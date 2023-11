Heute vor 100 Jahren: Ein Kellnerinnen-Verbot, der Sittlichkeit wegen

Sarajevos Gastwirtschaften dürfen nur noch männliches Personal einstellen. Immer und überall sucht sich der behördliche Sittlichkeitskoller den Punkt des schwächsten Widerstandes aus.

Neue Freie Presse am 17. November 1923

Eine Meldung aus Sarajevo weiß davon zu erzählen, daß dort gegenwärtig Sittlichkeit von Amts wegen gefördert wird, indem man in Kaffeehäusern und Gastwirtschaften keine weibliche Bedienung duldet. Die Kellnerinnen werden über polizeilichen Auftrag auf das Straßenpflaster geworfen und Gastwirte und Cafetiers in eidliche Verpflichtung genommen, ausschließlich männliches Personal einzustellen.

Es ist einigermaßen fraglich, ob diese radikale Maßregel den Sündenpfuhl von Sarajevo in ein Nonnenkloster verwandeln wird. Die Kaeffeehauscircen und die Wirtschaftssirenen dürften dadurch, daß ihnen ihr redlicher Erwerb genommen wird, in noch höherem Grade als früher auf Nebeneinkünfte weniger einwandfreier Natur angewiesen sein, und man wird den Reingewinn der öffentlichen Moral nicht allzu hoch veranschlagen dürfen, wenn künftighin das bedauernswerte Freiwild der sozialen Verhältnisse auf den Decknamen von Kaffeehaus- und Gasthausangestellten verzichten muß.

Es ist jedoch merkwürdig, daß immer und überall der behördliche Sittlichkeitskoller sich den Punkt des schwächsten Widerstandes aussucht, daß auch diesmal wieder einzig und allein die Frauen und Mädchen das Bad ausgießen müssen, während den Männern, die ja, genau genommen und notwendigerweise an den zu verhindernden Unsittlichkeiten irgendwie beteiligt gewesen sein mußten, der freie Abzug in Ehren gestattet wird.



Es ist bei den so beliebten Razzien anderswo als in Sarajevo auch nicht anders. Die Polizeiärzte in aller Welt pflegen bei solchen und ähnlichen Anlässen nur für die armseligen Geschöpfe bemüht zu werden, die dann der Zellenwagen in den Polizeikoter befördert, während der verführte “bessere Herr” sich den Rockkragen aufstellt und ungehindert davonschleichen darf.

Man sieht aber andererseits bei solchen Gelegenheiten recht deutlich, wieviel von den großen Schlagworten, die sich in tönenden Programmreden und sonstigen festlichen Ansprachen so gut ausnehmen, gedankenlos nachgeplappert werden, ohne daß es jemandem einfällt, sie auf ihren inneren Gehalt zu prüfen. Denn, nicht wahr, in der Idee sind wir doch alle längst einig, daß beiden Geschlechtern das unverbrüchliche und unantastbare Recht auf ehrlichen Erwerb gewährleistet ist? Es gibt eigentlich gar keine Frauenfrage mehr. Alles darf die Frau werden: Doktor der Medizin und Rechtsanwalt, Bürgermeister und Universitätsprofessor. Jetzt stellt sich’s plötzlich heraus, daß sie zur Kellnerin absolut untauglich ist. Der höheren Sittlichkeit wegen.

Die Entdeckung eines neuen Heilmittels

Während die übrigen Spitäler Roms bei der üblichen symptomatischen Behandlung der Pneumonie eine Mortalität von 40 Prozent aufweisen, ist bei der neuen Behandlung die Sterblichkeit nahezu auf Null gesunken.

Neue Freie Presse am 16. November 1923

Aus Rom wird uns berichtet: Dr. Leandro Tomarkin, der Sohn des Berner Bakteriologen Elias Tomarkin, hat in dem römischen Heiligengeistspital in den letzten drei Monaten Versuche mit seinem Heilmittel „Antimicrobum“ gemacht, das eine außerordentliche bakterientötende Kraft besitzt und gegen alle Erkrankungen pyogenen (durch Eitererreger verursachten) Charakters wirken soll. Bisher sind zum großen Teil Lungenentzündungen behandelt worden, und während die übrigen Spitäler Roms bei der in der Medizin gegenwärtig üblichen symptomatischen Behandlung der Pneumonie eine Mortalität von 40 Prozent aufweisen, ist bei der Tomarkischen Behandlung die Sterblichkeit nahezu auf Null gesunken.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Erkrankung einseitig oder doppelseitig, oder ob sie akut oder chronisch und ob die Erkrankung eine junge oder eine ältere Person trifft. Auch die Kombinationen der Pneumonie und der Tuberkulose lassen sich durch das neue Heilmittel sehr günstig beeinflußen, so daß die Versuche zur Behandlung der Tuberkulose selbst, die unter der Leitung von Professor Sforza in Rom jetzt durchgeführt werden, alle Aussicht bieten, auch in Hinblick auf die Therapie der Lungentuberkulose einen gewaltigen Schritt nach vorwärts zu bringen.

