedenheit und falschen Bedürfnislosigkeit seinen antiken Vorgänger Diogenes tief in den Schatten stellt. Aber sofort entsteht die Frage, ob ein solcher Mensch überhaupt noch anderswo existiert als auf einem geduldigen Aktenpapier, das zu der betreffenden Urteilsbegründung mißbraucht wurde. (...) Vielleicht hat das Weltenunglück des Krieges für uns Deutsche wenigstens das eine Gute gehabt, uns einzubläuen, daß es ein Lebensbedürfnis ist, sich in einer politischen Zeitung über die fortlaufenden Ereignisse zu informieren. Vielleicht wäre heute das deutsche Los ein anderes, wenn sich nicht Unzählige über ihren wahren Lebensbedürfnisse getäuscht und gerade im Sinne jenes Bezirksrichters gedacht und gehandelt hätten: die Zeitung ist nur dazu da, um sich zu unterhalten, angenehm zu erregen und bequem zu erholen.

Aber sogar wenn man die Politik ganz aus dem Spiel läßt, so lehren eben die schwierigen Daseinsbedingungen der Nachkriegszeit, daß die regelmäßige Zeitungslektüre wirklich ein Lebensbedürfnis ist. Oder stellt es einen Luxus dar, wenn man erfährt, wie sich der Inder der Lebenshaltung verändert hat? Ist es tatsächlich nur Erholung, wenn man über die Geschehnisse in Deutschland unterrichtet wird, bedeuten die Lebensmittelpreise und die Börsenkurse ausschließlich einen Luxus? Darum wird es der Herr Bezirksrichter gewiß nicht übelnehmen, wenn wir Zeitungsleute so unbescheiden sind, den Gemeinplatz des: der Mensch lebt nicht allein vom Brot, auch für uns und unser Werk in Anspruch zu nehmen.

Heute vor 90 Jahren: Deutschland verlässt den Völkerbund

Die “Neue Freie Presse” zeigt sich optimistisch, dass ein Weg aus der Krise gefunden werden wird.

Neue Freie Presse am 15. Oktober 1933

Aus Berlin wird gemeldet: Die Reichsregierung hat wegen der demütigenden Lage auf der Abrüstungskonferenz den Rücktritt Deutschlands aus dem Völkerbund erklärt. Gleichzeitig hat die deutsche Vertretung die Abrüstungskonferenz verlassen. Um der Nation Gelegenheit zu geben, zu den Lebensfragen des deutschen Volkes Stellung zu nehmen, hat der Reichspräsident durch Verordnung vom 14. Oktober 1933 den Reichstag und die Länderparlamente aufgelöst. Neuwahlen zum Reichstag sind für den 12. November ausgeschrieben worden.

Ein Schwarzer Tag für die Hoffnung auf Weltverständigung. Allein, nach unserer festen Überzeugung sind das Phasen, die vorübergehen, Tiefpunkte, die durchschritten werden müssen, dunkle Stunden, denen hellere folgen werden. Furchtbar wäre dieser Moment, könnte irgend jemand auf dieser Erde an Krieg denken oder an kriegsartige Zustände, Das ist jedoch nicht der Fall, und so ist wohl tiefstes Bedauern am Platze, aber keinerlei Unruhe; Trauer über die Enttäuschung, nicht aber das Gefühl: Nun müsse die Flagge gestrichen werden und das Genfer Werk und womöglich auch das Werk von Locarno müsse zugrunde gehen.

Das ist, so hoffen wir mit Bestimmtheit, nicht zu besorgen. Denn weder kann der Völkerbund Deutschland entbehren, noch auf die Dauer Deutschland den Völkerbund. Immer wieder muß sich ein Staatsmann finden, der wie Mcdonalds im Jahre 1924, auf den leeren Sessel hinweist, der für das Reich bestimmt war. (...)

Der Schlüssel zur Lösung dieser Krise heißt Vertrauen und wieder Vertrauen. Eine Abrüstung ohne Vertrauen, das hätte man sich von Anfang an denken können, ist ein Unding. Weil man stets dieses Vertrauen Deutschland verweigert hat, auch unter ganz anderen Verhältnissen, rächt sich jetzt dieses unverzeihliche Versäumnis am Völkerbunde selbst. Wir wiederholen: Es ist undenkbar, daß diese Krisen andauern. Es wird ein Weg gefunden werden zurück zur Normalität, weil er gefunden werden muß.

Das verfaulte Heldendenkmal

“Es ist ein Skandal!”, schreibt die Zeitung.

