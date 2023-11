“Die gegenwärtige Lage der Weltpolitik gibt den Vereinigten Staaten Gelegenheit, die Vergangenheit gutzumachen”, betont Woodrow Wilson.

Neue Freie Presse am 13. November 1923

Zum erstenmal seitdem Präsident Wilson das Weiße Haus verlassen hat, hat er sich in einem Manifest an das amerikanische Volk gewendet. Er hat darin erklärt, daß seiner Auffassung nach die Haltung Amerikas nach dem Kriege “schändlich, feige und entehrend” gewesen sei. Er hat weiterhin die französische und die italienische Politik nach dem Kriege heftig kritisiert.

Die Vereinigten Staaten, so führte er aus, müssen endlich aufhören, sich ausschließlich um ihre eigenen Interessen zu kümmern, und eine auswärtige Politik verfolgen, die den höchsten Idealen entspricht. Wilson schloß mit folgenden Worten: “Nachdem wir um den Preis ungeheurer materieller und Menschenopfer den Sieg errungen haben, haben wir uns in eine egoistische Isolierung zurückgezogen. Wie haben unseren Verbündeten den Rücken gekehrt und uns geweigert, an der Ausarbeitung des Friedens mitzuwirken.

Wir werden unvermeidlicherweise gezwungen werden, durch die moralischen Verpflichtungen, die Prinzipien der Freiheit und der Ehre diesen verhängnisvollen Fehler wieder gutzumachen. Die internationalen Beziehungen befinden sich in einem in gefährlicher Weise verworrenen Zustand. Die gegenwärtige Lage der Weltpolitik gibt den Vereinigten Staaten Gelegenheit, die Vergangenheit gutzumachen.