Es ist interessant, daß der Erfinder des Heilmittels vor einem Jahre, als der Papst Benedikt an Lungenentzündung erkrankt war, sein Präparat dem Leibarzt des Papstes, Professor Marchinsava, angeboten hat, von ihm aber zurückgewiesen wurde, weil man an einem so hervorragenden Kranken keine Versuche anstellen dürfe, daß aber eben derselbe Arzt dem jungen Gelehrten die Wege ebnete, um sein Präparat in den Spitälern Roms prüfen und studieren zu lassen. Gegenwärtig wird das Antimicrobum in zwei Stärken hergestellt, von denen die schwächere bei beginnender Lungenentzündung verwendet wird, während das stärkere Präparat in jenen schweren Fällen, bei denen schon Vergiftungserscheinungen aufgetreten sind und die Herzkraft nachläßt, zur Anwendung kommen soll.

Anmerkung: Der selbsternannte Arzt Leander Tomarkin wusste in den 1920er- und 1930er Jahren als Erfinder des Wundermittels „Antimicrobum“ zu beeindrucken. Die chemische Zusammensetzung des Wundermittels gab er mit „Aminoortobenzoilsulfoisoamiloidrocupronucleinforminsodico“ an. Wissenschaftlicher Unsinn. Sogar Nobelpreisträger Albert Einstein fiel auf ihn herein. Der wissenschaftliche Fortschritt ließ Tomarkin und seine Wundermittel in den 1940er Jahren aber doch bald in Vergessenheit geraten. Ein tatsächlich wirksames Heilmittel war entdeckt worden: Antibiotika. Mehr dazu

Maßnahmen gegen jüdische Einwanderung in Palästina

Ein Telegramm unseres Korrespondenten.

Neue Freie Presse am 15. November 1933

Diese Woche wird die Veröffentlichung neuer englischer Maßnahmen gegen die jüdische Einwanderung erwartet.

Die Verhandlungen der Jewish Agency mit dem Oberkommissär über Milderungen waren bisher erfolglos. In Kreisen der Jewish Agency ist man überzeugt,, daß das Kolonialamt den noch vor der arabischen Protestbewegung begonnenen Generalangriff gegen die jüdische Einwanderung weitertreiben will. Die amtlichen Kreise halten die Lage für ernster als während des Konflikts nach den Unruhen von 1929.

Ein Drittel der Deutschen von Arbeitslosigkeit betroffen

Nicht nur in den besetzten Gebieten nimmt die Arbeitslosigkeit stark zu.

Neue Freie Presse am 14. November 1923

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland infolge der Absperrung des Wirtschaftsgebietes an Ruhr und Rhein durch die Franzosen wird immer bedenklicher. In den besetzten Gebieten allein gibt es zwei Millionen Arbeitslose. Wenn man die Kurzarbeiter und Familienangehörigen der Erwerbslosen und Kurzarbeiter berücksichtigt, ist mindestens die Hälfte der Bevölkerung von der Arbeitslosigkeit betroffen.

Auch im unbesetzten Deutschland nimmt die Arbeitslosigkeit stark zu. Die Zahl der unterstützen Erwerbslosen ist bereits auf mehr als 700.000 gestiegen. Die Zahl der unterstützten Kurzarbeiter beträgt eineinhalb Millionen; dazu kommen noch zahlreiche nichtunterstütze Erwerbslose und Kurzarbeiter. Die Statistik ergibt, daß bereits mehr als ein Drittel der Bevölkerung unmittelbar unter der Arbeitslosigkeit leidet.

Die Zahl der Arbeitslosen wäre noch viel größer, wenn nicht das System der Kurzarbeit in weitestem Maße eingeführt worden wäre. Die Sachlage ist umso schlimmer, als die Unterstützungsmöglichkeiten des Reiches angesichts seiner Finanzlage sehr eng begrenzt sind.

Ex-Präsident Wilson kritisiert amerikanische Isolation

“Die gegenwärtige Lage der Weltpolitik gibt den Vereinigten Staaten Gelegenheit, die Vergangenheit gutzumachen”, betont Woodrow Wilson.

Neue Freie Presse am 13. November 1923

Zum erstenmal seitdem Präsident Wilson das Weiße Haus verlassen hat, hat er sich in einem Manifest an das amerikanische Volk gewendet. Er hat darin erklärt, daß seiner Auffassung nach die Haltung Amerikas nach dem Kriege “schändlich, feige und entehrend” gewesen sei. Er hat weiterhin die französische und die italienische Politik nach dem Kriege heftig kritisiert.

Die Vereinigten Staaten, so führte er aus, müssen endlich aufhören, sich ausschließlich um ihre eigenen Interessen zu kümmern, und eine auswärtige Politik verfolgen, die den höchsten Idealen entspricht. Wilson schloß mit folgenden Worten: “Nachdem wir um den Preis ungeheurer materieller und Menschenopfer den Sieg errungen haben, haben wir uns in eine egoistische Isolierung zurückgezogen. Wie haben unseren Verbündeten den Rücken gekehrt und uns geweigert, an der Ausarbeitung des Friedens mitzuwirken.

