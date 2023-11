Heute vor 100 Jahren: Sorge um die Bildung der Mädchen

Subventionen für Mädchenmittelschulen sollen gekürzt werden.

Neue Freie Presse am 8. November 1923

Eine Schulfreundin schreibt uns: In den Räumen des Mädchenrealgymnasiums, 8. Bezirk, Albertgasse Nummer 38 fand eine überaus stark besuchte Elternversammlung statt. Die begreifliche Beunruhigung der Eltern gab sich in lebhafter Aussprache kund. Der Staat, der sich erst seit wenigen Jahren zu seinen Pflichten gegenüber den Mädchenmittelschulen bekannt hat, will nun durch die Schmälerung der ohnedies äußerst schmalen Subventionen den Weg verlassen, der endlich zu einer gleichmäßigen Heranbildung beider Geschlechter führen sollte.