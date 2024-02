Angeblich gibt es ein Verfahren, durch drahtlose Wellen die Motoren eines Flugzeuges in Unordnung zu bringen und dadurch das Flugzeug zu einer Notlandung zu zwingen. Der London-Korrespondent berichtet.



Neue Freie Presse am 29. Februar 1924

Dienstag findet auf Grund einer Interpellation von konservativer Seite im Oberhaus eine Aussprache über die englische Luftverteidigung statt. Diese dürfte erhebliche Bedeutung gewinnen, da der Minister für Luftfahrwesen Mitglied des Oberhauses ist und diese Gelegenheit benützen dürfte, um die Baupolitik des Kabinetts zu entwickeln. „Evening News“ berichten, daß die französische Luftfahrlinie in Zukunft von Straßburg nach Südosteuropa nicht mehr bayerisches Gebiet überfliegen werde, da nach Ansicht der französischen Luftsachverständigen in Deutschland ein Verfahren besteht, durch drahtlose Wellen die Motoren eines Flugzeuges in Unordnung zu bringen und dadurch das Flugzeug zu einer Notlandung zu zwingen.