Neue Freie Presse am 14. Oktober 1923

Das Heldendenkmal auf dem Zentralfriedhof ist baufällig geworden. Es steht vor dem Einsturz und wird abgetragen. An seiner Stelle wird eine gärtnerische Schmuckanlage in erfreuliche Aussicht gestellt. Derart ist alles in der schönsten Ordnung. Die Friedhofsbesucher zu Allerheiligen brauchen für ihre körperliche Sicherheit nicht das mindeste zu befürchten, und für jene, die unten liegen, kommt es schließlich auf dasselbe heraus, ob ein steinerner Sarkophag oder gärtnerische Verzierungen ihre letzte Ruhestätte schmücken. Nichtsdestoweniger hinterläßt diese kleine Geschichte von Helden und Heldenverehrung in Oesterreich einen bitteren Nachgeschmack.

Ach, es war nicht ihre Wahl! Nicht, daß sie in Russisch-Polen oder am Doberdoplateau Kanonenfutter abgeben mußten. Und ebensowenig ist es heute über acht Tage ihre Wahl. Wäre dem nämlich so, dann würde man auf sie wahrscheinlich zartere Rücksicht nehmen und sich damit kaum abfinden, daß das Heldendenkmal zum alten Eisen oder, genauer gesagt, zum alten, verfaulten Holz geworfen wird. Um es gerade herauszusagen: Es ist ein Skandal! Es fällt uns aber nicht im Traume ein, darüber erst Untersuchungen anzustellen, in wessen Kompetenz die Sache fällt, wer als für diese Affenschande verantwortlich zeichnet. Denn es will uns schier bedünken ...

So viel unterliegt doch nicht dem leisesten Zweifel, daß die Männer, die in den Heldengräbern auf dem Zentralfriedhof beigesetzt sind, an dem traurigen Ausgang der Dinge vollkommen unschuldig sind. An ihnen war es wirklich nicht gelegen, daß nicht, wie anderwärts, auch bei uns allsonntäglich Siegesdenkmäler mit tönenden Reden eingeweiht werden können. Die Gleichgültigkeit jedoch, mit der man jahraus, jahrein seit dem Kriegsende dem Verfall und der Verwahrlosung des Heldenfriedhofes zugesehen hat, verstößt gegen ungeschriebene Paragraphen des Strafgesetzbuches. Wenn auch die Majestätsbeleidigung aus naheliegenden Gründen aus der Reihe der Strafdelikte verschwunden ist, die Majestät des Todes konnte nicht beseitigt werden, und ihre Kränkung fordert jeden anständigen Menschen zum lebhaften Protest heraus.

Oder hat es sich am Ende darum gehandelt, einmal zu zeigen, daß das berühmte Wort des Fürsten Schwarzenberg: „Die Welt wird staunen, wie undankbar wir sein können“, ganz gut eine Uebersetzung ins Republikanische verträgt? Dieses Vorhaben wäre restlos gelungen. Man hat seinerzeit das Versprechen gegeben, das ursprünglich bloß aus Holz hergestellte Heldendenkmal sei nur als ein Provisorium gedacht und würde in absehbarer Zeit einem Erinnerungszeichen aus dauerhafterem Material Platz machen. Diese Zusage blieb uneingelöst. Wieder einmal erwies sich das Provisorium als ungemein dauerhaft, leider sogar dauerhafter als das Holz, aus dem das Denkmal errichtet worden ist.

Der Heiratsklub

In Frankreich ist man der Meinung, dass die Ehe der erste Schritt zur Gründung einer Familie ist, und eine Familie bedeutet die Lösung des verhängnisvollen Depopulationsproblems.

Neue Freie Presse am 13. Oktober 1923

Aus Paris wird uns geschrieben: Wer in Paris eine Heirat stiftet, hat nicht nur zwei Menschen glücklich gemacht, er hat auch eine patriotische Tat vollbracht. Denn in Frankreich ist man noch immer der Meinung, daß die Ehe der erste Schritt zur Gründung einer Familie ist, und eine Familie bedeutet eben die Lösung des verhängnisvollen Depopulationsproblems. Aus dieser Erwägung hat sich vor Jahresfrist der „Klub vom grünen Band“ gegründet, eine Vereinigung, die heiratslustigen Menschen beider Geschlechter an zwanglosen Unterhaltungsabenden willkommene Gelegenheit bietet - sich zu finden. Sinnig und beziehungsvoll hat sich der Verein in den Schutz des Grüns der Hoffnung gestellt. Die ursprüngliche Idee war dahin gegangen, daß die Heiratslustigen durch ein sichtbar in der Oeffentlichkeit getragenes grünes Bändchen die gegenseitige Aufmerksamkeit erwecken und zu zweckdienlicher Bekanntschaft ermuntern sollten. Aber das natürliche Taktgefühl gerade der ernstesten Kandidaten brachte diesen geschmacklosen Vorschlag zum gebührenden Fall.