Wir werden unvermeidlicherweise gezwungen werden, durch die moralischen Verpflichtungen, die Prinzipien der Freiheit und der Ehre diesen verhängnisvollen Fehler wieder gutzumachen. Die internationalen Beziehungen befinden sich in einem in gefährlicher Weise verworrenen Zustand. Die gegenwärtige Lage der Weltpolitik gibt den Vereinigten Staaten Gelegenheit, die Vergangenheit gutzumachen.

Der Geburtstag des neuen Österreich

Seit 15 Jahren ist Österreich eine Republik: Die parlamentarische Demokratie war durch die Bundesverfassung rechtlich gesichert, allein es fehlten die Demokraten.

Neue Freie Presse am 12. November 1933

Fünfzehn Jahre sind heute verflossen, an dem unser Staat in seiner neuen Form ins Leben gerufen wurde. Das Gesetz vom 12. November 1918 sprach in seinem ersten Artikel aus, daß Deutschösterreich eine demokratische Republik bilde und daß alle öffentlichen Gewalten vom Volke eingesetzt werden. Man kann sich heute schwer in die sturmbewegten Tage zurückversetzen, in denen die furchtbaren Folgen des Weltkrieges noch in voller Wucht zu verspüren waren und in denen es schien, als würde an die Stelle der zusammengebrochenen alten Monarchie in den Stammgebieten ein Chaos treten. Es gehörte Mut dazu, inmitten der unaussprechlichen Sorgen und Nöte an den Aufbau zu schreiten und die Grundlagen zu schaffen, auf denen später die Bundesverfassung errichtet wurde.

Zunächst freilich war es nicht leicht, in die Wirrnisse wenigstens äußerlich Ordnung zu bringen und zwischen der Volkswehr und den verschiedentlichen Räten den Gang des Verwaltungsapparates zu sichern. Aber der Optimismus, der im Blut des Oesterreichers liegt, der in den Stunden der schwersten Kümmernisse und Gefahren den Mut nicht sinken läßt und der sich so oft als glückliche Triebkraft erwiesen hat, wehrte die lähmende Stimmung der Verzweiflung trotz Hunger und Zerrüttung ab.Ja man ging in der Unterschätzung der Allgewalt des guten Willens und der schönen Vorsätze so weit, daß der Bogen überspannt wurde. Die Demokratie wurde nicht schrittweise errungen, sondern gleich in ihrer ausgebildeten Gestaltung ins Leben gerufen. Im Uebereifer blieb die Tatsache unbeachtet, daß jede Staatseinrichtung nur so viel zu bedeuten vermag, als ihre Träger aus ihr praktisch zu machen verstehen. Die parlamentarische Demokratie war durch die Bundesverfassung rechtlich gesichert, allein es fehlten die Demokraten, die ihr erst den richtigen Inhalt gegeben und die unerläßliche Stütze geboten hätten. Das ist einer der Gründe, weshalb wir heute, am fünfzehnten Jahrestage, nicht völlig frohen Sinnes in die Vergangenheit zurückblicken.

Ein weiterer Grund für das Fehlen der wahren Festesfreude liegt in den verheerenden Wirkungen, die sich aus der auf die Spitze getriebenen Herrschaft der Parteien ergeben haben. Hätte man diesen Fehler vermieden, dann wäre der Uebergang zum autoritären Regierungssystem nicht erfolgt, die Fronde gegen den Parlamentarismus hätte sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gebildet und der Ruf nach grundlegenden Neuerungen würde nicht die Losung des Tages abgegeben haben. Allerdings sind nicht nur die innerpolitischen Bewegungen und Regungen von Einfluß gewesen; man darf auch nicht unterschätzen, welche Wirkungen von den Ereignissen außerhalb der Grenzen ausgingen. Unter diesen Umständen ist es nicht immer leicht gewesen, das Aneinanderprallen der Extreme zu verhüten und den Bürgerfrieden zu garantieren.

Aber wie wechselvoll auch die Geschehnisse in den letzten fünfzehn Jahren waren: es bietet doch einen Trost, daß uns das Schlimmste erspart blieb, daß es gelang, den ärgsten Verirrungen im politischen Kampfe, den Ausbrüchen des Radikalismus einen Damm entgegenzusetzen.Die Bundesregierung hat an alle Schichten den Appell gerichtet, den 12. November im Geiste der Sammlung und des Friedens zu verbringen. Für Feierlichkeiten ist wahrlich kein Anlaß, ebensowenig wie sich Demonstrationen an diesem Tage als zweckmäßig oder wünschenswert erweisen würden.

