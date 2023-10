Heute vor 100 Jahren: Ist Zeitunglesen ein Luxus?

Das Urteil eines Wiener Bezirksgericht bietet Anlass für Kritik.

Neue Freie Presse am 16. Oktober 1923



Ein Kolporteur, der im Straßenverkauf ein Zeitungsexemplar um 200 Kronen teurer als um den Trafikpreis an den Mann gebracht hatte, wurde heute vom Bezirksgerichte freigesprochen. Es liege keine Preistreiberei vor, denn die Zeitung sei kein Bedarfsartikel im Sinne des Gesetzes. Diese richterliche Entscheidung und namentlich ihre Begründung erscheinen uns keineswegs unanfechtbar.



Als Bedarfsartikel bezeichnet das Preistreibereigesetz bekanntlich Artikel, die einem Lebensbedürfnis des Menschen mittelbar oder unmittelbar dienen. Was nicht Bedarfsartikel ist, fällt unter den Begriff der Luxusware. Der Richter, der den angeklagten Kolporteur freisprach, stellt sich augenscheinlich auf den Standpunkt, daß Zeitungslesen ein Luxus sei. Er sagt ausdrücklich, daß es nicht zu den Lebensbedürfnissen gehöre, sich über die Ereignisse des Tages zu informieren, und will die Zeitung höchstens als Unterhaltungsstoff, als Anregungsquelle, als Erholungsmittel gelten lassen.