Nun entstand der Klub, der die Entfaltung matrimonialer Wünsche von der Oeffentlichkeit in eine geschlossene Gesellschaft verlegt, wo jeder weiß, wozu der andere da ist. Viel Heiterkeit und skeptisches Kopfschütteln erregte die erste Zusammenkunft der Vereinsmitglieder, aber seither hat sich der merkwürdige Klub ernste Anerkennung erworben und darf sich nun, da er auf ein Jahr seines Bestandes zurückblicken kann, beachtenswerter Erfolge rühmen. Denn, wie der Präsident in der Festsitzung der ersten Gründungsfeier verkündete, der Klub besteht bereits aus 700 Mitgliedern und war der Vermittler bei 20 in seinem ersten Bestandjahr gefeierten Vermählungen und 40 Verlobungen.

Ein schöner Erfolg, aber freilich nur ein halber; denn die Wohnungen bekommen die Neuvermählten nicht mit als Hochzeitsgeschenk. Und in einer Stadt wie Paris, wo 1,700.000 Menschen, beträchtlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung, kein Heim besitzen, ist das Wohnungsproblem für das Populationsproblem mindestens so wesentlich wie die Ehe selbst. Der Mangel an Häusern ist der Hauptfaktor der Wohnungsnot, wenngleich auch andere Gründe vorhanden sind, die selbst bei einem ausreichenden Wohnungsangebot Neuvermählte veranlassen würden, das Wohnen in Hotels vorzuziehen.

Da spricht vor allem die Hausgehilfinnennot ein gewichtiges Wort. Ist es denn nicht angenehmer, aller Sorgen und allen Aergers enthoben zu sein, die eine eigene Wirtschaft ohne Hilfe eines dienstbaren Geistes mit sich bringt? Aber es ist eine ernste Sache, daß ein so großer Prozentsatz den Besitz eines eigenen Heims ins Reich der Träume verweisen muß. Und darin liegt auch die größte Gefahr für eine rationelle Bevölkerungspolitik, denn es ist weder bequem noch auch in der Tat praktisch, in einem Hotel oder in möbliert gemieteten Zimmern eine Familie zu besitzen.

Die Entwaffnung Wiens

Es ist höchste Zeit, daß man sich die Duzbruderschaft mit dem Schießprügel abgewöhne, die wahrlich nicht zu den harmlosesten Kriegserrungenschaften zählt.

Neue Freie Presse am 12. Oktober 1923

Die Polizeidirektion hat einen ungemein vernünftigen Erlaß herausgegeben, an dem man einzig und allein auszusetzen vermöchte, daß mit ihm ungebührlich lange zugewartet wurde. Die Waffenpässe sollen revidiert werden und bei der Ausgabe neuer Waffenpässe gedenkt man mit aller wünschenswerten Rigorosität vorzugehen. Mit anderen Worten: die Entwaffnung Wiens wird in die Wege geleitet.

Die Geschehnisse der letzten Zeit haben beinahe täglich die Notwendigkeit einer solchen Maßregel zur Genüge erwiesen. Es hat den Anschein, als hätten allzuviele unserer Mitbürger die liebenswürdige Gewohnheit angenommen, wenn sie am Morgen das Haus verlassen, den geladenen Revolver ebenso mechanisch in die Hosentasche zu stecken wie etwa den Wohnungsschlüssel oder das Schurrbartbürstel. Dazu liegt aber kein zwingender Grund mehr vor. In den Tagen des Umsturzes haben wirkliche und eingebildete Gefahren, tatsächliche Unsicherheit und die allgemeine Nervosität zusammengewirkt, um ganz allgemein den Glauben hervorzurufen, daß es ohne einen wirksamen Selbstschutz nicht geht.

Seither hat sich aber - wir können das ohne Ruhmredigkeit behaupten - vieles zum Besseren gewendet. Die Kriminalstatistik stellt uns ein günstiges Zeugnis aus. Die Hochkonjunktur des Verbrechens ist doch allmählich abgeflaut. Wenn gelegentlich der traurige Vergleich mit Wildwest absolut nicht vermieden werden kann, dann handelt es sich beinahe ausnahmslos um Fälle politischer Verbrecherromantik, die ihrerseits der Requisiten des Revolvers und der Frommer-Pistole nicht entraten zu können glaubt. Man kann ruhig die Behauptung wagen, daß ein großer Teil der Waffenpässe, welche die Behörde ausgestellt hat, eingezogen werden könnte, ohne daß damit den Lebensinteressen der Inhaber besonders Abbruch geschähe. Das Publikum aber wird dringend eingeladen, die Bestrebungen der Behörde verständnisvoll zu unterstützen. Es ist die höchste Zeit, daß man sich die Duzbruderschaft mit dem Schießprügel abgewöhne, die wahrlich nicht zu den harmlosesten Kriegserrungenschaften zählt.