Es ist vielmehr am Platze, sich am fünfzehnten Geburtstag der Republik über das, was war, und das, was sein soll und muß, besonnen und verantwortungsvoll klar zu werden. Vor allem aber erscheint es notwendig, sich darüber Rechenschaft zu geben, daß in Zeiten der Spannung, wie wir sie jetzt durchleben, stärker noch als sonst das Bekenntnis zum Frieden, zu einer friedlichen Austragung der inneren Gegensätze, zur unbedingten Sicherstellung der ruhigen Entwicklung geboten ist. Oesterreich hat in den Jahrhunderten seines Bestandes manchen Orkan überstanden, manches Gewitter überdauert, und deshalb ist der Glaube berechtigt, daß sich auch die Sorgen der Gegenwart verflüchtigen werden, um besseren Tagen, Tagen des Auftriebes und des gesunden Fortschrittes wieder Raum zu geben.

Österreich führt die Todesstrafe wieder ein

Im standesrechtlichen Verfahren gibt es keine schriftliche Anklage und auch kein Rechtsmittel.

Neue Freie Presse am 11. November 1933

Der Ministerrat hat gestern in einer langen Beratung, die von nachmittag bis nach Mitternacht dauerte, die Wiedereinführung der Todesstrafe beschlossen. An der Beratung im Bundeskanzleramt nahmen sämtliche Kabinettsmitglieder ununterbrochen teil und an den Ministerrat schloß sich eine Sitzung der Ressortleiter. Die unmittelbare Ursache für diesen Beschluß liegt in den Ereignissen der letzten Zeit und besonders der letzten Tage und in der Erkenntnis, daß schwere Verbrechen eine schwere Sühne erfordern.

In politischen Kreisen verweist man besonders auf die Tatsache, daß der Beschluß der Regierung in erster Linie eine Präventionsmaßnahme darstellt, indem durch die Einführung der Todesstrafe eine der Ansicht breiter Kreise entsprechende Bestrafung schwerer Verbrechen wiedereingeführt werden soll. (...) Das standesrechtliche Verfahren ist innerhalb dreier Tage durchzuführen, und zwar sowohl was die Erhebungen als auch was die eigentliche Verhandlung betrifft. Dieses Verfahren kann eine Überweisung der Strafsache an ein ordentliches Gericht aussprechen, wenn nämlich der standesrechtliche Senat sich als nicht kompetent erklärt oder wenn der Schuldspruch nicht einstimmig erfolgt. Im standesrechtlichen Verfahren gibt es keine schriftliche Anklage und auch kein Rechtsmittel. Die Strafe, die das standesrechtliche Verfahren verhängt, ist die Todesstrafe, die drei Stunden nach der Urteilsfällung zu vollziehen ist.

Was die Exekution betrifft, so ist für den Fall, als sie tatsächlich zur Anwendung kommen sollte, der alte Hinrichtungshof im Grauen Hause als Schauplatz bestimmt. Es handelt sich um jenen dreieckigen Hof, der keine Einsicht von außen zuläßt und in früheren Zeiten immer zu Hinrichtungen verwendet worden ist. Es wird nicht, wie es in der Zeit vor dem Krieg der Fall war, eine Ausschreibung des Henkerpostens erfolgen, vielmehr ist beabsichtigt, in kurzem Wege einen früheren Gehilfen des letzten Scharfrichters Lang für die Exekutionen heranzuziehen.

Das alte Europa und die Neue Welt

Der Hauptgrund des amerikanischen Übergewichtes besteht darin, dass Amerika ungefähr doppelt so viel exportiert als es importiert.

Neue Freie Presse am 10. November 1923

Als Gast des Cercle Franco-Viennois hielt gestern der französische Gelehrte am Collège de France Georges Blondel einen Vortrag über „Das alte Europa und die Neue Welt“. Professor Blondel, der als Wirtschaftstheoretiker und Kulturpolitiker weit bekannt ist und dessen Bücher um ihrer Tiefgründigkeit und Sachlichkeit willen allgemeine Wertschätzung genießen, ist in Wien kein Fremder. Nach einigen einleitenden Worten des Grafen Saint-Sauveur skizzierte Blondel in großangelegter Rede die Parallelismen und Unterschiede zwischen der Alten und der Neuen Welt. Die Rollen der Alten und der Neuen Welt haben in der letzten Zeit eine grundlegende Veränderung erfahren. Lodge hatte schon am Anfang des Krieges gesagt, daß Amerika aus dem Europa zerfleischenden Kriege als Sieger hervorgehen werde. Der Hauptgrund des amerikanischen Uebergewichtes besteht darin, daß Amerika ungefähr doppelt so viel exportiert als es importiert. Dieser große Export ist zunächst der ungeheuren Fruchtbarkeit des Landes zu verdanken. Die gewaltige Entwicklung der Industrie aber ist vor allem auf jene spezifische amerikanische Mentalität der jungen Leute zurückzuführen, die vor keinem Beruf zurückscheuen und sich auch bei Arbeiten, gegen die iun Europa noch mitunter gewisse Vorurteile herrschen, nicht sozial degradiert fühlen.

