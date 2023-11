Heute vor 100 Jahren: Die Verkehrsordnung als Verkehrshindernis

Die für Wien zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Automobils beträgt 15 Kilometer, was ungefähr dem Tempo eines Fiakers entspricht.

Neue Freie Presse am 30. November 1923

Das Verkehrsamt der Polizeidirektion hat heute die Vertreter der Presse zu einer originellen Veranstaltung eingeladen, die beweisen sollte, daß keinesfalls eine allzu hohe Fixierung der zulässigen Geschwindigkeit an den Unglücksfällen schuld sei, sondern daß im Gegenteil eine genaue Einhaltung der viel zu niedrig festgesetzten Geschwindigkeitsmaxima eine heillose Verwirrung im Straßenverkehr bewirken müßte.

Die für Wien zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Automobils beträgt 15 Kilometer, was ungefähr dem Tempo eines Fiakers entspricht. Straßenkreuzungen dürfen Automobile vorschriftsmäßig nur mit einer sogenannten Geschwindigkeit von sechs Kilometer passieren, also ungefähr im Eilzugstempo eines rüstigen Fußgängers. Es bedarf wohl nicht erst der Feststellung, daß diese vorgeschriebene Schneckengeschwindigkeiten tatsächlich niemals eingehalten werden und nur dann in die Erscheinung treten, wenn sich irgendein beanstandeter Chauffeur vor Gericht damit verantwortet, er habe die Opernkreuzung mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von sechs Kilometer überquert, was dem Richter meistens ein wissendes Lächeln entlockt.