An der endlichen Entwaffnung Wiens sind alle Parteien gleichmäßig interessiert. Gewiß wird niemand so naiv und weltfremd sein, den Heißspornen von links und von rechts allen Ernstes zuzumuten, daß sie ihre Kämpfe mit geistigen Waffen austragen mögen. Um sich solcher zu bedienen, reichen Waffenpässe nicht aus. Man muß sich die Waffen selbst zu beschaffen wissen. Aber so lange volle Schmutzkübel zur Verfügung stehen, braucht man doch nicht außerdem noch Blut zu vergießen.

Der Hoffriseur der letzten Zarin

Die Kaiserin war sicherlich nicht die bösartige Frau, als die sie von einigen Schriftstellern hingestellt wurde. Das schreibt der ehemalige Hoffriseur in seinen Erinnerungen.

Neue Freie Presse am 11. Oktober 1923

Pierre Delcroix, der am russischen Hofe als Damenfriseur für den speziellen Dienst der Kaiserin angestellt war, erzählt im Pariser „Eclair“ einige Erinnerungen an diese Zeit. Delcroix besaß am Newsky Prospekt einen mit größtem Luxus ausgestatteten Frisiersalon, in dem nur die russische Aristokratie verkehrte. Ich habe die Kaiserin sehr gut gekannt, schreibt er. Man hat über sie unzählige Verleumdungen ausgestreut und schmutzige Bücher geschrieben, aus Haß und Gewinnsicht. Die Kaiserin gab sich einfach und liebenswürdig. Sie war vor allem um die Gesundheit ihrer Kinder besorgt, war eine musterhafte Gattin und Mutter. Der chronische Husten des Zarewitsch machte sie verzweifelt, und bei dem Gedanken, die Krankheit könnte einen schlimmen Verlauf nehmen, zitterte sie an allen Gliedern. Sie hatte dieses nervöse Zittern seit den Schreckensszenen, die sich bei ihrer Krönung ereignet hatten, als bei dem Verteilen der Geschenke an das Volk fünftausend Personen erdrückt wurden.

Eine mystische Veranlagung ihres Charakters verstärkte sich später, sie glaubte an allerlei Zauberspuk, an die Verwandlung schuldbeladener Seelen in Irrlichter, sie war oft von einer tollen Gespensterfurcht ergriffen. Als in Rußland die Hungersnot wütete, fragte sich mich jeden Morgen, was das Volk denke, ob die Verteilung des Getreides an die Armen auch immer gerecht vorgenommen würde, ob keine Revolte zu befürchten sei. Sie glaubte sich beständig bedroht und hatte eine krankhafte Furcht vor dem Tode; auch prophezeite sie für jeden kommenden Tag irgendeine Katastrophe. Als der Krieg mit Japan ausbrach, sah sie darin den Anfang des allmählichen Zusammenbruches.

Ich erinnere mich noch an eine der glanzvollen Hoffestlichkeiten, wie man sie in solchem Prunk nur in Petersburg sah. Während die Majestäten Cercle hielten, während im Ballsaale ein Walzer von Strauß ertönte und die Paare zum Tanze antraten, beobachtete ich in der Nähe des Büfetts den japanischen Botschafter, der sich mit zwei Marineoffizieren und einigen jungen Damen unterhielt und ungemein aufgeräumt schien. Um dieselbe Stunde bombardierten bereits die japanischen Kriegsschiffe Port Arthur. In Petersburg wußte man noch nichts davon.