Der Vortragende kam sodann auf Wilson zu sprechen, der die Alte Welt nach den charakteristischen Merkmalen der Neuen Welt habe umformen wollen. Aber Wilson habe an gewissen typisch europäischen Problemen - beispielsweise dem Balkan, Finnland, Estland, Schlesien, Fiume - die unvergleichbare Verschiedenheit der beiden Kontinente erkennen müssen. Blondel charakterisierte nun die mannigfaltigen Bestrebungen der Völkerversöhnung nach dem Kriege. In England und Frankreich waren deutliche Tendenzen eines ehrlichen Willens zum Wiederaufbau der zerrütteten Wirtschaftsbeziehungen zu bemerken. In Deutschland war es namentlich der von Blondel als bedeutender Denker und edler Mensch bezeichnete Walter Ratheman, der die Heilungsmöglichkeit des schwer erkrankten Wirtschaftslebens vor allem in der Hebung der Produktivität erblickte und der Ansicht war, daß dadurch auch am leichtesten die Wiederherstellung der zurstörten Gebiete erfolgen könne.

Der damalige deutsche Reichskanzler Wirth erklärte wiederholt, im Rahmen des Möglichen diese Rathenauschen Richtlinien verwirklichen zu wollen. Blondel bezeichnet es aber als merkwürdig, daß gerade England nach dem Kriege fast vier Millionen Arbeitslose aufzuweisen hatte, obwohl doch England auf die Wiederherstellung der Handelsbeziehungen und auf eine Intensivierung seiner wirtschaftlichen Produktivität so großes Gewicht gelegt hat.

Der Nationalismus und der zum Chauvinismus gesteigerte Uebernationalismus sind das Haupthindernis der Heilung Europas. In der Ueberwindung des nationalen Chauvinismus und in der Rückkehr der breiten Massen zu geregelter Arbeit und Sparsamkeit ist die wichtigste Hoffnung auf Gesundung und auf Wiederherstellung des normalen Wirtschaftslebens zu erblicken. Dem Vortrage, dem noch verschiedene vom Präsidenten Rudolf Berger wirkungsvoll arrangierte künstlerische Darbietungen folgten, wurde herzlichster Beifall des zahlreichen distinguierten Publikums zuteil. Fräulein Helene Podanczer erzielte durch den wirkungsvoll pointierten Vortrag französischer Lieder einen Separaterfolg.

Hitlers Putschversuch gescheitert

München herrscht nach einem Marsch der Nationalsozialisten wieder Ruhe.

Neue Freie Presse am 9. November 1923 (Abendblatt)

Ein aus München hier um 9 Uhr 15 eingetroffener Bericht behauptet, daß der Hitler-Putsch gescheitert sei und die ordnungsgemäße Regierung die volle Gewalt besitze. In München herrsche Ruhe, da sowohl Generalkommissär v. Kahr wie General v. Lossow und Oberst Seißer abgelehnt hätten, sich dem Hitlerschen Putschversuch anzuschließen. Der Aufstand der Hitler-Truppen sei im Abflauen. Die verfassungsgemäße Regierung übe weiter Gewalt aus. Eine Anzahl Führer der nationalsozialistischen Bewegung soll sich bereits in Haft befinden.

Zu den Vorgängen im Bürgerbräukeller wird gemeldet: Generalstaatskommissär v. Kahr hatte ungefähr dreiviertel Stunden gesprochen, als Hitler, von zwei schwerbewaffneten Nationalsozialisten begleitet, in den Saal eindrang und mit hocherhobenem Revolver Ruhe verlangte. Er rief in den Saal: “Die Sache geht nicht gegen Kahr!” Ein Stabsoffizier der Hitler-Truppe erklärte darauf: “Heute beginnt die nationale Revolution! Sie richtet sich ausschließlich gegen die Berliner Judenregierung. Die neue Regierung Hitler-Ludendorff-Pöhner, sie lebe hoch!” Die Versammlung stimmte hierauf das Deutschland-Lied an.

Sodann erschien Hitler vor den Versammelten, nachdem er sich durch einen Revolverschuß Ruhe verschafft hatte. Er schlug vor, das Kabinett Knilling für abgesetzt zu erklären. Die bayerische Regierung solle aus dem Landesverweser v. Kahr und dem mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Ministerpräsidenten Pöhner gebildet werden. Die Berliner Regierung sei als abgesetzt zu erklären, ebenso Reichspräsident Ebert. Die deutschnationale Reichsregierung werde in München gebildet werden.

Hitler schlug ferner die Bildung einer deutschen Nationalarmee vor. Die Leitung der Politik dieser provisorischen nationalen Regierung wolle er, Hitler, übernehmen, während Ludendorff die Leitung der deutschen nationalen Armee übernehmen solle. Die Aufgabe der provisorischen deutschen nationalen Regierung sei, den Marsch gegen das Sündenbabel Berlin anzutreten.

Den Ausführungen Hitlers folgte unbeschreiblicher Jubel. Hitler schloß: “Der morgige Tag findet entweder in Deutschland eine nationale Regierung oder uns tot. Es gibt nur eines von beiden”.

