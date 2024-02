Heute vor 100 Jahren: Straßensänger in Paris

Man braucht nur ein paar Schritte von den großen Boulevards abseits zu gehen und man begegnet den Straßenmusikanten.

Neue Freie Presse am 15. Februar 1924

Aus Paris wird uns geschrieben: Sonderbar, wie sich im weltstädtischen Getriebe des Pariser Straßenlebens noch immer manche reizvolle provinzielle Züge erhalten haben. Wie es in der Lichtstadt altertümliche Höfe gibt, in deren verwitterten Winkeln man sich meilenfern von dem Seinbabel träumen könnte, so braucht man nur ein paar Schritte von den großen Boulevards abseits zu gehen und man begegnet den Straßenmusikanten, um die sich in idyllischer Andacht das Publikum gruppiert, als ob man sich auf dem Marktplatze eines Dorfes befände.