Ich erinnere mich auch an die Anfänge der ersten russischen Revolution. Nihilistische Studenten hatten sich in großer Zahl in die Mandschurei begeben und verbreiteten dort Schauernachrichten über den Krieg und über einen Sieg der Revolution im westlichen Rußland. Die Kaiserin las morgens, wenn ich sie frisierte, zitternd die lakonischen Depeschen, die über die Ausbreitung der Revolution berichteten. Und am 6. Januar 1905, als die Kaiserfamilie mit allen Hofwürdenträgern und dem diplomatischen Korps der Wasserweihe am Ufer der Newa beiwohnen wollte, krachten die Salutschüsse und eine wirkliche Granate explodierte unweit der Kapelle, die man für das Kaiserpaar am Ufer errichtet hatte. Die Kaiserin wurde ohnmächtig und setzte es am folgenden Tage durch, daß sich der Zar mit seiner ganzen Familie (...) zurückzog. Es war ein Glück für die Kaiserin, daß sie derart nicht die riesige Menschenmenge sah, die sich am 9. Januar (...) aus den Petersburger Vorstädten und den Werkstätten Putilow und Obukhow zum Sturm auf das Winterpalais heranwälzte.

Nein, die Kaiserin war sicherlich nicht die bösartige Frau, als die sie von einigen Schriftstellern hingestellt wurde. Aber sie benahm sich unklug ihrer Schwiegermutter gegenüber, Maria Fedorowna, die heute in London ein asketisches Leben führt. Die Zarin war sich ihrer Rechte als Kaiserin bewußt und entzog sich brüsk dem Einflusse der Kaiserinwitwe. Nach dem Aufstieg Kerenskis wurde ich einer französischen Kommission zugeteilt, die über die Ermordung der Zarenfamilie Erhebungen anstellen sollte. Ich begab mich mit dem Leutnant Soberbielle bis nach Jekaterinenburg, woselbst wir die Gewißheit erlangten, daß die ganze Familie erschossen worden war, bis auf die damals dreizehnjährige Großfürstin Anastasia, die von der Tscheka in Perm getötet wurde. Die Leichen der Opfer wurden nicht verbrannt, sondern nach Moskau gebracht, wo wir aber die Spur verloren. Was den Großfürsten Michael betrifft, so soll er sich mit 60.000 Goldrubel losgekauft haben.“

Das übervölkerte England

In England hat man keinen Grund, in den kontinentalen Jammer über den Geburtenrückgang einzustimmen.

Neue Freie Presse am 10. Oktober 1923

Aus London wird uns geschrieben: Old-England leidet stark unter der Ueberbevölkerung, und namentlich in den Industriebezirken sind die Menschen bereits in so bedrohlicher Weise zusammengepfercht, daß man keinen Grund hat, in den kontinentalen Jammer über den Geburtenrückgang einzustimmen.

In einem vielbeachteten Artikel in der „Daily Mail“ hat Raymond Blacket auf die ungleiche Verteilung der Bevölkerung in den verschiedenen Distriktsgebieten des britischen Weltreiches hingewiesen. Mehr als die Hälfte der gesamten weißen Bevölkerung Großbritanniens wohnt in England, dessen Bevölkerungsziffer gegenwärtig 35.679.000 beträgt. Im ganzen Kolonialgebiete Großbritanniens aber wohnen nur etwa dreißig Millionen Weiße. Kanada, Neufundland, Australien, Neuseeland und der britische Teil von Südafrika haben einen Flächeninhalt von 7,325.000 Quadratmeilen, während der Flächeninhalt von England nur 51.000 Quadratmeilen beträgt.

Dieser grelle Kontrast der Ueberbevölkerung des englischen Mutterlandes und der dünnen Besiedlung in den Dominions hat schwere Nachteile. Während England an einer Hypertrophie von Städten leidet und namentlich London ein geradezu monströses Mammut geworden ist, sind Australien und Kanada so dünn besiedelt, daß alle Entwicklung, aller Fortschritt darunter leidet und die meisten Kolonisten zu einem Einsiedlerleben verurteilt sind, das jeden kulturellen Aufschwung des Landes verhindert. Eine gleichmäßige Verteilung der britischen Bevölkerung auf die verschiedenen Teile des Riesenreiches ist das Hauptproblem der britischen Sozialpolitik.

So sehr man in England die Leute zur Auswanderung nach den Kolonien zu überreden sucht, so nimmt dennoch die Einwanderung in England von Jahr zu Jahr derart zu, daß das Abströmen der Auswandererscharen dadurch illusorisch gemacht wird. Die Ueberbevölkerung Englands ist auch eine Hauptursacche der Arbeitslosigkeit.

Die Straßen von Wien als Schießplatz missbraucht

Monarchisten und Sozialdemokraten gingen in Ottakring aufeinander los.

Neue Freie Presse am 9. Oktober 1923

In den Straßen von Ottakring ist heute abend wieder einmal lustig drauf losgeknallt worden. Monarchisten und Sozialdemokraten haben einander zunächst verhöhnt, beschimpft und geprügelt. Und dann ist unversehens eine Schußwaffe losgegangen, wodurch ein Unbeteiligter verletzt wurde.