Anmerkung: Vom Bürgerbräukeller marschierten die Putschisten auf die Münchner Feldherrenhalle, wurden aber von der Polizei gestoppt. Vier Polizisten und sechzehn Putschisten starben im Kugelhagel. Hitler entkam, wurde aber am 11. November 1923 verhaftet. Die NSDAP wurde verboten, Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt (und nach neun Monaten vorzeitig entlassen). Mehr dazu

Sorge um die Bildung der Mädchen

Subventionen für Mädchenmittelschulen sollen gekürzt werden.

Neue Freie Presse am 8. November 1923

Eine Schulfreundin schreibt uns: In den Räumen des Mädchenrealgymnasiums, 8. Bezirk, Albertgasse Nummer 38 fand eine überaus stark besuchte Elternversammlung statt. Die begreifliche Beunruhigung der Eltern gab sich in lebhafter Aussprache kund. Der Staat, der sich erst seit wenigen Jahren zu seinen Pflichten gegenüber den Mädchenmittelschulen bekannt hat, will nun durch die Schmälerung der ohnedies äußerst schmalen Subventionen den Weg verlassen, der endlich zu einer gleichmäßigen Heranbildung beider Geschlechter führen sollte.

Mit aller Eindringlichkeit wurde die Frage gestellt, warum der Staat gerade dem weiblichen Teil unserer Jugend keine Ausbildung zu leisten imstande ist. Die Eltern der Mädchen sind sich bewußt, daß sie ihren Kindern in der schweren Sorge um ihre Zukunft nichts bieten können als solide Schulbildung, die Basis für jede weitere Berufsausbildung. Die Subventionen an Mädchenmittelschulen können unmöglich davon abhängig gemacht werden, ob es gelingen würde, die bescheidenen Kosten des Mädchenmittelschulwesens durch Zusammenziehung gewisser Schulen zu kürzen.

Die Existenz der Lehrer an diesen subventionierten Schulen darf nicht gefährdet, der Kampf dieser Pioniere um die gleichmäßige Heranbildung beider Geschlechter kann nicht noch verschärft werden. Der Staat darf sich der Sorge um die Heranbildung der Mädchen nicht entziehen in diesem Sinne wurde eine Resolution gefaßt.

Amerikas Farmer streiken

Die Gouverneure der betroffenen Staaten befürchten, dass die Bewegung zu einer Revolution ausarten könnte.

Neue Freie Presse am 7. November 1933

Der Farmerstreik in den mittelamerikanischen, vorwiegend landwirtschaftlichen Staaten Wisconsin, Minnesota, Nord- und Süd-Dakota sowie Iowa hat begonnen und wird von den Farmern mit großer Erbitterung durchgeführt. Die Weigerung des Präsidenten Roosevelt, fixe Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse festzusetzen, hat in Farmerkreisen die Verbitterung gegen ihn und die neue Wirtschaftspolitik beträchtlich gesteigert.

Es ist bereits zu Gewaltakten gekommen, die zu den schlimmsten Befürchtungen Anlaß geben. Auf allen Landstraßen der fünf Staaten stehen mehr oder weniger schwer bewaffnete Bauern und verhindern alle mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen beladenen Fahrzeuge an der Fahrt in die Städte. Es ist bereits zu verschiedenen Zwischenfällen gekommen. An einem Ort im Staate Iowa haben Farmer einen Güterzug angehalten, die Tore von acht Güterwagen geöffnet und das darin eingeschlossene Lebendvieh freigelassen. In Watertown (Wisconsin) sind Tausende von Litern Milch in die Straßengräben gegossen worden.

Die Gouverneure der betroffenen Staaten befürchten, daß die Bewegung zu einer Revolution ausarten könnte und wagen es daher nicht, die Staatspolizei zu Hilfe zu rufen. Sie wollen mit der Sicherheitspolizei und auf gütlichem Wege mit den Farmern ins Reine kommen. In den Hauptstädten hat inzwischen eine große Beunruhigung Platz gegriffen, da man Lebensmittelmangel befürchtet.

Bäckereien in Berlin geplündert

Der Brotpreis betrug in der Früh 140 Milliarden.

Neue Freie Presse am 6. November 1923

Die Berliner Bevölkerung wurde heute früh durch die Schreckensnachricht überrascht, daß das Brot von heute ab 140 Milliarden kostet. Dieser Preis ist am gestrigen Sonntag unter Berücksichtigung der neuesten Mehlpreise vom Zweckverband der Bäckermeister Großberlins gefordert und von der Preisprüfungsstelle als berechtigt anerkannt worden. Darüber hinaus ist die Kalkulation der Bäckermeister auch noch von dem Leiter der Wucherpolizei nachgeprüft und gebilligt worden, da auch bei dieser Behörde festgestellt werden mußte, daß das Bäckergewerbe unter den heutigen Verhältnissen das Brot nicht billiger herstellen kann.