Außerdem gab es im weiteren Verlauf der Dinge noch eine Anzahl weiterer Schüsse. Ob diese Schüsse durch einen glücklichen Zufall ihr Ziel verfehlten oder, wie die andere Partei behauptet, „nur“ Schreckschüsse gewesen sind, das bleibt dahingestellt. Freuen wir uns dessen, daß es diesmal ein regelrechtes Hornberger Schießen gewesen ist, bei dem niemanden ein Leid geschah. Auch war genügend Wache zur Stelle, um die Gegner auseinander zu halten, um zu verhindern, daß die anmutigen Wildwestsitten einer Lynchjustiz hierher verpflanzt wurden.

Wäre dies aber geschehen, so hätten die monarchistischen, nationalsozialistischen, frontkämpferischen oder hakenkreuzlerischen Heißsporne - welcher Schattierung die von heute eigentlich angehören, darüber scheinen sie sich selbst nicht recht im klaren zu sein - kaum einen Grund zu gerechtfertigter Beschwerde. Wer Windjacken sät, wird Sturm ernten. Es läßt sich kaum in Abrede stellen, daß die pompöse Aufmachung, mit der die jungen Leute diesmal die Leichenfeier eines Gesinnungsgenossen beiwohnten, alles eher denn geeignet war, in einem Arbeiterviertel sympathisch begrüßt zu werden. War es aber wirklich notwendig, das Andenken des Verstorbenen dadurch zu ehren, daß an seine Leichenfeier eine solenne Keilerei angeschlossen wurde?

Denn daß es zu einer solchen in jedem Fall kommen werde, dürfte keinem der Teilnehmer dieser eigenartigen Leichenfeier ein Geheimnis gewesen sein. Beweis dessen, daß sie mit einer für Leidtragende ungewöhnlichen Ausrüstung gekommen sind. Aber es wäre höchste Zeit, solchem Treiben endlich Einhalt zu gebieten. Ein solches Räuber- und Soldatenspiel in den meistbevölkerten Straßen von Wien hat mit Politik nicht das Mindeste zu tun. Nein, die Straßen von Wien sind kein Schießplatz und die Wiener Straßenbahnwagen haben eine andere Aufgabe, als zum Schützengraben befördert zu werden.

Was schenkt man dem Papa?

Bei der Mutti ist es viel leichter. Da kann man sich mit Blumen, Bonbons, mit einer Handarbeit, mit einer Zeichnung samt Gedicht aus der Gemütsaffäre ziehen.

Neue Freie Presse am 8. Oktober 1933

Unglaublich, wie rasch auch die schlechteste Zeit vergeht. Jetzt ist schon wieder der 8. Oktober da. Jener Tag, der vor zwei Jahren zu einer Art Familienfeiertag avanciert ist: Vatertag. Ein Pendant zu der hübschen und sinnigen Einführung des Muttertages, die sich nun schon seit mehreren Jahren in der Geschäfts- und Kinderwelt einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. Daß man erst viel später auf die Idee gekommen ist, auch den Vater zu ehren und zu beschenken, ist nicht weiter verwunderlich, denn er steht ja im Familienbetrieb immer mehr oder weniger an zweiter Stelle.

Das hat sich jetzt gründlich geändert, wenigstens während der ganzen ersten Oktoberwoche. Da gewinnen die Familienväter plötzlich sehr an Bedeutung. Gewiß, sie haben sie auch sonst, aber hauptsächlich in finanzieller Hinsicht: als Zahlstelle und Sparinstanz, die Beträge ausfolgt oder verweigert, und die gerade bei den überflüssigsten, also den nettesten Wünschen unerbittlich erklärt: „Für solchen Unsinn habe ich in diesen Zeiten kein Geld.“ Und diesen ernsten Mann, der den ganzen Tag seinen Sorgen, Zigarren und Geschäftsbriefen lebt, von dem man immer nur etwas will und verlangt, den soll man jetzt beschenken: eine Umkehrung, die den Kindern natürlich großen Spaß macht.

Wenn man nur wüßte, was. Bei der Mutti ist es viel leichter. Da kann man sich mit Blumen, Bonbons, mit einer Handarbeit, mit einer Zeichnung samt Gedicht aus der Gemütsaffäre ziehen. Oder man schenkt ihr etwas Praktisches für den Haushalt. Und wenn es nicht das richtige war, geht sie es höchstens umtauschen, und so macht man ihr mit dem Geschenk eine doppelte Freude ... Aber einen Vater zu erfreuen, das ist viel schwieriger. Er kann sich doch ohnehin alles was er will selber kaufen und außerdem ist er schrecklich wunsch- und bedürfnislos. Bisher hat man ihm immer eine Handfertigkeitsleistung aus Holz oder Pappendeckel überreicht: buntbemalte Streichholzschachteln, Aschenschalen, Zigarrenkissen, Behälter für Briefmarken und unerledigte Korrespondenz.

Aber jetzt steht schon soviel von diesen Dingen auf seinem Schreibtisch herum, daß er bald zu klein sein wird. Und überdies benützt er die Sachen doch gar nicht. Die Zigaretten raucht er aus der Schachtel heraus, Zündhölzchen kauft er sich ununterbrochen, hat aber nie welche bei sich, die Asche streut er aus alter Bureaugewohnheit am liebsten auf den Teppich und den Behälter mit der unerledigten Korrespondenz schaut er überhaupt nicht an, weil sie hauptsächlich aus unbezahlten Rechnungen und Erlagscheinen besteht ... Also, was soll man einem solchen Papa schenken?

Erkundigt man sich aber auf diplomatischen Umwegen nach seinen geheimen Wünschen, dann hört man von ihm immer dasselbe: Ruhe in der Politik, Besserung der Wirtschaftslage, Herabsetzung der Steuern - lauter Dinge, auf die doch Kinder ebensowenig Einfluß haben, wie die Großen ... Und geradezu befragt, antwortet er: „Am liebsten ist mir, wenn ihr eine Woche lang brav seid, wenn ihr eure Schulsachen nicht ruiniert und verliert und gute Noten nach Hause bringt.“ Mit einem Wort: lauter unmögliche und unerfüllbare Wünsche ... So wird auch diesmal nichts übrigbleiben, als ihm wieder irgendeinen Gegenstand aus Holz oder Pappendeckel anzufertigen. Zur Abwechslung einmal etwas Zeitgemäßes: einen Behälter für Steuermahnungen und eine Kassette für unerledigte Hoffnungen und Illusionen, also beides sehr groß ... Außerdem eine Krawatte, ein Paar Handschuhe, alles genau passend zum umtauschen, damit wenigstens die Mutti vom Vatertag eine reine Freude hat ...

Gastspiel der mondänen Frau in der Küche

Madame gefällt sich heuer in der Rolle, ihr eigenes Stubenmädchen und ihre eigene Köchin zu sei.

Neue Freie Presse am 7. Oktober 1933

Vom Sommeraufenthalt in einem fashionablen Badeort nach Paris heimgekehrt, hat Madame zur Abwechslung häusliche Anwandlungen. Wie Pariser Blätter berichten, absolvieren die mondänen Frauen gegenwärtig ein kleines Gastspiel in der Küche. Wie hat man im Vorjahre die Vormittage verbracht? Der lange Schlaf und das Frühstück im Bett gehört schon lange nicht mehr zum guten Ton und auch die verwöhntesten Pariserinnen sind Frühaufsteherinnen geworden. Trotzdem wurde ihnen für ihr umfangreiches Programm der Vormittag zu kurz. Rhythmische Gymnastik, vielleicht ein Spazierritt im Bois, Shopping in den Warenhäusern, eine Probe bei der Schneiderin - wie soll man denn, und wenn man auch pünktlich um sieben Uhr aufsteht, dieses Repertoire in den paar Stunden bewältigen? Augenblicklich aber gefällt sich die elegante Pariserin ganz besonders in der Rolle der tüchtigen Hausfrau.

Ein bißchen Sport am Vormittag versteht sich von selbst - schon im Interesse der schlanken Linie. Aber im übrigen legt Madame Wert darauf, nicht nur zum Schein die Arbeiten des Hauspersonals beim Aufräumen der Wohnung und beim Kochen zu überwachen, sondern selbst Hand anzulegen. Die Wirtschaftksrise hat es mit sich gebracht, daß selbst in vornehmen Haushalten nur eine Hausgehilfin beschäftigt wird. Sparsamkeit ist in Paris oberstes Gebot. Zahllose Mittelstandsfamilien haben sich daran gewöhnt, ohne Hausgehilfin auszukommen, und der Haushalt funktioniert dennoch wie am Schnürchen.