Das Reichsernährungsministerium ist anscheinend bemüht, dieser ungeheuerlichen Steigerung des Brotpreises entgegenzuwirken. Veranlasst ist die Preissteigerung durch die geradezu katastrophale Entwicklung, die sich in den letzten Tagen auf dem Mehlmarkt vollzogen hat. Nicht nur wurden die Goldgrundpreise für das Mehl in der letzten Woche um nicht weniger als 40% erhöht, sondern die Mühlen und Händler forderten von den Bäckern noch das Doppelte der amtlich notierten Mehlpreise, wenn die Bezahlung nicht im wertbeständigen Gelde, sondern in Papiermarkt erfolgt. Wie heute Abend im Reichstag verlautete, soll der Brotpreis morgen auf 80 Milliarden heruntergesetzt werden.

In Berlin ist die Erregung im Publikum über den neuen Brotpreis eine so große, daß zahlreiche Bäckermeister heute früh angesichts der drohenden Haltung der vor den Geschäften versammelten Menge nicht gewagt haben, ihre Läden zu öffnen. In einigen Stadtgegenden sind Plünderungen von Bäckereien vorgekommen. Die gesamte Schutzpolizei befindet sich seit heute früh in erhöhter Alarmbereitschaft. Zu diversen Ausschreitungen kam es in der Gegend der Grenadierstraße, die in Berlin als die Stadtgegend bekannt ist, wo alle möglichen unerlaubten Handelsgeschäfte betrieben werden. Ein Mann, der auf der Straße Devisengeschäfte zu machen versuchte, sah sich plötzlich von einer Anzahl drohender Gestalten umringt, die ihn aufforderten, ihnen sofort sein ausländisches Geld auszuhändigen. Da der Überfallene dieser Forderung nicht nachkam, wurde er ergriffen und buchstäblich nackt ausgezogen. In wenigen Minuten hatten sich Tausende von Menschen angesammelt, die jedoch, als die Schutzpolizei herbeikam, die Flucht ergriffen. Mehrere der Plünderer, die sich der Kleider des Beraubten bemächtigt hatten, wurden verhaftet.

Dieser Vorgang war das Signal zu großen Plünderungen in der Grenadierstraße und den benachbarten Straßen. Hier wurden zahlreiche Geschäfte von großen Menschenmengen überfallen und ausgeraubt. Auch in Wohnungen drangen die Plünderer ein. Ein gewaltiges Aufgebot der Schutzpolizei ist zur Stunde beschäftigt, dort die Ordnung wiederherzustellen.

Wiener Sängerknaben werben für Urlaub in Österreich

Auf Konzerten in Nordamerika laden die Sängerknaben zum Besuch Österreichs ein.

Neue Freie Presse am 5. November 1933

Die Konzerttournnee der Wiener Sängerknaben, die sie Mitte November durch ganz Nordamerika führt und hundert Konzertabende vorsieht, wird den Sängerknaben Gelegenheit geben, auf neuartige und originelle Weise für ihre Heimat zu werben. Das österreichische Verkehrsbüro hat für diese Tournee einen eigenen Prospekt in einer Auflage von 100.000 Exemplaren herausgegeben, der in seiner bildlichen wie textlichen Gestaltung außerordentlich werbekräftig ist.Der Führer der Tournee, Rektor Professor Schnitt, wird diese Prospekte mit den Konzertprogrammen an das Publikum verteilen lassen und ein Knabe des Chores wird jeweils das Auditorium durch eine kurze Ansprache zum Besuch Österreichs einladen.

Heute vor 90 Jahren: Brennendes Hakenkreuz auf der Mariahilfer Straße

Erneut eine nationalsozialistische Aktion in Wien.

Neue Freie Presse am 4. November 1933

Gestern gegen 19 Uhr wurde vom Dachfirst des Hauses Mariahilferstraße 128, das die Ecke mit dem Neubaugürtel bildet, an der der Mariahilferstraße zugekehrten Front ein brennendes Hakenkreuz herabgelassen. Es wurde von der sofort alarmierten Feuerwehr gelöscht und entfernt.

Die nationalsozialistischen Täter haben genau wie vor einigen Tagen in Ober-St. Veit Holzlatten verwendet, um die mit Petroleum getränkte Fetzen von Jutesäcken gewickelt waren. Dieses Holzgestell hing an einem Draht vom Dach herab. Die Täter hatten den Dachboden mühelos betreten können, da dieser durch eine Tür, die nicht einmal versperrt ist, erreichbar ist. Im übrigen ist diese Tür nur durch ein einfaches Schloß gesichert, das leicht geöffnet werden kann. Sie mußten, um auf das Dach zu gelangen, dann noch drei weitere Türen im Innern der Bodenabteilung passieren, die aber ständig unversperrt sind.

Der Traum von den Vereinigten Staaten von Europa

Europa verdammt sich selbst zu politischer und wirtschaftlicher Einflusslosigkeit, warnt Richard Coudenhove-Kalergi.