Was für die Hausfrau des Pariser Mittelstandes schon lange eine Selbstverständlichkeit bedeutet, ist nun auch bei den Luxusdamen zu beobachten: ein reges Interesse für den Haushalt. Allerdings ist dieser Haushalt so automatisiert und mechanisiert, daß die Arbeit ein Vergnügen ist. Die Maschine ist Trumpf. Jeder Handgriff beim Aufräumen oder Kochen wird durch einen sinnreich konstruierten Apparat besorgt. Die Pariserin versteht sich auf die Kunst, auch mit dem Staubsaugapparat oder der Kartoffelschälmaschine elegant und bezaubernd auszusehen. Madame gefällt sich heuer in der Rolle, ihr eigenes Stubenmädchen und ihre eigene Köchin zu sein - und diese Rolle steht ihr ausgezeichnet zu Gesicht.

Das Schicksal der Volksoper

Dieses Theater mit seiner wechselvollen Vergangenheit, wechselvoll in mehr als einer Beziehung ist leider einen weit größeren Teil des Jahres über geschlossen als geöffnet.

Neue Freie Presse am 6. Oktober 1933

Die Bundestheaterverwaltung verzichtet dankend auf die Volksoper. Das Projekt, am Währingergürtel eine Burgtheater- und Opernfiliale zu errichten, ist wieder in der Versenkung verschwunden, aus der es zum xtenmal aufgetaucht war, nachdem es bereits so und so oft fallengelassen worden ist. Die Geschäftsleute in der Umgebung werden darüber ungehalten sein und niemand wird ihnen ihren Aerger verübeln. Sie sind an dem Volksopernbetrieb ganz wesentlich interessiert. Es ist ihnen allerdings vollkommen Hekuba, was in dem großen Theatergebäude gespielt wird. Es kommt ihnen einzig und allein darauf an, daß endlich das Repertoirstück „Geschlossen“ vom Spielplan abgesetzt werde.



Dieses Theater mit seiner wechselvollen Vergangenheit, wechselvoll in mehr als einer Beziehung ist leider einen weit größeren Teil des Jahres über geschlossen als geöffnet. Es gibt Theaterkenner, die ihm seine Lebensfähigkeit absprechen, wenn es nicht verstaatlicht oder verstadtlicht wird. Bis dahin hat es aber noch seine gute Weile. Weder der Saal noch die Stadt haben es so üppig, daß sie sich den Luxus gestatten könnten, der Volksoper unter die Arme zu greifen. So ist es weiter nicht verwunderlich, wenn bald der eine, bald der andere Interessent mit einer funkelnagelneuen aber auch sehr abgebrauchten Sanierungsidee kommt, die sich bei ihm zur fixen Idee entwickelt. Weil Burg und Oper, die beiden großen Theaterhäuser, ganz gehörig defizittern und die Redenmeister sich den Kopf zerbrechen müssen, wie man ihr Budget halbwegs in Ordnung halten kann, sollte noch ein drittes großes Haus, dessen Rentabilität gleichfalls mehr als fraglich erscheint, hinzugenommen werden.



Ein Gedanke, so verteufelt klug, daß man versucht wäre, ihn herzlich dumm zu finden. Muß erst daran erinnert werden, daß Burgtheater sowohl als Oper nur ein Haus mit intimen Wirkungen als Dependence brauchen können? Eine solche ist natürlich das Akademietheater. Aber der geringe Fassungsraum dezimiert die Einnahmsmöglichkeiten und vergrößert die Defizitsorgen. Das Schicksal der Volksoper bleibt also bis auf weiteres eine offene Frage. Das Schicksal der Volksoper bleibt also bis auf weiteres eine offene Frage. Melancholisch harrt das Theaterdornröschen vor dem Stadtbahnviadukt des mutigen Märchenprinzen, der es aus seinem Schlummer erweckt. In Volksoperndingen wird seit Jahr und Tag ein wenig viel konspiriert und intrigiert. Aber dem Rainer ist alles rein. Nämlich dem beherzten Kandidaten Rainer Simons.

Heute vor 90 Jahren: Hakenkreuzfahne auf der Kärntnerstraße

Die Männer, die die Fahne anbrachten, hatten sich als Angestellte der städtischen Elektrizitätswerke verkleidet.

Neue Freie Presse am 5. Oktober 1933

Die Hakenkreuzfahne, die gestern auf einem Lichtmast nächst der Staatsoper angebracht und bald nachher von der Feuerwehr entfernt wurde, war gegen 11 Uhr von zwei Männern in einem Handwagen, auf dem sich auch eine Leiter befand, an Ort und Stelle gebracht worden. Die beiden Männer trugen blaue Leinenanzüge, so daß sie wie Angestellte der städtischen Elektrizitätswerke aussahen. Die Passanten waren der Meinung, es handle sich um eine Reinigung der Bogenlampe, als die beiden mittels der Leiter am Mast hochstiegen.