Neue Freie Presse am 3. November 1923

Von Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Die europäische Frage gipfelt in den drei Worten: Zusammenschluß oder Zusammenbruch. Europa muss weltpolitisch immer ohnmächtiger, weltwirtschaftlich immer bedeutungsloser werden, wenn es sich weiter durch innere Zwiste zersplittert, während sich die außereuropäische Welt zu immer größeren und geschlosseneren Imperien zusammenballt.

Die Neue Welt strebt nach der panamerikanischen Föderation, während sich im Norden der Alten Welt das föderative Sowjetrußland befestigt, im Süden das britische Weltreich um den Indischen Ozean (Südafrika-Arabien-Indien-Australien); und während der Zusammenschluß der beiden mongolischen Kulturvölker zu einem Fünfhundert-Millionen-Reich des Ostens unaufhaltsam erscheint, zerfleischt sich nur der Westen der Alten Welt aus Ehrgeiz und Rachsucht und verdammt sich selbst zu politischer und wirtschaftlicher Einflusslosigkeit.

Nur ein Mittel kann diese Gefahr bannen: der Zusammenschluß Kontinentaleuropas von Portugal bis Polen zu einem Staatenbunde. Viele träumen von diesen “Vereinigten Staaten von Europa” - aber niemand arbeitet ernstlich an deren Verwirklichung. (...) Paneuropa soll Etappe sein auf dem Wege vom Nationalstaat zum Weltenbunde, von der Weltanarchie zum Weltfrieden. Mit seinen dreihundert Millionen Europäern wäre Paneuropa stark genug zur Abwehr jedes Angriffes - aber durch seine Vielsüprachigkeit dennoch unfähig zu imperialistischer Offensivpolitik.

Paris amerikanisiert sich

Der Pfarrer sprach vom Opfertod der beiden, von ihrem Grab, das jahrelang verfemt gewesen und nun wieder ein nationaler Wallfahrtsort geworden sei.

Neue Freie Presse am 2. November 1923

Aus Paris wird uns geschrieben: Der Boulevard, dieses pochende Herz von Paris, verliert sein Stammpublikum. Die Boulevardiers, diese waschechten Pariser, deren Lebensaufgabe darin besteht, auf den Boulevards zu flanieren und das bunte Wandelpanorama des Pariser Verkehrs an sich vorüberziehen zu lassen, sterben allmählich aus. Paris amerikanisiert sich, die Pariser haben keine Zeit mehr zum flanieren und sie eilen auf den breiten Trottoirs hastig und geschäftig ihrem Ziele zu, ohne sich zum Schlendern und Bummeln Zeit zu gönnen.

Nur die Fremden nehmen sich noch die Muße zu einem richtigen Boulevardspaziergang, nur sie schlürfen auf den Kaffeehausterrassen genießerisch ihre Aperitifs und lassen die Scharen dere Boulevardbummler vorüberparadieren, unter denen man viele exotische Gestalten sieht. Würdig schreiten arabische Häuptlinge gemessenen Ganges mitten unter eleganten Monokelträgern mit ihren parfümierten Freundinnen.

Außer den Kamelotts, die kreischend die Zeitungen ausrufen, sind von typischen Pariser Straßenfiguren noch die Sänger zu sehen, die für ein paar Sous die neuesten Schmachtfetzen zum besten geben. Aber was hilft das alles! Ohne ihr altes, treues Stammpublikum, die Boulevardiers, deren ganzes Leben sich zwischen den Straßenzügen zwischen der Oper und der Rue Drouot abspielte, sind die Boulevards doch nicht mehr das Richtige.

Einweihung eines Grabmales für die Rathenau-Attentäter

Der Pfarrer sprach vom Opfertod der beiden, von ihrem Grab, das jahrelang verfemt gewesen und nun wieder ein nationaler Wallfahrtsort geworden sei.

Neue Freie Presse am 1. November 1933

Für Oberleutnant zur See Kern und Leutnant Fischer, die Walter Rathenau erschossen und dann auf der Flucht in der thüringischen Burg Saaleck Selbstmord begangen haben, wurde auf dem Dorffriedhof von Saaleck ein Grabmal errichtet, dessen feierliche Einweihung am Sonntag stattfand. Ministerpräsident Göring ließ sich bei der Feier durch einen Sturmbannführer vertreten. Pfarrer Koehn hielt die Predigt und legte ihr das Bibelwort zugrunde: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat.“ Der Pfarrer sprach dann vom Opfertod der beiden, von ihrem Grab, das jahrelang verfemt gewesen und nun wieder ein nationaler Wallfahrtsort geworden sei. Von der Kirche aus bewegte sich der Zug zum Grabe, wo die Enthüllung des Gedenksteines stattfand, der die Inschrift trägt: „Tu, was Du mußt, siege oder sterbe und laß Gott die Entscheidung!“

Anmerkung: Im Februar 1922 wurde der deutsche Außenminister Walter Rathenau von Rechtsradikalen ermordet. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sich an der „Erfüllungspolitik“ beteilige: Die Zusammenarbeit mit den Siegermächten habe Deutschland an diese ausgeliefert. Das passte auch in die Propaganda der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren.